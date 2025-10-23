Lecția generozității la „Omul Anului 2025”. „Nu doare să fii bun, ba din contră!”

PROMO TVR1

Joi, 23 octombrie, de la ora 22:00, la TVR 1 publicul este invitat să urmărească cea de-a șasea ediție a campaniei „Omul Anului 2025”. Gazdele emisiunii, Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci, îi vor primi pe scena recunoștinței pe Nicoleta Bogoș și soţii Georgiana Enache-Leonte și Cătălin Leonte — eroi care au demonstrat că binele se face cu inimă, curaj și perseverență.

Pentru unii oameni, binele este un gest. Pentru alții, o misiune. În cea de-a șasea ediție a campaniei „Omul Anului 2025”, telespectatorii sunt invitați să descopere povești de viață care inspiră, oameni care fac binele să prindă contur și sens.

„Pentru mine această emisiune a fost o adevărată lecție de generozitate, de altruism. Am învățat că trebuie să fiu empatică în orice situație cu semenii mei, dacă există o nevoie în care eu m-aș face utilă. Și pentru asta eu mă înclin, JOS PĂLĂRIA!, și spun MULȚUMESC pentru această lecție de generozitate și de perseverență”, spune invitata ediţiei, artista Ozana Barabancea, iar cuvintele ei, încărcate de emoție și recunoștință, surprind esența proiectului iniţiat de Televiziunea Română.





La TVR 1, joi, 23 octombrie, de la ora 22:00, publicul este invitat să urmărească cea de-a șasea ediție a campaniei „Omul Anului 2025”. Gazdele emisiunii, Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci, îi vor primi pe scena recunoștinței pe Nicoleta Bogoș și soţii Georgiana Enache-Leonte și Cătălin Leonte — eroi autentici, care au demonstrat că binele se face cu inimă, cu curaj și cu perseverență.

Poveștile lor au fost aduse în fața publicului de jurnaliștii TVR Iași, Raluca Aftene și Steliana Orășanu, într-un demers jurnalistic menit să pună în lumină acei oameni care, prin exemplul lor, ne reamintesc că „a face bine” nu este o excepție, ci o alegere zilnică.

Vorbind despre care ar trebui să fie atributele OMULUI ANULUI, Ozana Barabancea susține că „este un om cu reale valențe de altruism, un om care se gândește la ceilalți înainte de a se gândi la el însuși, un om care empatizează cu cel de lângă el, un om care se dedică celor din jurul lui pentru a-i face mai fericiți decât au fost înainte. Și cred că un cuvânt definitoriu, cel puțin în acest moment, ar fi un om altruist. Asta include și empatic și frumos să sufletește, dacă are niște valori morale esențiale, eu cred că una dintre aceste valori este empatia.”

Membru al juriului campaniei „Omul Anului 2025”, invitatul din această seară, Alex Găvan, este un nume sinonim cu curajul, responsabilitatea și respectul față de natură. Pentru el, binele nu este un concept abstract, ci o formă de a trăi conștient, în armonie cu ceilalți și cu lumea.

„Cred că, din toată istoria culturii și civilizației umane, binele este molipsitor. Se simte, nu trebuie definit, nu trebuie explicitat; el se simte prin gândurile, acțiunile, gesturile pe care noi le facem. Binele înseamnă să ai această aliniere între ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce fac (…). Empatia și dragostea, zic eu, stau la baza tuturor lucrurilor. Și atunci când facem toate lucrurile cu dragoste, înseamnă că suntem prezenți în ceea ce facem și suntem prezenți pentru cei pentru care facem. Binele nu trebuie căutat în mod specific, binele este în însăși natura noastră și tot ceea ce avem de făcut este să îi îngăduim să se manifeste în fiecare dintre noi. Viața este o călătorie cu suișuri și coborâșuri, cu soare și nori, uneori ajungem deasupra norilor, alteori nu, însă tot ceea ce contează este să nu ne oprim niciodată.”

O nouă ediție, noi povești de viață

NICOLETA BOGOȘ este „Profesoara faptelor bune.” Are o putere nebănuită de a ajuta şi a creat asociaţia donatorilor de visuri împlinite, intitulată sugestiv „Licuricii Fericiţi”.

„Nu doare să fii bun, ba din contră. Bunătatea şi dragostea şi pentru frunzele care cad toamna sunt valori esenţiale, şi ceea ce ar trebui să învăţăm este că de fapt am uitat sau poate în anumite momente dăm prea puţină importanţă faptului că dacă suntem sănătoşi suntem atât de bogaţi în suflet şi în minte încât nu ne rămâne decât să învăţăm să scoatem bogăţia aceasta la iveală şi să ne folosim de ea. Dacă ajungi să fii înconjurat de recunoştinţă, de zâmbete sincere, dacă din 1.000 de copii ai salvat un copil, dacă ai fost alături de un om în ultimele luni de viaţă, dacă intri pe poarta spitalului şi te întâmpină un manager cu zâmbetul pe buze, deja eşti cel mai norocos om de pe pământ, şi eu sunt”, spune Nicoleta Bogoş.

Reportaj realizat de Raluca Aftene (TVR Iaşi)

GEORGIANA ENACHE-LEONTE ȘI CĂTĂLIN LEONTE - „Împreună pentru viaţă!”





Vineri, 23 mai, ora 14.10, a fost momentul care a dat peste cap viețile a zeci de oameni. Un autobuz în care se aflau 28 de pasageri a fost izbit de o autoutilitară. Frică și durere într-o fracțiune de secundă. Printre cioburi, oameni aflați în durere, claxoane și multă agitație, doi soţi, unul medic şi celalalt pompier au oferit o lecție de viață. Ei au intervenit în accidentul de vineri, din localitatea Leţcani, şi le-au acordat primul ajutor celor răniţi până la sosirea echipajelor de salvatori. Medicul Georgiana Enache Leonte și pompierul Cătălin Leonte mergeau spre munte, cu mașina personală, când în fața lor a avut loc accidentul de la Lețcani. Cei doi au sărit imediat în ajutorul victimelor.

Reportaj realizat de Steliana Orăşanu (TVR Iaşi).