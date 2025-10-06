"Etnikult": Samudaripen, Holocaustul împotriva Rromilor | VIDEO

Pe data de 2 august, marcăm un eveniment tragic și crucial din istoria europeană și românească: Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului împotriva Rromilor - Samudaripen. Urmărim o ediție "Etnikult", marți, 7 octombrie, de la 14:30, la TVR Cultural și online la TVR+.

#Etnikult În fiecare marți și vineri, de la ora 14:30, echipa Redacţiei Alte Minorităţi semnează „#Etnikcult”, emisiunea dedicată universului cultural al minorităților etnice din România. Vă așteaptă dezbateri, reportaje, portrete și filme documentare din România multicultulturală.

Samudaripen, care înseamnă limba rromani „ucidere în masă”, evocă genocidul romilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când aproximativ 500.000 de rromi au fost uciși pe întreg continentul. România a deportat în 1942 peste 25.000 de rromi în Transnistria, unde mulți și-au găsit sfârșitul.

Comemorarea Samudaripen nu este doar un act simbolic, ci o necesitate morală și o responsabilitate civică. Ceremonii și evenimente de comemorare au avut loc în întreaga țară, culminând cu manifestarea de la București, la Memorialul Victimelor Holocaustului, organizată de Agenția Națională pentru Rromi.

Evenimentul a reunit autorități de stat, diplomați și reprezentanți ai societății civile, subliniind importanța recunoașterii și asumării acestui trecut dureros.

Prezența președintelui României, Nicușor Dan, și mesajul său ferm de asumare a trecutului și de combatere a discriminării, au conferit un plus de solemnitate evenimentului. Președintele a subliniat obligația de a ne cunoaște istoria, de a o asuma, pentru a evita repetarea greșelilor trecutului. De asemenea, a recunoscut existența discriminării în societatea românească contemporană și a pledat pentru intervenția autorităților statului pentru a asigura șanse egale pentru toți copiii, indiferent de comunitatea din care provin.

Conștientizarea acestui capitol întunecat din istorie ne permite să atingem un nivel de maturitate ca țară, ca instituții și ca popor. Aceste episoade tragice nu trebuie ascunse, ci aduse în lumină și tratate cu importanța cuvenită, pentru a preveni repetarea lor. Identitatea etnică și memoria rezistenței, așa cum a fost subliniat în cadrul comemorării, reprezintă piloni fundamentali în lupta împotriva uitării și a indiferenței.

Evenimentele organizate la Muzeul Național al Țăranului Român, prin intermediul Centrului Național de Cultură a Rromilor - Romano Kher, au adus în atenție modul în care ura poate schimba și mutila vieți. Samudaripen, Ziua Europeană și Națională de Comemorare a Holocaustului împotriva Rromilor, ne amintește de deportările din 1942 în Transnistria, când 25.000 de romi au fost persecutați și deportați doar pentru că erau considerați "altfel".

Comemorarea Holocaustului împotriva Rromilor nu este doar un act de aducere aminte, ci o reafirmare a angajamentului pentru adevăr, educație și lupta împotriva discriminării.

Data de 2 august rămâne o zi a memoriei dureroase, dar și o zi a responsabilității colective față de trecut și viitor, un apel la vigilență și acțiune pentru a construi o societate mai justă și mai incluzivă pentru toți.

Producător Dana Ioniță

"Etnikult", marți, 7 octombrie, de la 14:30, la TVR Cultural și online la TVR+

