Interzicerea petardelor, o soluție? Ce variante avem și ce spun actorii implicați

REPORTAJ-ANALIZA

Este interzicerea petardelor o soluție pentru a scăpa de numărul mare de copii răniți și animale terorizate? Valentina Rujoiu, doctor în sociologie, consideră că nu interzicerea este răspunsul, ci o aplicare mai aspră a legii, concomitent cu educarea copiilor asupra pericolelor reprezentate de petarde. Antropologul Bogdan Iancu este de părere că românii s-ar putea învăța și fără tradiția acestor pocnitori în noaptea de Anul Nou, tot așa cum s-au învățat și cu iernile fără zăpadă. În Parlament sunt trei proiecte de lege care vizează regimul materialelor pirotehnice, care stagnează prin diferite comisii. Mulți medici susțin interzicerea petardelor, iar într-un proiect de lege regăsim și susținerea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Chiar și ASPA, serviciul care se ocupă de animalele fără stăpân din Capitală, este de părere că interdicția ar fi binevenită. În schimb, Patronatul Sectorului Pirotehnic cere doar stoparea comerțului ilicit, care ar fi sursa accidentelor.

Valentina Rujoiu: Soluția nu este interzicerea. Legea nu este implementată cum trebuie

„Dezvolt o anxietate fantastică numai când mă gândesc că se apropie această etapă (a sărbătorilor de iarnă, n.r.), pentru că mă gândesc la animalele mele de companie. Din perspectiva antropologiei culturale, la trecerea dintre ani, nu doar în folclorul autohton, se recomandă să aprinzi focul, să faci zgomot. Dar la ce s-a ajuns în societatea românească, atrocitățile acestea pe care le vedem nu doar în noaptea de Revelion ... în zona unde locuiesc, încep cu petardele cam de la sfârșit de noiembrie. Lucrurile capătă o accelerare cam de la jumătatea lui decembrie. Noi, de sărbători, mai ales de Revelion, nu plecăm de acasă, motivul fiind că am avut cunoscuți ale căror animale perfect sănătoase, fără comorbidități, au făcut AVC-uri în această perioadă. Stresul este fantastic.

Gândiți-vă și la vârstnici și la copii, la persoanele cu diferite fobii.

Stăm și ne întrebăm: ce se întâmplă? Din punct de vedere legislativ, avem o lege, e destul de bine pusă la punct. Problema este că ea nu este implementată așa cum trebuie”, atrage atenția Valentina Rujoiu, doctor în sociologie și profesoară la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (Universitatea București), într-un interviu pentru tvr.ro.

Situația copiilor răniți de petarde, care au fost internați în stare gravă la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Date furnizate la solicitarea tvr.ro

Sociologa explică, într-un interviu pentru tvr.ro, că, pentru a rezolva problema petardelor, statul român ar trebui să se folosească de două instrumente - legislația - aplicarea amenzilor, ca măsură coercitivă pe termen scurt - și educația - ca măsură pe termen lung.

În opinia ei, interzicerea nu este soluția: „Nu cred în ea și nu sunt nici de acord cu ea. Și vă dau și argumentul palpabil: este vorba de obiceiuri, de tradiții. Până la urmă, este și o bucurie. Te simți bine când vezi acele focuri de artificii, sunt frumoase, dar pune-le în anumite puncte, anumite centre, vezi să nu fie animale comunitare, mașini și oamenii care doresc să dea, minorii însoțiți de adulți, să se ducă acolo. Să fie poliția comunitară, poliția animalelor active în perioada respectivă, așa împăcăm «și capra și varza»”.

Petiție semnată de peste 150.000 de români, pentru interzicerea petardelor

Problemele semnalate de Valentina Rujoiu în interviul pentru tvr.ro sunt reluate de peste 150.000 de români, care însă cer interzicerea completă a comercializării petardelor către persoanele fizice.

„Noi, semnatarii și semnatarele acestei petiții, cerem Guvernului României și Ministerului Afacerilor Interne să interzică total comercializarea și folosirea petardelor și a artificiilor de tip P1 către persoanele fizice.

Nu e normal ca, în fiecare an, să asistăm neputincioși la tragedii care pot fi prevenite: spitale pline de răniți, copii mutilați, animale îngrozite și străzi sufocate de zgomot, fum și gunoaie.

Sărbătorile de iarnă ar trebui să fie o perioadă de bucurie. Niște zile în care ne adunăm cu cei dragi și ne facem planuri pentru un an mai bun. Dar, în România, această perioadă s-a transformat într-o explozie de haos: zgomote asurzitoare, spitale pline de răniți, animale îngrozite de panică și străzi sufocate de gunoaie. În fiecare an, tragediile se repetă”, se arată în textul petiției, care a fost semnată, până la finalul lunii martie 2025, de 153.449 persoane.

Oamenii care susțin inițiativa spun: „Este important să ne protejăm copiii și animalele de pericolele inutile” (Florina), „Animalele merită mai mult de la noi” (Andrei), „Sunt efectiv un pericol public” (Ionela), „Mi-e frică” (Elena), „Mulți oameni și copii au traume din cauza petardelor” (Cosmin), „Pun siguranța oamenilor și a animalelor, precum și liniștea mea, deasupra unui obicei păgân care nu generează decât zgomot, mult zgomot și tragedii” (Sergiu).

----------

Tipuri de materiale pirotehnice

- Articole pirotehnice de divertisment: F1, F2, F3 și F4

- Articole pirotehnice de scenă: T1 și T2

- Alte articole pirotehnice: P1 și P2

- Pot fi comercializate către publicul larg materialele din categoriile F1, T1 și P1. Materialele de tip F1 pot fi cumpărate de persoane care au împlinit cel puțin 16 ani, în timp ce materialele din categoriile P1 și T1 ar trebui vândute doar către persoane care au împlinit 18 ani. Materialele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, P2 și T2 pot fi utilizate doar de pirotehnicieni autorizați.

- Potrivit legii, articolele pirotehnice de divertisment pot fi folosite numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, animalelor, bunurilor materiale și a mediului înconjurător, explică Poliția Română, într-un punct de vedere pentru tvr.ro.

Sancțiuni

- Închisoare de la trei luni la un an sau amendă penală pentru: efectuarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice, comercializarea de materiale pirotehnice din categoria 1 și P1 către persoane care nu au împlinit 18 ani, comercializarea către publicul larg a materialelor pirotehnice pe care au voie să le folosească doar pirotehnicienii.

- Amenzile pentru operațiunile cu materiale pirotehnice sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice, amenzile se majorează cu 100%.

-----------

Antropologul Bogdan Iancu: Cred că nu se va întâmpla nimic spectaculos dacă se vor interzice petardele

Într-un interviu pentru tvr.ro, antropologul Bogdan Iancu, profesor la Facultatea de Științe Politice a SNSPA, arată că interzicerea petardelor nu va crea reactanță socială, însă ar fi necesar ca interdicția să fie dublată de o campanie de informare, în care să fie explicate motivele pentru care se adoptă o astfel de lege.

„Pentru mine chiar ar fi un experiment. Eu am trăit perioada în care adolescenții își confecționau (pocnitori, n.r.) din injectoarele de la motoare, cumva chiar mai periculoase decât petardele; fiind artizanale, se foloseau mai puțin intuitiv. (Dacă s-ar interzice, n.r.) nu cred că s-ar întâmpla nimic spectaculos, pentru că pur și simplu dispare din peisaj ceva pentru care nu există o necesitate; ea e indusă – ca atunci când vezi zahăr și vrei dulce.

Un an o să treacă mai greu, dacă ne-am obișnuit să petrecem iernile fără zăpadă, cred că putem să le petrecem și fără petarde, mai ales că nici nu ne pasă că nu mai e zăpadă, adică continuăm să facem toate lucrurile ca să nu mai vedem niciodată zăpada. Eu așa mă gândesc. Cred că nu se va întâmpla nimic spectaculos dacă se vor interzice.

Și mai am un exemplu: interzicerea fumatului în Italia, la care am asistat, prin anii 2004, eram acolo când s-a interzis și mi-am văzut colegii și prietenii - eram într-un stagiu Erasmus - aliniați în fața barului. Era Italia, eram absolut sigur că vor trișa. Nu, pur și simplu, am văzut niște oameni care s-au îmbrăcat mai gros și au ieșit afară. Evident că s-au făcut niște păcăleli, niște terase acoperite, dar oamenii au trecut peste asta.

Sunt forme de guvernare care produc forme de interdicție, care trec în ochii celor care le practică ca niște forme de violență, dar, după părerea mea, intervențiile prescriptive au un moment în care se domesticesc, în care pur și simplu își pierd semnificația.

Eu aș cumula interdicția și cu explicația – de ce le interzic. Aș vrea să văd în media niște mesaje clare și ilustrative, ca educație, dacă cifrele nu-mi spun asta – dacă aud la radio că i-a sărit unui om un deget – nu e vorba doar de un om, ci de genul de disconfort pe care îl avem per total, poate o persoană din preajma ta poate să facă infarct, la auzul unei petarde. Nu se mai poate da timpul înapoi. Eu cred că se poate trece peste asta, nu cred că ar avea consecințe în manifestări compensatorii”, a punctat antropologul, în interviul pentru tvr.ro.

Ce spun autoritățile despre interzicerea petardelor

În prezent, România are cinci legi pentru reglementarea domeniului materiilor explozive: Legea 126/1995, HG 1102/2014, HG 536/2002, HG 197/2016 și Legea 333/2003. Petardele, încadrate în categoria P1, nu ar trebui să fie vândute și nici utilizate de copiii care nu au împlinit 18 ani. Fapta se pedepsește cu închisoare de la trei luni la 18 ani sau cu amendă penală. Mai mult, acestea au, în principal, un scop tehnic, nu de divertisment: de îndepărtare a animalelor sălbatice și pentru semnalarea maritimă.

În Parlament, avem trei legi referitoare la regimul materialelor pirotehnice, toate blocate în diferite comisii. Într-unul din aceste proiecte de lege, din 2022, regăsim și o mențiune despre punctul de vedere al Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul Poliției Române – că susține proiectul prin care se interzice persoanelor fizice să achiziționeze și să utilizeze petarde, ceea ce propun și mai multe cadre medicale, precum și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA).

Guvernul României nu a răspuns la întrebarea tvr.ro privind susținerea unei astfel de inițiative legislative, transmițându-ne, însă, date despre cele trei proiecte de lege, legislația în vigoare în prezent și datele pentru anul 2024 privind operațiunea „Pirotehnic”, prin care oamenii legii încearcă să combată comerțul ilegal cu petarde. Totuși, în proiectul de lege din 2022, regăsim un punct de vedere al Guvernului, care transmitea atunci că susține inițiativa, cu câteva modificări care vizau armonizarea legislației din domeniu. Aici, punctul de vedere din 2022.

Poliția Română ne-a comunicat doar că se ocupă cu exercitarea controlului regimului operațiunilor cu materii explozive de uz civil, efectuate pe teritoriul statului român. „Anual, la nivel național, se pun în aplicare planuri pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice, precum și pentru identificarea și sancționarea celor care încalcă prevederile legale”, ne-a transmis Inspectoratul General al Poliției Române.

În schimb, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul Poliției Române, a explicat, într-un răspuns la solicitarea tvr.ro, că „susține optica” Ministerului Afacerilor Interne privind situația reglementării petardelor.

Fragment din răspunsul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, la solicitarea tvr.ro privind petardele.

Patronatul Sectorului Pirotehnic acuză comerțul ilicit cu materiale contrafăcute sau nedestinate folosirii de către persoanele fizice, vândute online

Într-un punct de vedere transmis la solicitarea tvr.ro, Patronatul Sectorului Pirotehnic spune că problema o reprezintă comerțul ilicit cu produse de contrabandă, care nu respectă normele de siguranță, acuzând și probleme în legile existente.

Între aceste probleme, se numără, în opinia Patronatului Sectorului Pirotehnic, faptul că persoanele fizice pot deține orice cantitate de materiale pirotehnice, lucru care poate duce la comerțul ilicit, dar și la existența unor riscuri de accidente, din cauza nerespectării stricte a condițiilor de manipulare, transportare și depozitare a acestor materiale.

Patronatul Sectorului Pirotehnic atrage atenția că multe produse pirotehnice - de exemplu, articolele din categoriile F2 și F3, deși sunt restricționate la vânzare către publicul larg, au devenit marfă de contrabandă prin intermediul comerțului online, prin societăți comerciale de pe teritoriul Uniunii Europene.

În opinia lor, soluția este „adaptarea legislației și corelarea cu politicile europene, prin care s-ar liberaliza comerțul cu produse pirotehnice, astfel că tot sistemul ar fi ținut sub control”.

În cazul jocurilor de artificii, Patronatului Sectorului Pirotehnic spune că acestea pot fi organizate doar de pirotehniști care au minim cinci ani de experiență și care au absolvit un curs în domeniu care durează doi ani.

Reprezentanții pirotehniștilor susțin că, dacă legea ar fi „coerentă și corect aplicată”, singurele focuri de artificii ar fi de Revelion și, astfel, animalele de companie ar putea fi protejate în noaptea respectivă. „În afara show-urilor mari, zgomotele care sperie animalele provin de la materiale ilegale, pentru care ar trebui trase la răspundere autoritățile statului care nu rezolvă partea lor de problemă - legislația, reglementarea, anihilarea rețelelor ilegale”.

Aceștia mai spun, în punctul de vedere trimis la solicitarea tvr.ro, că rănile pe care le provoacă petardele apar pentru că materialele folosite sunt de pe piața neagră - „nu au marcaje de securitate, nu au instrucțiuni de folosire, au un conținut necunoscut”.

Referitor la interzicerea petardelor, Patronatul Sectorului Pirotehnic consideră că cea mai bună măsură nu ar fi o altă lege, ci „armonizarea celor care există și urmărirea aplicării ad litteram. Fenomenul ilicit trebuie eradicat. O nouă lege ar pune presiune pe cetățeni și ar duce la pedepsirea lor, dar nu ar elimina comercianții care plasează pe piață marfa neconformă, ilegală. Trebuie ca autoritățile să facă ceea sunt obligate să facă - să controleze, să lupte pentru diminuarea fenomenului și nu doar să mimeze că se preocupă de problemă”.

Mai puține confiscări și amenzi în 2024, față de 2023

„Sunt oameni cu copilul de mână, cu câinele în lesă și bubuie lângă ei o petardă în plină zi. Mie mi s-a întâmplat asta în Parcul Sebastian: s-a aruncat cu petarda lângă mine, eram cu câinele, am crezut că face infarct. Și era tânăr, avea cinci ani atunci. M-am speriat și eu, nu mă așteptam ca în mijlocul zilei să bubuie o petardă lângă mine. Cel care a aruncat era un adolescent de 14-15 ani, avea o satisfacție fantastică pe chip, s-a simțit bine. În locul meu, putea să fie un vârstnic. Dacă nu aveam prezență de spirit, fugea animalul și nu-l mai găseam.

Gândiți-vă câte cazuri de câini care au fugit au fost, care s-au speriat, chiar dacă erau ținuți în lesă, au scăpat și au fost călcați de mașină, asta în fața proprietarului. Este o adevărată traumă, o adevărată pierdere. Sau când mai este și copilul de față. Te simți vinovat și poți să trăiești cu sentimentul ăsta mult timp. Deci, se petrec adevărate drame – și îmi asum asta.

Și ce face Poliția? Din punct de vedere legislativ, are instrumentele, are fundamentul. Fondul legislativ îl avem. De ce nu se pune în practică? Și explicația: niște bani frumușei în această perioadă. Asta este realitatea. Poate toți se toți supăra - cei care o să citească aceste rânduri - și-mi asum acest lucru. Dar asta e realitatea și este, cum să spun, ca «Secretul lui Bachus», celebrul film, o adevărată rețea, în care cel care domină este preaputernicul ban, chiar dacă suferă vârstnici, suferă oameni, suferă animale, suferă întregul mediu - gândiți-vă ce noxe sunt - și așa trăim într-un mediu extrem de poluat.

Eu am stat mult și m-am întrebat, ca un cetățean revoltat și deținător de animale și cu simț civic, cu un comportament pro-social asumat, prin faptele pe care le fac, dar nu doar prin profesia pe care o am și pregătirea pe care o am, de ce nu se face (nimic, n.r.)? Și răspunsul, cu tot respectul, este corupția, faptul că autoritățile închid ochii, faptul că «lasă că merge și așa» și faptul că se fac niște bani frumușei”, spune, pe un ton amar, în dialogul cu jurnalistul tvr.ro, sociologa Valentina Rujoiu.

În total, în tot anul 2024, polițiștii au deschis 985 de dosare penale pentru utilizarea ilegală a articolelor pirotehnice, ne-a transmis Poliția Română. În cadrul operațiunii „Pirotehnic”, pe care autoritățile o desfășoară anual, în ultimul sezon rece (din septembrie până în 5 ianuarie) au confiscat 113 tone de materiale pirotehnice.

În graficul de mai sus, puteți observa situația controalelor privind deținerea ilegală de materiale pirotehnice, la nivel național, pentru anii 2023 și 2024. Deși datele sunt pentru perioade diferite, se remarcă numerele mai ridicate în cazul anului 2023 versus 2024. Acestea sunt datele publice pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române. Sursă: pentru anul 2023, aici și pentru anul 2024, aici.

Site-ul tvr.ro a cerut Poliției Române un punct de vedere referitor la numărul mai mic de sancțiuni și capturi în anul 2024 față de 2023 și va publica răspunsurile instituției atunci când le va primi.

----------

Ce conțin cele trei proiecte de lege din Parlament privind regimul materialelor pirotehnice

Trei inițiative care au ca scop modificarea Legii 126/1995, privind regimul materiilor explozive, se află, în diverse stadii, în Parlament.

PLx 151/2019 : Un prim proiect de lege privind reglementarea utilizării materialelor pirotehnice datează din 2019 și îi aparține deputatului PSD Mihai Weber. În expunerea de motive, acesta a motivat depunerea inițiativei prin armonizarea legislației – de exemplu, efectuarea de operațiuni cu materii explozive fără drept este incriminată atât ca infracțiune, cât și drept contravenție, dar și creșterea cuantumului pedepsei pentru cei care folosesc materiale pirotehnice nedestinate publicului larg. Deputatul arăta, atunci, că acestea pot fi folosite și pentru confecționarea unor dispozitive explozive improvizate, așa cum s-a întâmplat în 2015, la Târgu Secuiesc#mce_temp_url#.

: Un prim proiect de lege privind reglementarea utilizării materialelor pirotehnice datează din 2019 și îi aparține deputatului PSD Mihai Weber. În expunerea de motive, acesta a motivat depunerea inițiativei prin armonizarea legislației – de exemplu, efectuarea de operațiuni cu materii explozive fără drept este incriminată atât ca infracțiune, cât și drept contravenție, dar și creșterea cuantumului pedepsei pentru cei care folosesc materiale pirotehnice nedestinate publicului larg. Deputatul arăta, atunci, că acestea pot fi folosite și pentru confecționarea unor dispozitive explozive improvizate, așa cum s-a întâmplat în 2015, la Târgu Secuiesc#mce_temp_url#. Această inițiativă legislativă este blocată, în prezent, la comisii, în Camera Deputaților, unde în martie 2024, se așteptau rapoarte suplimentare.

PLx 472/2022 : Al doilea proiect de lege datează din 2022 și aparține unui grup de parlamentari USR, inițiator fiind fostul deputat Radu-Iulian Molnar. În expunerea de motive, acesta a pledat pentru interzicerea spre comercializare către publicul larg a articolelor pirotehnice de tip P1, adică a petardelor. Molnar arăta că, deși petardele nu ar trebui folosite în scopul divertismentului – legea menționează că pot fi folosite atunci când persoanele sunt în pericol, pentru a îndepărta animalele agresive sau sălbatice – ele sunt cumpărate mai ales de către copii și folosite ca metodă de distracție. Totodată, au fost situații în care unii comercianți au încadrat unele articole pirotehnice care fac parte din categoria F2 sau F3 în categoria P1, din cauza unei „scăpări” legislative, care permite încadrarea aceluiași material pirotehnic în mai multe categorii.

: Al doilea proiect de lege datează din 2022 și aparține unui grup de parlamentari USR, inițiator fiind fostul deputat Radu-Iulian Molnar. În expunerea de motive, acesta a pledat pentru interzicerea spre comercializare către publicul larg a articolelor pirotehnice de tip P1, adică a petardelor. Molnar arăta că, deși petardele nu ar trebui folosite în scopul divertismentului – legea menționează că pot fi folosite atunci când persoanele sunt în pericol, pentru a îndepărta animalele agresive sau sălbatice – ele sunt cumpărate mai ales de către copii și folosite ca metodă de distracție. Totodată, au fost situații în care unii comercianți au încadrat unele articole pirotehnice care fac parte din categoria F2 sau F3 în categoria P1, din cauza unei „scăpări” legislative, care permite încadrarea aceluiași material pirotehnic în mai multe categorii. În cadrul acestei expuneri de motive, este menționat și punctul de vedere al Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care „consideră că inițiativa este una benefică, pe care o susțin. Deși acțiunile polițiștilor din cadrul Direcției sunt numeroase, pentru a ține sub control fenomenul petardelor folosite necorespunzător, resursa umană necesară este una de care nu dispun momentan”.

Dacă această inițiativă ar fi adoptată, publicul larg nu ar mai putea cumpăra deloc petarde, acestea putând fi vândute doar artificierilor sau pirotehniștilor. Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice s-ar face doar după obținerea unei autorizații din partea primăriei și a inspectoratului de Poliție județean.

Această inițiativă a fost adoptată în Senat, dar s-a blocat, ca și predecesoarea ei, în Camera Deputaților, unde așteaptă, din decembrie 2022, un raport suplimentar de la Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională.

PLx 345/2024 : Această inițiativă, depusă anul trecut, este susținută de parlamentari din PSD, PNL, USR și AUR, inițiatori fiind doi aleși AUR – Mihail Albișteanu și Cristian-Daniel Ivănuță. În expunerea de motive, cei doi parlamentari susțin interdicția comercializării, deținerii și folosirii de materiale explozive de orice fel către și de către persoanele fizice care nu dețin autorizație de pirotehnist sau artificier.

: Această inițiativă, depusă anul trecut, este susținută de parlamentari din PSD, PNL, USR și AUR, inițiatori fiind doi aleși AUR – Mihail Albișteanu și Cristian-Daniel Ivănuță. În expunerea de motive, cei doi parlamentari susțin interdicția comercializării, deținerii și folosirii de materiale explozive de orice fel către și de către persoanele fizice care nu dețin autorizație de pirotehnist sau artificier. „Folosirea articolelor pirotehnice de către persoane care nu sunt autorizate poate genera accidente, multe dintre acestea având consecințe ireversibile. Persoanele majore folosesc aceste materiale în condiții periculoase sau le permit minorilor să le folosească. Important de menționat este că minorii înșiși le pot procura de la diverși comercianți, ceea ce este absolut inadmisibil. În realitate, articolele pirotehnice sunt comercializate în locuri accesibile minorilor. O altă problemă majoră este cea privind vătămarea animalelor. Un număr mare de animale au fost mutilate sau chiar ucise prin folosirea acestor materiale. Dorim să tragem un semnal de alarmă, să stabilim interdicții clare”, arată inițiatorii, în expunerea de motive.

În 5 martie 2025, inițiativa aștepta un aviz de la Comisia juridică a Camerei Deputaților.

---------

Medicii pledează pentru educație în familie sau interzicere

Medicii de la Serviciul de Ambulanță al Capitalei spun, într-un răspuns pentru tvr.ro, că soluțila pentru reducerea cazurilor de rănire cu petarde sunt: „campanii de informare și educare, promovarea altor metode festive, precum spectacolele de artificii organizate de profesioniști, jocurile de lumini, introducerea unor produse mai sigure și ecologice, cum ar fi artificii inofensive sau dispozitive electronice care imită efectul petardelor, responsabilizarea părinților și a tinerilor. Părinții să fie mai vigilenți și să nu permită accesul copiilor la petarde. Educația privind siguranța trebuie să înceapă acasă”.

În opinia medicului Raluca Alexandru, de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, soluția pentru diminuarea acestor cazuri grave o reprezintă un control mai strict al autorităților, dublat de responsabilizarea părinților.

„Aș începe cu un control mai riguros al calității și modalității de comercializare a acestor materiale pirotehnice din partea autorităților. Reducerea perioadei în care se permite utilizarea acestor materiale explozibile de către populație, cu sancțiuni drastice în cazul nerespectării legii și interzicerea folosirii de către copii a acestor materiale, cu responsabilizarea părinților”, a punctat medicul, într-un răspuns pentru tvr.ro.

Medicii de la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași au cerut, în luna ianuarie, interzicerea petardelor, după un sezon în care au avut cei mai mulți copii grav răniți de petarde. „Părerea tuturor colegilor - de comun acord - este că degeaba prezentăm în presă, trebuie luate măsuri drastice - şi anume interzicerea comercializării acestor petarde. Din păcate, deşi s-au tot prezentat problemele determinate de aceste petarde, noi, ca instituţie care acordăm îngrijiri medicale, am postat pe pagina spitalului încă de dinainte de sărbători riscurile la care se expun copiii prin utilizarea acestor petarde, cazurile au continuat să vină şi au fost destul de grave. Având atât cazuistică şi pozele acestor copii, vom face adresă către forurile care răspund de aceste situaţii, pentru a lua măsuri. Ne este teamă că până la Crăciunul viitor lucrurile se uită, dar vom face demersuri şi vom încerca din nou în decembrie 2025 să reluăm toate aceste discuţii tocmai pentru a nu se întâmpla sau repeta astfel de evenimente.Educaţia copiilor şi părinţilor este esenţială, dar nu este suficientă”, arătau atunci medicii ieșeni.

„Zgomotul provocat de petarde creează animalelor panică, stres, poate duce la probleme grave de sănătate și chiar la deces”, arată ASPA. Sursă imagine: Shutterstock/ Aleksey Boyko#mce_temp_url#

ASPA consideră „necesară și oportună” interzicerea petardelor

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a transmis, într-un răspuns la solicitarea tvr.ro, că susține măsura interzicerii petardelor și a artificiilor , considerând că este „un pas necesar pentru protejarea comunității în ansamblu”.

„Considerăm că interzicerea petardelor și a artificiilor este o măsură oportună și necesară, având în vedere impactul negativ pe care acestea îl au asupra oamenilor, animalelor și mediului înconjurător.

Siguranța publică: petardele reprezintă o sursă majoră de accidente în rândul copiilor și tinerilor.

Impact asupra animalelor: zgomotul puternic al petardelor și artificiilor cauzează un nivel ridicat de stres pentru animale, atât pentru cele de companie, cât și pentru cele sălbatice. În fiecare an, în perioada sărbătorilor, ASPA primește numeroase sesizări cu privire la câinii care fug de acasă și sunt răniți de explozii sau de mașini în încercarea de a scăpa de sunetul petardelor.

Impact asupra mediului: artificiile generează poluare sonoră și atmosferică, contribuind la emisii de particule fine dăunătoare sănătății umane și mediului.

Alternativele mai sigure sunt soluțiile moderne, precum spectacolele de lumini bazate pe drone sau efectele vizuale ecologice, care oferă același efect spectaculos fără a pune în pericol animalele și comunitatea”, ne-a comunicat ASPA.

În decembrie, luna în care s-au folosit cel mai mult petardele, reprezentanții ASPA au strâns de pe străzi 199 de câini. Pentru pisici nu avem date oficiale, pentru că nu există legislație națională privind gestionarea lor.

În București, au fost confiscate peste 14 tone de petarde, fiind aplicate amenzi de peste 114.000 lei, potrivit datelor Poliției Capitalei, la solicitarea tvr.ro.

Cele peste 100.000 de animale de companie înregistrate oficial în Cluj, preocuparea pentru mediu, cât și pentru păsări i-au făcut pe oficialii din Primăria Cluj-Napoca să organizeze, în 2024, un Revelion fără artificii, doar cu un spectacol de drone și lumini, potrivit unui răspuns al instituției, la solicitarea tvr.ro. În ceea ce privește costurile, Primăria Cluj ne-a transmis că acestea sunt „comparabile” cu spectacolele de artificii. Din datele publice, Primăria Cluj a alocat, pentru spectacolele cu drone și lumini pentru 1 decembrie și Revelion, suma de 950.000 lei.

În anul 2023, președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Laurențiu Alexandru Păștinaru, declara că românii aruncă atât de multe petarde, încât crește poluarea din aer - „concentrațiile medii zilnice de particule pot ajunge la valori de două până la de 10 ori mai mari decât nivelurile de fond”. Oficialul atrăgea atunci atenția și asupra efectului nociv pe care artificiile și pocnitorile îl au asupra animalelor și păsărilor sălbatice.

Într-un răspuns la solicitarea tvr.ro, Agenția Națională pentru Protecția Mediului ne-a transmis că există „diferențe semnificative” în Cluj-Napoca în ceea ce privește concentrațiile poluanților în două perioade măsurate - 22 decembrie-11 ianuarie, respectiv 30 decembrie-2 ianuarie. În schimb, în București, nivelurile poluanților sunt comparabile, din cauza „intensității constante a activității urbane - practic, utilizarea petardelor / artificiilor a avut o pondere redusă la poluarea aerului”. Cu alte cuvinte, într-un oraș foarte poluat, folosirea petardelor nu face vreo diferență.

Agenția pentru Protecția Mediului nu a formulat un răspuns ferm la întrebarea tvr.ro privind interzicerea petardelor, instituția transmițându-ne că are atribuții „preponderent în zona aplicării legislației și mai puțin în procesul de elaborare a politicilor sau a prevederilor legislative”.

