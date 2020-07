Regulile obligatorii pentru participanții la stagiunea „Teatru în TVR”, ediţia a patra

Din această săptămână şi până pe 13 septembrie, în curtea Televiziunii Române se desfăşoară programul „Teatru în TVR”, un eveniment cultural ajuns în acest an la a patra ediţie.

Pe parcursul a 8 săptămâni, grădina TVR devine singurul loc din Bucureşti care oferă zilnic publicului reprezentaţii teatrale susţinute în aer liber, dar care, în contextul pandemiei, trebuie să se desfăşoare în cele mai stricte condiţii de siguranţă pentru toţi participanţii: spectatori, actori, personal tehnic.

Cele mai importante măsuri se referă la interzicerea accesului persoanelor diagnosticate cu COVID sau care au fost în contact cu astfel de persoane, la respectarea distanţelor impuse de organizatori atât pe spaţiul de acces, cât şi pe locurile repartizate, la obligativitatea purtării măştilor de protecţie pe întreaga perioadă de prezenţă în incinta TVR, cât şi la interzicerea oricărei apropieri de scenă, de actori, de personalul tehnic.



Fiecare spectator are obligaţia de a citi, pe site-ul TVR, regulamentul detaliat al participării la spectacolele din incinta Televiziunii Române şi de a-l respecta întocmai.



În plus, la intrare, fiecare spectator va trebui să completeze o declaraţie pe proprie răspundere şi va trebui să accepte termoscanarea. Nerespectarea acestui regulament poate duce la interzicerea accesului în incinta TVR sau la evacuarea ulterioară din acest perimetru care trebuie să fie o zonă de maximă siguranţă sanitară pentru toţi cei prezenţi.



Tot ca o măsură de siguranţă, accesul spectatorilor în TVR va fi complet separat de cel al angajaţilor şi al colaboratorilor Televiziunii Române. În acest an, intrarea publicului la spectacolele stagiunii „Teatru în TVR” se va face prin strada Blaremberg.