ROMÂNIA INEDITĂ. În lumea antreprenorilor - „Rațiune și simțire”

Ați cunoscut vreodată un designer cu... „apucături” de artist? Nu?

Ei bine, veți cunoaște în cele ce urmează. Pentru că așa se autodescrie Vlad Pașca, protagonistul poveștii noastre de astăzi. Crede cu tărie că arta este o componentă indispensabilă din viața noastră, tocmai de aceea a decis să-și urmeze această pasiune, care alături de cariera de designer formează un tandem de succes.

L-am cunoscut acum ceva timp, când țin minte că fizionomia lui m-a dus imediat cu gândul la Salvador Dalí. Aceleași mustăți răsucite și, pe undeva, același chip ușor șugubăț. Are 32 de ani, s-a născut și a copilărit în Baia Mare, un oraș cu o puternică amprentă artistică. Practică sportul cu rigurozitate, îi place muzica puternică, ritmată și este pasionat de muzica pe vinil și de concertele live, pentru că - spune Vlad – există acolo o energie cu totul aparte. Are și o chitară foarte frumoasă, cu care, tot din nevoia de exprimare a încercat să se împrietenească, într-un final luând totuși decizia de a rămâne fidel artelor vizuale. De ce? Pentru că nu crede ca are stofă de muzician.

Călătoria sa în lumea artei a început de la o vârstă fragedă, fiind înconjurat de lucrările de artă ale mamei și de pasiunea pentru fotografie a tatălui și surorii sale. Mi-a povestit cu însuflețire că întotdeauna i-au plăcut libertatea de a crea, mirosul de terebentină, de vopseluri, ulei, atmosfera și energia din atelierele de pictură și arhitectură...

„Procesul meu creativ este ghidat de culori și de emoții fundamentale, având mereu în minte mediul în care lucrările mele își vor continua viața după ieșirea lor din atelier. Îmi place să combin experiența de designer multidisciplinar cu cea de artist vizual pentru a ajunge la împlinirea profesională și a sinelui. Expresionismul abstract îmi permite să sfidez regulile, să aleg complexitatea în procesul de creație, fiind ghidat de trăiri și stări de spirit, generând, mai presus de orice, experiențe.

Cu siguranță, unul din factorii pregnanți care influențează stilul meu de exprimare este diversitatea. Mereu am simțit nevoia de dinamică și schimbare. Aș numi asta evoluție.”





Tinerețea și-a petrecut-o într-un liceu cu profil economic, această direcție deschizându-i ochii spre zona pragmatică, spre ideea de antreprenoriat și dezvoltarea de business. Însă pasiunea fără limite pentru artă devenise o constantă și așa a reușit să se dezvolte în paralel și pe această zonă.

„Toate caietele mele erau pline de desene. Pentru că eram destul de nehotărât, știind mai degrabă ce nu îmi doresc să fac - să devin economist - am decis să urmez cursurile unei facultăți de artă. A fost clar mai puternică influența artistică, așa că în clasa a XII-a am hotărât să abordez un subiect complementar celorlalte DIN FAMILIE. Pe lângă fotografi, ingineri, medici, pictori și arhitecți era nevoie și de un designer. M-am apucat serios de desenat, am făcut puține pregătiri ghidate și m-am hotărât să urmez cursurile Universității de Artă și Design, secția Design, Cluj Napoca. Am continuat cu un Master în Design Ambiental în cadrul Universității Naționale de Arte București.”

Și în acest mod, Vlad a devenit prelungirea artei pe care o iubea. Pentru că Vlad respiră arta, trăiește bucuria culorilor, simte prin toți porii fiecare trăsătură de penel. Și deși portretul de artist care îi contura fibra încă din copilărie a erupt cu putere spre anii maturității, a existat totuși și o perioadă în care Vlad a trecut și prin viața de angajat, cu un venit sigur și stabil. Însă tocmai această stabilitate și siguranță l-au făcut să se simtă încorsetat. Acest statut nu i se potrivea. Dorea libertate. Ce fel de libertate? Creativă.

„După ce m-am angajat - imediat după absolvirea masterului - am realizat că nu am un mindset de angajat și că trebuie să fac ceva pe cont propriu. Am mai avut o tentativă de a lucra într-un studio de design interior, însă această experiență m-a convins că îmi doresc să fac lucrurile în felul meu, să am toată responsabilitatea acțiunilor și satisfacția rezultatelor de partea mea. Îmi place să îmi asum acțiunile și să mă expun tuturor provocărilor antreprenoriatului. Astfel, în 2016 am creat un mic birou de design multidisciplinar. Am început să colaborez cu alți creativi și specialiști din domeniile conexe pentru proiecte diverse de identitate vizuală de eveniment, de brand, advertising etc. Deși sunt designer ambiental, de-a lungul anilor am lucrat în diferite medii: aplicații și jocuri pentru telefoane, design de produs, design grafic și identitate vizuală, pictură și fotografie.

Și toate acestea au dus la dezvoltarea mea complexa ca artist. În toți acești ani, am simțit nevoia de a scăpa de rutina și constrângerile proiectelor corporate și așa a apărut dorința de a avea un atelier de pictură în care să mă pot exprima liber. Acum, din cauza pandemiei am fost nevoit să mă mult din spațiul unde activam cu studioul de design și am putut găsi un alt loc unde să pot acomoda ambele activități.

În perioada de lockdown am avut timp să analizez locul unde mă aflam ca profesionist, problemele și oportunitățile generate de situația respectivă. Pentru că toate colaborările în zona de evenimente și advertising au avut o scădere vertiginoasă, se făcea loc pentru zona creativă, personală, având mai mult timp pentru pictură. Mi-am dat seama că lumea simte nevoia de o reorientare de la brandurile de masă, globale către brandurile mici, comunitățile locale, către personal, intimitate, emoție, către atenție și frumos.”

Privind creațiile lui Vlad stau și mă întreb ce anume este UNIC la ele... Pentru că un artist pe asta mizează atunci când își începe demersul creativ. Pe acea particularitate, pe acel „ceva”, acel miez de geniu care îl face unic. Și care îl face să iasă în evidență în fața privitorilor. Privesc creațiile sale și, plimbându-mi privirile de la un tablou la altul, îmi dau seama că plonjez într-o serie de adâncimi cu totul aparte. Tablourile sale te trag efectiv înăuntru. Acum mi se arată un galben cărnos și perfect, care mă apropie de soare. Imediat însă mă răcoresc într-un albastru sinuos și profund. Apoi mă lovesc de rigoarea unor figuri geometrice și din nou, hipnotizată, mă văd trasă în miezul altor culori învăluitoare ce caută perfecțiunea. Pentru că așa este Vlad. Alcătuit din pasiune, simțire, emoții și permanenta tendință către perfecțiune.

În prezent lucrează la un nou concept ingenios, care merge pe ideea de explorare, de călătorie imaginară...

„Parcursul meu actual este, în acest moment, o Expediție (EXPEDITION) pe care mi-am propus să o documentez prin mai multe serii de lucrări de mici dimensiuni, pe hârtie, la prețuri accesibile, care să poată ajunge în comunitate, la iubitorii de artă, într-o manieră adaptată vremurilor actuale, simplificată în raport cu arta convențională, „de galerie.”

Este asemenea unei expediții pe munte, cu toate provocările sale, dar care, pe lângă adrenalină, aduce multă satisfacție și culoare în suflet. Este o modalitate de a învăța despre mine și de a mă redescoperi.

First Steps, Unknown, Lost Traces, Reaching Higher, New Perspectives, Peak sunt etape ale acestei călătorii inițiatice și denumirea seriilor de lucrări din cadrul proiectului „Expedition”.

Pe lângă acest proiect care are caracter inițiatic, lucrez la niște lucrări individuale, de dimensiuni medii și mari, pe pânză, care își doresc să completeze și să imortalizeze pentru totdeauna „unicul” despre care vorbeam mai sus.

Cu toții, în această perioadă, am început să ne concentrăm mai mult pe spațiul interior, atât ambiental, fizic, cât și cel spiritual, suntem mai atenți unde ne petrecem timpul, unde lucrăm, iar acestea alcătuiesc un context prielnic pentru a dezvolta proiectul meu de a face arta mai accesibilă. Surprinzător, lumea a reacționat rapid și mult mai bine decât mă așteptam față de lucrările mele, mai ales în comparație cu feedback-ul și reacția față de proiectele și serviciile de design din ultima vreme.”

Să vă simțiți inspirați !

Valentina Băințan

