„Ultima haltă în paradis” - spectacolul de duminică, la TVR3

Casa de Producție TVR vă propune un moment de aducere aminte și vă invită să vizionați „Ultima haltă în paradis”, de Valentin Nicolau, IN MEMORIAM Valentin Nicolau (22 iunie 1960 - 13 ianuarie 2015) și Florina Cercel (28 ianuarie 1943 - 3 iulie 2019).

Spectacolul a fost montat la Televiziunea Română, în 2002, în regia lui Alexandru Tocilescu. A fost prezentat în Festivalului Naţional de Teatru „I.L. Caragiale”, ediţia a XIII-a, 2003, în cadrul secţiunii Teatru TV şi a fost nominalizat la premiile UNITER pentru teatru TV, ediţia 2003.

Regia şi adaptarea: Alexandru Tocilescu

Distribuţia: Florin Piersic, Mariana Dănescu, Florina Cercel, George Ivaşcu, Luminiţa Erga, Mirela Oprişor, Oana Tatu, Georgiana Purcaru, Luminiţa Roşu

„Am spus întotdeauna că pe mine nu mă interesează nici măcar acele texte premiate la concursuri dacă nu-mi trezesc pofta de a le transforma în spectacole. Afirm asta cu autoritatea morală a regizorului din a cărui spectacologie jumătate din titluri sunt româneşti. Nu vreau să mint, am pus în scenă şi piese slabe, dar nu mai doresc să salvez asemenea texte. Dramaturgii trebuie să se salveze singuri, prin piese cu adevărat ofertante. Am citit textul lui Valentin Nicolau în volum şi mi s-a părut că e foarte bine scris. Mi-a amintit pe alocuri de vioiciunea şi farmecul teatrului lui Tudor Popescu. Sunt personaje vii, pitoreşti, care aduc viaţa pe scenă. De aceea am solicitat şi interpreţilor, şi echipei de televiziune să punem accentul pe adevăr şi firesc, pe viaţa surprinsă aproape ca într-un documentar. Am lăsat larg deschisă poarta spre improvizaţii, tocmai de dragul firescului, ca să evităm premeditarea, lucrul contrafăcut. Este mai bine şi pentru ritm, pentru tensiunea spectacolului". (Alexandru Tocilescu în dialog cu Ion Parhon, România liberă, 3 octombrie 2002), apud valentinnicolau.ro.

Redactor: Doina Teodoru

Decoruri: Ion Olaru, Ovanes Papazian

Costume: Eugenia Botănescu

Director de imagine: Cristian Nicolau

Regia de montaj: Gini Ignat

Montaj: Sebastian Chelu

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele Televiziunii Române.

Producător coordonator: DEMETER András István

