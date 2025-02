Ionuţ Gheorghe: „În Dominicană, am descoperit că «wow!» poate avea mai multe forme”

VEDETE

Prezentatorul jurnalului „Weekend Matinal” de la TVR 1 şi-a început anul cu o excursie exotică, în Republica Dominicană. Jurnalistul s-a întors cu multe poveşti de vacanţă şi fotografii uimitoare!

Fie că e vorba de ştirile dimineţilor de weekend de la TVR 1 sau de rubricile meteo ale „Telejurnalelor”, Ionuţ Gheorghe ni le prezintă pe toate cu profesionalism şi competenţă, neuitând, în acelaşi timp, că zâmbetul pe buze sau o glumă bună, atunci când e cazul, pot schimba în bine starea de spirit a celor care îl privesc. Mare amator de călătorii şi destinaţii exotice, Ionuţ – John, cum îi spun prietenii – şi-a început anul... la capătul lumii, în Republica Dominicană. Deşi jurnalistul ne asigură că Punta Cana nu e chiar aşa departe...

Despre călătoria care i-a încărcat bateriile pentru gerul iernii bucureştene, dar şi despre viaţa simplă, dar plină de culoare, a localnicilor, despre cum se gestionează o situaţie de criză în vacanţă dar şi despre planurile sale de viitor ne povesteşte mai multe chiar John, în interviul ce urmează.

Cum ai scăpat anul ăsta de frigul iernii? Unde ai evadat?

De câțiva ani, mi-am făcut un obicei să planific vacanța de iarnă… încă din vară. Îmi place să am totul pregătit la milimetru – și aici mă refer la genul acela de planificare ce îți garantează că nu uiți nimic. Bine, mie nu mi-a garantat nimeni că bagajul îmi ajunge la destinație, dar asta este o altă discuție. Anul acesta am avut o bătălie grea, între Kenya și Republica Dominicană. Kenya venea la pachet cu două nopți în savană, ceea ce, în opinia mea, sună a film, dar, când am văzut pozele și review-urile din Dominicană, m-am lăsat sedus. Nu doar eu, ci și prietenele mele care m-au însoțit. Și, sincer, cine poate rezista Mării Caraibilor?...

Ce ţi-a plăcut cel mai mult în Republica Dominicană?

În Dominicană, am descoperit că „wow” poate avea mai multe forme. Plajele sunt imense, cu nisip atât de fin, că pare cernut printr-o sită specială, iar palmierii sunt înalți până la cer. Activitățile? Nu ai cum să te plictisești: ai excursii pe insule, petreceri pe catamaran, parasailing, înot cu delfinii, tiroliană, safari truck etc. – pe scurt, o nebunie totală! Dar cel mai mult m-a impresionat contrastul: resorturile luxoase versus viața simplă a localnicilor. E tulburător să vezi cum un dominican câștigă undeva la 200 de dolari pe lună, iar un turist plătește 25 de dolari pe o băutură pe plajă... Deși contrastele astea te pun pe gânduri, oamenii din Dominicană au o energie și o bucurie de viață care te cuceresc instant. Fiecare zi a fost o nouă aventură pentru noi.

Ai pomenit ceva de un bagaj pierdut sau întârziat. Ce s-a întâmplat, ți-a stricat vacanța?

Norocul meu a fost că îmi pusesem în bagajul de mână una, alta pentru câteva zile. Mi-am dat seama că Universul lucrează așa cum îi dictezi. Când împătuream tricourile și pantalonii scurți pentru trolerul mic mă gândeam „să fie aici, în caz că bagajul se rătăcește”... S-a dus din Frankfurt la Berlin, l-am reperat cu ajutorul airtag-ului și a început lupta cu aeroporturile. S-a întors de la Berlin, a fost îmbarcat la Frankfurt și, la 5 zile după mine, a ajuns în Punta Cana. Tehnologia este minunată! I-am ajutat pe angajații aeroportului să scurteze timpul de așteptare. Nu pot să spun că mi-a stricat vacanța, eram doar puțin îngrijorat că nu am în ce să pun suvenirurile la întoarcere.

Pe ce loc ai plasa această vacanţă în topul personal?

Asta e ca și cum m-ai întreba care e desertul meu preferat, deși eu nu refuz nimic din categoria dulciurilor! :) Totuși, dacă mă gândesc la cât de bine m-am simțit, Dominicana urcă pe primul loc. De ce? E simplu: n-am stat nicio secundă la piscină, am fost lipiți de mare și de ce se întâmpla în jurul nostru. În Mexic, de exemplu, care a ocupat primul loc până acum, plajele au fost superbe, tot la Marea Caraibilor, dar n-am avut aceeași chimie. În Tanzania, fluxul și refluxul erau spectaculoase, dar plajele nu chiar „wow”. Iar în Qatar… ei bine, o plajă în deșert te șochează, dar lipseau palmierii. Deci, în concluzie, în funcție de „ingrediente”: Republica Dominicană, Mexic, Tanzania și Qatar.

Cum ţi s-a părut viaţa localnicilor în afara resorturilor?

E o agitație plină de viață, ceva ce mi-a plăcut. E un festival continuu de culoare, mirosuri și sunete. Piețele lor sunt pline de fructe exotice, unele care nu au nicio legătură cu cele pe care le mâncăm noi, în România, preparate locale și nu lipsesc „empanadas”, gogoșile spaniole care ar putea convinge pe oricine să renunțe la dietă. În satele de lângă Punta Cana, am băut cea mai bună cafea din viața mea, prăjită chiar acolo, sub ochii mei, într-un ceaun cum avea mama acasă. Totul mi s-a părut autentic, înconjurat de mult verde și natural. Mi-a plăcut să văd cum oamenii pun suflet în ceea ce fac, chiar dacă viața lor nu e mereu ușoară. Energia și ospitalitatea lor îți arată că ești important pentru ei și economia lor.

Te tentează o emisiune de travel?

Am auzit asta de la atât de mulți prieteni, încât am început să mă gândesc serios. Îmi place să organizez, să descopăr și să împărtășesc. De exemplu, pentru Dominicana, am văzut că nu sunt prea multe resurse pentru turiștii români. Am căutat înainte, dar am găsit puține date. Am mai văzut că oamenii interacționează foarte mult când văd exemple personale și când le spui atât lucrurile bune, cât și cele mai puțin bune.

În afară de călătorii, ce te bucură cel mai mult?

Nu refuz niciodată o dimineață liniștită, o cafea bună sau o priveliște care mă face să oftez de încântare. De multe ori… doar slujba de duminică e suficientă. Alteori, bucuria mea vine din lucruri simple, cum ar fi să stau singur și să-mi pun gândurile în ordine. Mă bucur să răspund întrebărilor celor care mă urmăresc pe social media. E plăcut să vezi că poți inspira pe cineva să-și facă bagajele și să descopere lumea.

Următoarea vacanță va fi în…

Să spunem că va fi mai aproape decât „capătul lumii”. E o discuție veche în gașca mea de prieteni, de obicei o avem de Revelion: să facem ceva diferit anul viitor. Doar că, lucrând în presă, planurile astea sunt mereu complicate. Dar cine știe?! Poate anul acesta chiar o să lăsăm balconul în urmă și reușim să sărbătorim altfel trecerea dintre ani! Aș vrea un loc din Asia, o insulă micuță și drăguță, dar am pe listă și Cuba.