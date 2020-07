Comedia de sâmbătă seara, la TVR 3: „Doctor în filosofie”

Sâmbătă, 4 iulie, de la ora 20:00, Casa de Producție TVR vă invită să urmăriți spectacolul „Doctor în filosofie”, de Branislav Nušić, în regia lui Matei Alexandru.

Acum 14 săptămâni – atunci când a fost declarată Starea de Urgență – am început un drum prin care ne-am propus să „colorăm” un pic această perioadă tulbure. Să vă aducem zi de zi în case Teatrul Național de Televiziune. Am promis că vom rămâne împreună și așa am făcut.

În tot acest răstimp v-am propus spectacole pentru copii, capodopere ale dramaturgiei universale, dramaturgie autohtonă, comedii, spectacole premiate UNITER, portrete In Memoriam, spectacole din Arhiva de Aur TVR, premiere, producții proprii și preluări, spectacole din Stagiunea Teatru în TVR și coproducții, testimoniale video sau audio ale oamenilor de teatru. Toate din dorința de a vă aduce un pic de bucurie într-o perioadă grea a acestui an.

De săptămâna aceasta vom difuza teatru TV sâmbătă și duminică, tot pe TVR3.

Vă mulțumim că ne sunteți aproape!

Pentru acest sfârșit de săptămâna Casa de Producție TVR vă propune două comedii

Sâmbătă - „Doctor în filosofie” și duminică - „Mult zgomot pentru nimic”, spectacole din Arhiva de Aur TVR

Sâmbătă 4 iulie – la ora 20.00, pe TVR 3

„Doctor în filosofie”, de Branislav Nušić, în regia lui Matei Alexandru, o montare din 1978, IN MEMORIAM Coca Andronescu (3 iulie 1932 - 5 august 1998)

În distribuție: Marian Hudac, Valeria Gagealov, Tamara Buciuceanu, George Mihăiță, Ioana Crăciunescu, Mihai Dinvale, Mihai Fotino, Coca Andronescu, Eva Pătrășcanu, Ileana Stana Ionescu, Ilinca Tomoroveanu, Savel Știopul, Ion Henter, Marin Negrea, Mitzura Arghezi, George Ulmeni

Decoruri: Vasile Rotaru, Ruxandra Bârsan / Costume: Elena Șurubaru / Redactor: Alexandra Orba / Adaptarea și regia TV: Matei Alexandru

Urmează: Duminică, 5 iulie, ora 20.00: „Mult zgomot pentru nimic”, de William Shakespeare

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR.

Producător coordonator: DEMETER András István

* Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră.

Detalii despre piesele de teatru găsiți pe pagina TVR3, pe cea a Casei de Producție TVR și pe pagina de Facebook a Casei de Producție TVR.