Teatru la TVR 3: „Aventura” și „Mesagerul”

Vă invităm să urmăriți spectacolele „Aventura”, de Dominic Dembinski, și „Mesagerul”, o ecranizare semnată Constantin Dicu, sâmbătă și duminică, 5-6 septembrie, de la ora 20.00, la TVR 3!

IN MEMORIAM MARIUS CISAR (1969-2020): „Aventura” - sâmbătă, 5 septembrie, la ora 20.00*

Este un spectacol de Dominic Dembinski, după „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu, o coproducţie Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov și Casa de Producție TVR.

Distribuția: Gabriel Costea, Viorica Geantă Chelbea, Claudia Suliman, Marius Cisar, Demis Muraru, George Custura, Relu Sirițeanu, Oana Hui.

MARIUS CISAR:

„Dacă un actor are ceva special, e acel simț în plus pe care și-l dezvoltă și care-i permite să-și exteriorizeze emoțiile, astfel încât ele să ajungă sub formă de energie la public. În actorie este vorba de foarte mult altruism, generozitate și o iubire nețărmurită. E genul de meserie în care dacă nu este armonie, nu te bucuri de armonie nici în viața privată. Este o dependență foarte puternică între destinul meu artistic și destinul meu ca simplu om.”

„Se spune că teatrul nu moare niciodată. Este nevoie de teatru pentru că ne pune oglinda vieții în față, cum spunea Shakespeare. Ne regăsim în poveștile de pe scenă, în biografiile personajelor aduse pe scenă. Eu zic că teatrul este un balsam.”

Marius Cisar, pe scena teatrului pe care l-a slujit o viață…atât de scurtă!

Matei Vișniec:

„Un gînd de mare tristețe... Marius m-a impresionat prin energia și generozitatea sa, mă bucur că l-am cunoscut și că am colaborat cu el, proiectele sale merită continuate, mai ales festivalul avînd ca temă generală scenele memoriei. Acum îl păstrăm în memoria noastră afectivă. Drumul sau s-a frînt mult prea repede...”

Dominic Dembinski:

,,Am avut mai multe întâlniri cu acest minunat actor pe scena prestigiosului teatru Sică Alexandrescu din Brașov și mereu m-a uimit profesionalismul și minuțiozitatea cu care își crea rolurile dincolo de repetiții, dincolo de întâlnirea cu regizorul și colegii, munca solitară, șlefuirea de bijutier a rolului cu care apoi ne surprindea pe toți până la uimirea din momentele premierei, unde ducea publicul după el, ca o locomotivă artistică ce dădea străluciri nebănuite oricărui spectacol.

Nu numai teatrul din Brașov ci și teatrul românesc pierde o floare rară a histrionismului superior, retezată brutal, la o vârstă fragedă pentru un artist!

Teatrul românesc, se mută, încet, încet în Ceruri – spunea cu dreaptă amărăciune un coleg.”

***

Echipa TVR:

Organizator producție: Marius Flonta

Asistența tehnică: ing. Cristian Laszlo/ Tehnician car: Laurențiu Ungureanu / Sunet: ing.Nicu Dumitrache / Microfonist: Cristian Gherghina / Operatori: Eugen Ciolacu, Petrișor Cantacuz, Bogdan Deaconu, Mircea Georgescu / Sunet: Sergiu Istrate, Pavel Mădălin Șerban / Operatori imagine: Gabriel Damian, Mihai Nagy, Dragoș Capotă, Ioniță Voislav, Ionuț Spătaru / Lumini - Tehnician: Florin Duceag / Electricieni: Florin Popa, Mircea Zamfirescu / Muzică și video: Mihaela Constantinescu / Decorul și costumele: Rodica Garștea / Regia de montaj: Silvia Coman / Editor de imagine: Constantin Marciuc / Colorizare: Mihnea Biciușcă / Director de imagine: Aurel Pițigoi / Producător: Diana Dumitru

Regia: Dominic Dembinski

„Mesagerul”, după nuvela „Dayan” de Mircea - duminică, 6 septembrie, la ora 20.00*

Este o ecranizare semnată Constantin Dicu. Teleplay-ul „Mesagerul” a primit premiul UNITER pentru Teatru de televiziune în 1995.

Conform legendei, Ahasverus este condamnat să rătăcească fără odihnă până la sfârșitul lumii. În nuvela lui Mircea Eliade „Jidovul rătăcitor” intră într-o relație maestru-discipol cu matematicianul Dayan pentru a afla de la acesta când se va produce sfârșitul lumii și deci când se va elibera de blestem. Acțiunea se desfășoară în Bucureștiul anului 1970. Intrigați de straniile călătorii efectuate de Dayan și de „posibilitățile lui extrasenzoriale”, ofițerii de la Securitatea comunistă îl izolează într-un sanatoriu psihiatric special.

Distribuția: Marius Stănescu, Constantin Dinulescu, Ion Pavlescu, Mircea Rusu, Ion Chelaru

Ilustratia muzicală: Lidia Danciu

Scenografie decor: Virgil Popa

Scenografie costume: Eugenia Botănescu

Imaginea: Liviu Pojoni

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR

Producător coordonator: DEMETER András István

*Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră

***

