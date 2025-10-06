Debut de sezon „Forța ideilor” la TVR 2

RECOMANDARI TVR2

TVR 2 deschide un nou sezon al emisiunii „Forța ideilor”, un spațiu dedicat reflecției, dialogului și curajului de a privi lumea prin ochii culturii și ai istoriei. Seria revine cu o temă fascinantă: călătoria dublă între trecutul îndepărtat al civilizațiilor și secolul XX – secolul care a schimbat pentru totdeauna felul în care privim lumea.

La primul episod al noului sezon, Măriuca Mihăilescu îl are invitat pe istoricul Adrian Majuru, antropolog și scriitor – un cercetător atent la viața socială și culturală a României moderne, preocupat de istoria urbană, de transformările societății și de destinele individuale care, împreună, dau contur unei epoci.

Emisiunea propune o reflecție asupra romanității românilor, a modului în care călătorii străini au privit spațiul românesc, dar și asupra marilor descoperiri geografice care au remodelat lumea. În același timp, conversația se extinde spre lecțiile secolului XX, un secol marcat de traume colective, dar și de extraordinare energii creatoare.

„Trecutul nu trebuie privit ca o lecție închisă, ci ca o oglindă. În ea putem vedea nu doar greșelile umanității, ci și puterea ei de a se reinventa”, subliniază Adrian Majuru, într-un dialog care îmbină luciditatea istoricului cu sensibilitatea antropologului.

Elevi de la Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” și de la Liceul Tehnologic Special nr. 3 se alătură discuției, aducând perspectiva tinerei generații: ce sens mai are istoria pentru cei care trăiesc într-o lume digitală, în care trecutul pare tot mai îndepărtat și viitorul – tot mai grăbit?

Adrian Majuru: “Sunt foarte multe moşteniri care vin din antichitatea romana şi care se conservă în societatea contemporană, iar secolul al XX-lea a încercat sa preia tipare şi patternuri remodelându-le în parametrii istorici, aici vorbesc de regimul Mussolini, de cel fascist care se voia o copie a republicii romane......Sunt chestiuni ciclice care au fost trăite în secolul al al XX- lea în forme variate şi accelerate, în forme extreme, stânga şi dreapta mai putin echilibrate într-o zonă de mijloc unde să existe o agora a ideilor şi unde să se ajungă la un consens….Ceea ce va urma e posibil să fie legat de evoluţia tehnologiilor inovatoare şi de maniera în care noii lideri le vor folosi să poată manipula şi să pregătească un nou construct politic pe care nu-l putem defini în momentul de faţă”.

Noul sezon „Forța ideilor” va continua să exploreze marile teme care definesc spiritul uman. Printre subiectele anunțate se numără: Universul lui Liviu Rebreanu – drama morală și conștiința națională; Camil Petrescu – între luciditate, iubire și ideea de autenticitate; Secolul XX – un secol al tiraniilor și al democrațiilor fragile, al viselor utopice și al renașterii umane.

Fiecare ediție devine o lecție de gândire liberă, o invitație la dialog între generații și la reconectarea cu valorile care pot ancora societatea într-o lume aflată în continuă schimbare.

Nu ratați debutul noului sezon „Forța ideilor” – joi, ora 21.00, la TVR 2 și online pe TVR+. Pentru că educația adevărată se naște din dialog, nu doar din lecții.

Prezentator: Măriuca Mihăilescu



Invitat: Adrian Majuru

Producător: Mihaela Crăciun

.