ROMÂNIA INEDITĂ. În lumea antreprenorilor - „Pasiune și design”

Privesc la creațiile brandului condus cu însuflețire și talent de Cornelia și intuiesc elementele cheie ce o definesc pe această creatoare de frumos. Îmi vin în minte cuvintele: inventiv, original, suav, solar, intim…

Fiecare obiect, pe care ea și colegii ei îl creează cu pasiune și atenție infinită pentru detaliu, este o expresie a personalității clientului. Tot ceea ce fac ei este adaptat acestuia, nevoilor sale, stilului de viață pe care îl are. Iar acest tip de gândire le-a garantat succesul.

Când era mică, Cornelia se gândea că atunci când va ajunge la vârsta maturității, cu siguranță își va dori să fie o persoană apreciată și iubită de cei din jur. A realizat în timp cât este de important să facă ceea ce îi place, să se dăruiască total acelui lucru și, astfel, a primit și prețuirea celor din jur.

Cornelia Milea este acel artist special care rezonează cu oamenii și spațiul în care își construiește arta designului interior. Creațiile ce poartă semnătura brandului ei denotă versatilitate bazată pe o cunoaștere temeincă a diferitelor culturi europene și asiatice și, nu în ultimul rând, armonizare perfectă cu spațiul în care au fost gândite spre a bucura privirile.

Vă invit în cele ce urmează să o cunoașteți pe Cornelia și să vă bucurați de energia pe care creațiile ce pleacă din inima ei către client, o conferă privirilor.

Valentina Băințan: Așadar să începem cu întrebarea cheie: cine este Cornelia Milea?

Cornelia Milea:„Voi răspunde prin câteva fraze care cred că mă definesc ca persoană. Cred că fiecare trebuie să facă tot ce este bun și bine în locul în care se află, pentru că se află acolo cu un rost. Nu îmi place să trăiesc din inerție și la întâmplare, ci cu conștiința faptului că exist și fac ce pot mai bine, cu dăruire. Important este să fii în echilibru cu tine, cu ceea ce faci, cu ceea ce ești și să oferi bucurie celor din jur, iar eu sper că noi facem acest lucru prin fiecare obiect pe care îl realizăm cu drag pentru fiecare client în parte.

Am 41 de ani și m-am născut și am crescut în București. Sunt pasionată de design interior, pălării, caiete, natură, călătorii, îmi plac foarte mult animalele și să fac sport - crossfit. Port pălării create de designeri români, iar dacă am ocazia, atunci când călătoresc, cumpăr o pălărie din acel loc. Și un caiet. Îmi place să scriu, să folosesc stiloul, chiar dacă acum toată lumea preferă să noteze în laptop sau în telefon. Iar dacă tot vorbim despre ceea ce iubesc, iubesc foarte mult animalele si cred că toate merită o căsuță a lor. Am două pisici și doi câini, toți luați de pe stradă și din adăpost.”

Valentina Băințan: Cât de frumos ai trasat în câteva cuvinte lucrurile care te definesc!

Și pentru că vorbeai de ideea de a-i bucura pe cei din jur, vreau să te întreb cum ai ajuns la antreprenoriat? Cum te-ai gândit la brandul pe care l-ai construit? Știu că nu este ușor să fii antreprenor în România și să îți și câștigi un anumit statut pe piața de design interior.

Cornelia Milea: „La un moment dat am cunoscut o persoană care desfășura o activitate de import si producție mobilier și care mi-a propus un parteneriat. El era mai puțin sociabil si disponibil pe partea de vânzări și interacțiune cu clienții, lucru care mie îmi plăcea foarte mult. În plus eram foarte atrasă de designul interior, eu făcând liceul de arhitectură, având o atracție către lucruri personalizate. Așa că parteneriatul nostru a funcționat foarte bine, completându-ne reciproc, învățând pe parcurs unul de la celălalt. Am fost în asociere timp de 7 ani, ani care au fost plini de provocări, dar și de satisfacții profesionale, ani în care m-am descoprit cum reacționez în diverse situații, cum le gestionez și le rezolv. Apoi, a venit timpul în care mi-am dorit să creez un nou brand pe care să îl dezvolt în zona aceasta de mobilier tapițat. Și l-am gândit astfel încât să mă reprezinte. Am investit în identitate vizuală, în branding, în produse de calitate, în oameni...”

Valentina Băințan: Și ce anume este unic la creațiile tale și ale echipei pe care o coordonezi? Privind la arta ce iese din mâinile voastre mi-am dat seama cât de bine știți să îmbinați prezentul cu trecutul și să valsați printre tușele moderne și minuțiozitatea tradiționalului. Energia acelui interior, aerul pe care îl emană acel spațiu, sunt o oglindă a celor care vă solicită implicarea creativă. Așa este?

Cornelia Milea: „Acord o mare atenție relației cu fiecare client și, de cele mai multe ori, ne împrietenim. Este un sentiment minunat când aceștia îmi trimit fotografii cu obiectele amplasate în locuință. Cred că unicitatea vine, de fapt, din relația pe care o dezvoltăm, pe lângă calitatea materialelor sau profesionismul colegilor mei. Zi de zi întâlnesc oameni interesanți, cu personalități frumoase, de la care mă inspir și mă încarc. Obiectele tapițate pe care le realizăm încălzesc atmosfera, aduc un anumit accent și o personalitate spațiului, oferă un statement dincolo de funcționalitate. Execuția tapițeriei este o artă care ține de forme și linii, de culori și texturi. Prin obiectele pe care noi le realizăm punem lucrurile în armonie, armonizând și particularizând spațiul. Ceea ce ne dorim să transmitem prin fiecare obiect este povestea acestuia asociată unui timp, unei persoane sau unei stări...”

Valentina Băințan: Totuși, tu ai crescut cu acel tip de filozofie de viață în care, copil și adolescentă fiind, trebuia să urmezi calea trasată de părinți și profesori. Nu exista acel tip de opțiune în care tânărul aflat la început, pe drumul maturității, era încurajat să acționeze pe cont propriu. Ce anume te-a făcut să îți schimbi perspectiva asupra acestei direcții? Și cum ai avut curajul să o faci?

Cornelia Milea: „Vin dintr-o familie simplă și, ca mulți copii din generația mea, nu am făcut foarte multe activități extrașcolare. Părinții mei erau de părere că trebuie să învăț, iar că celelalte activități nu sunt foarte importante. Tocmai de aceea nu am știut foarte bine ce pasiuni am, ce îmi place sau ce îmi doresc să fac. Drumul meu a fost cu multe căutări la maturitate. Am terminat o facultate cu profil economic nu neapărat pentru că îmi plăcea, ci pentru că trebuia să fac o facultate. După ce am terminat studiile, m-am angajat la o firma de import electrocasnice ca asistent manager, apoi am început să mă ocup de contracte cu fabricile de mobilier. După mai mulți ani de activitate în domeniu am realizat, însă, că încep să mă plafonez, pentru că ceea ce făceam nu îmi mai oferea o perspectivă de viitor, un mediu în care să mă pot dezvolta și evolua așa cum îmi doream. Îmi doream creativitate, libertate și să simt că sunt stăpână pe viața mea profesională. Toate acestea m-au făcut să pun punct vieții de angajat și să mă orientez către antreprenoriat. Am pariat pe libertate în defavoarea unui salariu sigur, care vine lunar. Am avut doi ani de căutări și de încercări până mi-am dat seama ce vreau și ce pot cu adevărat să fac.”

Valentina Băințan: Și iată că ai mizat pe rețeta de succes. Brandul pe care îl conduci a găsit calea către sufletul clientului și astfel lucrurile s-au pus în mișcare. Aveți comenzi, lumea vă iubește și vă recomandă mai departe. Însă sunt curioasă: cum a fost perioada de izolare? Ați continuat activitatea?

Cornelia Milea: „Pentru mine, relația cu Dumnezeu este foarte importantă. Tocmai de aceea, am încercat să mă concentrez pe aceasta, pe forța interioară. La începutul acestei perioade erau foarte multe știri și zvonuri care mă făceau să mă simt rău, să îmi dea senzația de împrăștiere, tocmai de aceea am decis să nu le mai dau importanță și m-am orientat către lucrările pe care le aveam de terminat, pe activitatea cotidiană, pe acceptarea acesteia. Am înțeles că nu pot influența în niciun fel aceste lucruri, doar prin ceea ce puteam face pentru oamenii de lângă mine. Nu am închis activitatea, asta și pentru că unii dintre clienți au dorit fie să realizeze mici piese noi, fie să schimbe anumite elemente la cele deja existente. Petrecând mai mult timp în casă, aceștia au dorit să își creeze o amibianță cât mai plăcută care să le dea o stare de bine.

Sunt de părere că nimic nu iese fără dedicare, fără implicare și dragoste pentru ceea ce faci. Noi, cei cinci creatori ai echipei – Ioana, Constantin, Ionuț, Mihai și cu mine - încercăm să fim o echipă sudată, în care avem încredere unii în ceilalți, ne bazăm sută la sută unii pe alții, cu un mediu de lucru stimulator, cu o stare de bine. Dorința noastră este de a crea ceva durabil, de a lăsa ceva frumos în urmă și de a schimba într-un mod fericit casa și viața clienților noștri.”

Să vă simțiți inspirați!

Valentina Băințan