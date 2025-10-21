Telejurnal, principalul jurnal de ştiri al TVR, premiat la Gala Performanţei şi Excelenţei

Momentul înmânării trofeului a fost emoţionant, iar echipa Telejurnalului a mulţumit organizatorilor şi juriului evenimentului pentru recunoaşterea profesionalismului şi credibilităţii care definesc brandul ştirilor TVR.

Principalul jurnal de ştiri al Televiziunii Române, Telejurnalul, a fost distins în cadrul Galei Performanţei şi Excelenţei, eveniment care celebrează valorile autentice şi reuşitele remarcabile din diverse domenii ale vieţii publice româneşti.

„Este o onoare să fim astăzi aici, în numele întregii echipe a Telejurnalului, pentru a primi acest premiu care recunoaște nu doar o emisiune de știri, ci o tradiție – tradiția informării corecte, echilibrate și oneste. Acest premiu nu este doar o recunoaștere a prezentului, ci și un omagiu pentru toate generațiile de jurnaliști care au făcut parte din această redacție – reporteri, redactori, cameramani, editori, producători – oameni care, zi de zi, au crezut în misiunea esențială a presei: aceea de a informa, nu de a influența; de a explica, nu de a judeca. În zilele noastre, când viteza informaţiei tinde de multe ori să acapareze adevărul, Telejurnalul a ales misiunea grea şi, de altfel, cea corectă, obiectivitatea”, a spus cu emoţie Loredana Iordache, prezentator Telejurnal, ora 14:00.





Lansat în anul 1958 şi difuzat zilnic pe TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional şi TVR Info, Telejurnalul a fost apreciat de juriu şi de telespectatorii TVR pentru echidistanţă, echilibrul şi profesionalismul de care a dat dovadă constant.

„De multe ori aş vrea să mă dau jos de pe scaun şi să mă duc să fac ceea ce face reporterul. Îmi dau seama însă că trebuie să mă opresc, pentru că eu sunt aici pentru a le arăta celor de acasă informaţia pe care trebuie să o înţeleagă. Eu am rolul meu mai mic... Mai mare este rolul celor care sunt acolo, pe teren”, a adăugat Claudiu Lucaci, jurnalist, producător şi realizator de emisiuni informative, prezentator Telejurnal în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.





De peste şase decenii, primul jurnal de ştiri din România rămas un reper al informării corecte şi complete, oferind publicului cele mai relevante informaţii ale zilei, în spiritul misiunii publice asumate de Televiziunea Română.

Gala Performanţei şi Excelenţei, moment aniversar

De 15 ani, Gala Performanţei şi Excelenţei, eveniment organizat de Adela Diaconu, a reunit anual personalităţi din domenii precum jurnalism, ştiinţă, medicină, sport, cultură, antreprenoriat şi arte.

Gala Performanței & Excelenței celebrează elitele României și scrie istoria celor care inspiră prin rezultate, caracter și valoare, încă din anul 2010. Ediția aniversară a reunit personalități legendare din știință, medicină, sport, cultură, antreprenoriat și arte – într-o seară a eleganței și recunoașterii autentice. Pe scena galei au urcat şi în acest an personalități care au scris istorie pentru România, printre care Elisabeta Lipă, Camelia Potec, Andreea Marin, prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, Ilinca Vandici, Cătălin Botezatu, dr. Viorica Chiurciu, alături de multe alte nume de referință ale excelenței românești.