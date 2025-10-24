Peştişorul de aur... şi alte povestiri fascinante, la „Exclusiv în România”

Pe cărări de munte, dar şi prin Pădurea cu Povești Nemuritoare de la Nucșoara ne invită Cristian Tabără şi echipa lui, alături de alpinistul de altitudine extremă Alex Găvan. Duminică, 26 octombrie, de la ora 17.00, în noua ediţi „Exclusiv în România”, la TVR 1

Cristian Tabără Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...

Exclusiv în România Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

V-ați imaginat vreodată că ați prinde cu adevărat peștișorul de aur? Şi lăsând binecunoscutele glume la o parte, știți ce dorințe l-ați ruga să vă îndeplinească?

Ei, bine, există un om care, în mod sigur, știe: alpinistul de altitudine extremă Alex Găvan, cel care a escaladat fără oxigen și fără șerpași șapte vârfuri de peste opt mii de metri. El a devenit protectorul celei mai rare specii de pește de apă dulce din Europa: aspretele. Iar salvarea aspretelui ar putea însemna, deopotrivă, salvarea râului Vâlsan și a comunităților de pe malurile lui. Ne spune totul despre această ispravă chiar Alex Găvan, duminică, în noul episod „Exclusiv în România”, la TVR 1.

Intrăm în poveste împreună cu Cristian Tabără, la poalele Munților Făgăraș, într-o zi ploioasă de toamnă. Dar asta nu-i împiedică pe cei din echipa „Exclusiv în România” să colinde și prin Pădurea cu Povești Nemuritoare de la Nucșoara, în căutarea fagului lui Alex Găvan. Pentru că alpinistul s-a implicat și într-o altă acțiune de mediu, menită să protejeze copacii seculari, dar și să aducă fondurile necesare amenajării de noi trasee turistice prin codrul unde se ascundeau odinioară partizanii.

Iar pentru că lucrurile se leagă, la „Exclusiv în România”vom asista, apoi, împreună cu elevii din sat, la o lecție de istorie, în casa Elisabetei Rizea și vom poposi la unul dintre urmașii ei, pentru a afla și degusta rețete delicioase ale locului.

„Veniți cu noi și nu vă temeți: cea mai mare parte a călătoriei va fi însorită!”, ne promite Cristina Madgearu, realizatoarea ediţiei.

Producători: Cristian Tabară, Marin Găbudean

Prezintă Cristian Tabără

foto: TVR, capturi emisie Exclusiv în România