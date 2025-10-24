Omul și Timpul: "Lumini și umbre în istoria comunismului românesc, 1948-1989" | VIDEO

Apariția volumului "Lumini și umbre în istoria comunismului românesc, 1948-1989", semnat de istoricul Florian Banu, reprezintă un eveniment editorial semnificativ, menit să ofere o perspectivă nuanțată asupra unei perioade complexe și controversate din istoria României. Urmărim o ediție "Omul și Timpul", duminică, 26 octombrie, de la ora 17:00, la TVR Cultural și online pe TVR+.
Demersul editorial pornește de la o premisă importantă: necesitatea de a face istoria accesibilă unui public mai larg, dincolo de cercurile specializate.
Abordarea se bazează pe convingerea că istoria de calitate poate fi prezentată într-o formă atractivă, care să stârnească interesul nespecialiștilor, al persoanelor cultivate, pasionate de trecutul poporului român.
Autorul consideră că această nostalgie nu este un fenomen nou, ci mai degrabă o manifestare a sentimentului generalizat că perioadele anterioare au fost, într-un fel sau altul, mai bune. Această percepție a vârstei de aur, prezentă încă din Antichitate, nu ar trebui, însă, combătută printr-o simplă propagandă care să accentueze doar aspectele negative ale epocii comuniste.
Doar prin înțelegerea complexității trecutului se poate construi un prezent mai solid și se pot evita repetarea erorilor. Volumul său se dorește a fi o contribuție la această cunoaștere, oferind o analiză pertinentă și accesibilă a perioadei comuniste din România..
Sezon nou
Realizator: Rafael Udrişte
Producător: Ruxandra Ţuchel
