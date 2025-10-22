Iubire, talent, bucurie și oaspeți surpriză la “Drag de România mea!”

„Drag de România mea" continuă, sâmbătă, 25 octombrie, ora 20:00 (în reluare duminică, 26 octombrie, ora 15:00), cu o nou gală de senzaţie. Pe lângă emoţii, diversitate de stiluri şi bucurii muzicale, cea de-a doua ediție a celui de-al XV-lea sezon a pregătit o surpriză pentru televiziune.

Veţi vedea, în premieră, o familie care, deși apare aproape zilnic pe micul ecran, nu au apărut niciodată în formulă completă. Este vorba despre familia Ionescu... formată din Marian Ionescu, muzician și lider al trupei Direcția 5, jurnalista Octavia Geamănu şi fiul lor, Andrei.

Marian Ionescu şi Octavia Geamănu vor vorbi despre povestea lor de dragoste şi vor răspunde provocărilor lui Paul Surugiu-Fuego, iar Andrei va cânta la pian.

De asemenea, vom asculta şi vom aplauda celebrele hituri marca Direcţia 5 împreună cu trupa care va fi prezentă în studio.

A făcut gimnastică de performanţă, dar a ales, până la urmă, să păşească pe urmele mamei sale, celebra solistă de muzică populară, Mioara Pitulice.

Ruxandra Pitulice vine la "Drag de România mea" împreună cu soţul său, naistul Gheorghe Rizea pentru a ne cânta cele mai frumoase melodii din zona Munteniei.

O cunoaştem şi pe Cristina Neacşu, solistă a Teatrului “Alexandru Davila” din Pitești.

Artista va interpreta câteva piese din repertoriul Angelei Similea şi ne va împărtăşi cele mai frumoase momente ale carierei sale de peste 30 de ani.

Gabriel Nebunu va face și el o demonstraţie de talent şi de bună dispoziţie.

Nu lipsesc nici cântecele lui Paul Surugiu-Fuego, duetele inedite alături de trupa Supermarket și de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

​​SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

​​DUMINICĂ, ORA 15:00

​​TVR INTERNAŢIONAL

​​VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

​​SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

​​TVR MOLDOVA

​​SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

​​DUMINICĂ, ORA 15:00​

​​Echipa:

​​Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

​​ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.