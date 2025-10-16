Studiu: 90% din economia României se află în pericol

TVR INFO

Un studiu recent publicat de Casa de Insolvență Transilvania (CITR) trage un semnal de alarmă cu privire la starea de sănătate a economiei românești: aproape 90% dintre afacerile locale sunt în prezent expuse unui risc financiar major. În spatele cifrelor aparent pozitive de creștere, se conturează o realitate vulnerabilă, susținută cu eforturi tot mai mari.

Cele mai expuse sunt companiile de impact — firmele care generează nu mai puțin de 83% din cifra de afaceri totală a economiei naționale. Conform analizei CITR, peste 40% dintre acestea se confruntă cu dificultăți financiare semnificative. Mai grav, numărul companiilor aflate în pragul insolvenței a atins un maxim al ultimului deceniu: 8.749 de entități, cu 7% mai multe decât în 2023.

Această rezistență economică vine însă cu un preț. În 2024, profitul net al firmelor de impact a scăzut cu 1,6%, în timp ce datoriile au crescut vertiginos cu 11 miliarde de euro, totalizând 239 de miliarde de euro. Cele mai mari creșteri ale gradului de îndatorare au fost înregistrate în domeniul tranzacțiilor imobiliare (+42%) și în sectorul energetic (+24%).

Cu toate acestea, există și un licăr de speranță. România începe să adopte din ce în ce mai frecvent instrumentele moderne de prevenire a colapsului economic: concordatul preventiv și acordul de restructurare. Aceste mecanisme legale permit firmelor să își reorganizeze activitatea și să evite falimentul, protejând astfel locurile de muncă și contribuind la stabilitatea economică pe termen lung.

Mesajul analiștilor CITR este clar: economia românească poate rezista și depăși acest moment critic, dar este nevoie de asumare, intervenție timpurie și o schimbare de mentalitate — de la cultura falimentului la cultura restructurării.

