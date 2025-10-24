loader
Foto

Omul și Timpul: "Lumini și umbre în istoria comunismului românesc, 1948-1989" | VIDEO

Adrian Ionescu
publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025

RECOMANDARI  TVRCULTURAL 

Apariția volumului "Lumini și umbre în istoria comunismului românesc, 1948-1989", semnat de istoricul Florian Banu, reprezintă un eveniment editorial semnificativ, menit să ofere o perspectivă nuanțată asupra unei perioade complexe și controversate din istoria României. Urmărim o ediție "Omul și Timpul", duminică, 26 octombrie, de la ora 17:00, la TVR Cultural și online pe TVR+.

 

Demersul editorial pornește de la o premisă importantă: necesitatea de a face istoria accesibilă unui public mai larg, dincolo de cercurile specializate.
.

.
Abordarea se bazează pe convingerea că istoria de calitate poate fi prezentată într-o formă atractivă, care să stârnească interesul nespecialiștilor, al persoanelor cultivate, pasionate de trecutul poporului român.

Alegerea temelor abordate în volum a fost influențată de dezbaterile publice recente, generate de sondajele care indică o creștere a nostalgiei față de regimul comunist.
.
Autorul consideră că această nostalgie nu este un fenomen nou, ci mai degrabă o manifestare a sentimentului generalizat că perioadele anterioare au fost, într-un fel sau altul, mai bune. Această percepție a vârstei de aur, prezentă încă din Antichitate, nu ar trebui, însă, combătută printr-o simplă propagandă care să accentueze doar aspectele negative ale epocii comuniste.
.
(w882) omul si tiDr. Florian Banu argumentează că o cunoaștere profundă și echilibrată a evenimentelor, atât a luminilor, cât și a umbrelor, este esențială pentru cetățenii României de astăzi.
.
Doar prin înțelegerea complexității trecutului se poate construi un prezent mai solid și se pot evita repetarea erorilor. Volumul său se dorește a fi o contribuție la această cunoaștere, oferind o analiză pertinentă și accesibilă a perioadei comuniste din România..

.
Sezon nou

Realizator: Rafael Udrişte

Producător: Ruxandra Ţuchel

"Omul și Timpul", duminică, 26 octombrie, de la ora 17:00, la TVR Cultural și online pe TVR+
.

Tag-uri: adevar, comunism, cunoastere, echilibru, istorie, omul si timpul, rafael udriste, sine ira et studio, TVR Cultural

recomandari Logo

 

#recomandari

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Omul și Timpul:

Omul și Timpul: "Lumini și umbre în istoria comunismului românesc, 1948-1989" | VIDEO

publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025

Apariția volumului "Lumini și umbre în istoria comunismului românesc, 1948-1989", semnat de istoricul Florian Banu, reprezintă un eveniment ...

Nicușor Dan: România sprijină noile sancțiuni împotriva Rusiei

Nicușor Dan: România sprijină noile sancțiuni împotriva Rusiei

publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025

Președintele Nicușor Dan a prezentat, în declarațiile de după reuniunea Consiliului European, o sinteză a temelor majore dezbătute la Bruxelles, ...

Peştişorul de aur... şi alte povestiri fascinante, la „Exclusiv în România”

Peştişorul de aur... şi alte povestiri fascinante, la „Exclusiv în România”

publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025

Pe cărări de munte, dar şi prin Pădurea cu Povești Nemuritoare de la Nucșoara ne invită Cristian Tabără şi echipa lui, alături de alpinistul de ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate