Peştişorul de aur... şi alte povestiri fascinante, la „Exclusiv în România”

Pe cărări de munte, dar şi prin Pădurea cu Povești Nemuritoare de la Nucșoara ne invită Cristian Tabără şi echipa lui, alături de alpinistul de altitudine extremă Alex Găvan. Duminică, 26 octombrie, de la ora 17.00, în noua ediţi „Exclusiv în România”, la TVR 1
V-ați imaginat vreodată că ați prinde cu adevărat peștișorul de aur? Şi lăsând binecunoscutele glume la o parte, știți ce dorințe l-ați ruga să vă îndeplinească?
Ei, bine, există un om care, în mod sigur, știe: alpinistul de altitudine extremă Alex Găvan, cel care a escaladat fără oxigen și fără șerpași șapte vârfuri de peste opt mii de metri. El a devenit protectorul celei mai rare specii de pește de apă dulce din Europa: aspretele. Iar salvarea aspretelui ar putea însemna, deopotrivă, salvarea râului Vâlsan și a comunităților de pe malurile lui. Ne spune totul despre această ispravă chiar Alex Găvan, duminică, în noul episod „Exclusiv în România”, la TVR 1.
Intrăm în poveste împreună cu Cristian Tabără, la poalele Munților Făgăraș, într-o zi ploioasă de toamnă. Dar asta nu-i împiedică pe cei din echipa „Exclusiv în România” să colinde și prin Pădurea cu Povești Nemuritoare de la Nucșoara, în căutarea fagului lui Alex Găvan. Pentru că alpinistul s-a implicat și într-o altă acțiune de mediu, menită să protejeze copacii seculari, dar și să aducă fondurile necesare amenajării de noi trasee turistice prin codrul unde se ascundeau odinioară partizanii.
Iar pentru că lucrurile se leagă, la „Exclusiv în România”vom asista, apoi, împreună cu elevii din sat, la o lecție de istorie, în casa Elisabetei Rizea și vom poposi la unul dintre urmașii ei, pentru a afla și degusta rețete delicioase ale locului.
„Veniți cu noi și nu vă temeți: cea mai mare parte a călătoriei va fi însorită!”, ne promite Cristina Madgearu, realizatoarea ediţiei.
Producători: Cristian Tabară, Marin Găbudean
Prezintă Cristian Tabără
foto: TVR, capturi emisie Exclusiv în România