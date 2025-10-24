Omul și Timpul: "Lumini și umbre în istoria comunismului românesc, 1948-1989" | VIDEO

Apariția volumului "Lumini și umbre în istoria comunismului românesc, 1948-1989", semnat de istoricul Florian Banu, reprezintă un eveniment editorial semnificativ, menit să ofere o perspectivă nuanțată asupra unei perioade complexe și controversate din istoria României. Urmărim o ediție "Omul și Timpul", duminică, 26 octombrie, de la ora 17:00, la TVR Cultural și online pe TVR+.

Demersul editorial pornește de la o premisă importantă: necesitatea de a face istoria accesibilă unui public mai larg, dincolo de cercurile specializate.

Abordarea se bazează pe convingerea că istoria de calitate poate fi prezentată într-o formă atractivă, care să stârnească interesul nespecialiștilor, al persoanelor cultivate, pasionate de trecutul poporului român.

Alegerea temelor abordate în volum a fost influențată de dezbaterile publice recente, generate de sondajele care indică o creștere a nostalgiei față de regimul comunist.

Autorul consideră că această nostalgie nu este un fenomen nou, ci mai degrabă o manifestare a sentimentului generalizat că perioadele anterioare au fost, într-un fel sau altul, mai bune. Această percepție a vârstei de aur, prezentă încă din Antichitate, nu ar trebui, însă, combătută printr-o simplă propagandă care să accentueze doar aspectele negative ale epocii comuniste.

Dr. Florian Banu argumentează că o cunoaștere profundă și echilibrată a evenimentelor, atât a luminilor, cât și a umbrelor, este esențială pentru cetățenii României de astăzi.

Dr. Florian Banu argumentează că o cunoaștere profundă și echilibrată a evenimentelor, atât a luminilor, cât și a umbrelor, este esențială pentru cetățenii României de astăzi. Doar prin înțelegerea complexității trecutului se poate construi un prezent mai solid și se pot evita repetarea erorilor. Volumul său se dorește a fi o contribuție la această cunoaștere, oferind o analiză pertinentă și accesibilă a perioadei comuniste din România.

Sezon nou

"Omul și Timpul", duminică, 26 octombrie, de la ora 17:00, la TVR Cultural și online pe TVR+

