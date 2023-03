TVR şi EBU au organizat Summit-ul Regional de Digitalizare a Arhivelor

Evenimentul s-a desfăşurat la Bucureşti, la sediul Societăţii Române de Televiziune.

Televiziunea Română împreună European Broadcasting Union (EBU) - cea mai mare organizaţie a televiziunilor publice din Europa, în parteneriat cu BBC şi cu experţi danezi, au organizat astăzi, 28 martie, ședința regională Archives Digitization Summit.

Summit-ul Regional de Digitalizare a Arhivelor a reunit reprezentanţi ai departamentelor de profil, respectiv arhivă, din cadrul televiziunilor publice din Bulgaria - BNT, Republica Moldova - TRM, Georgia - GPB, Armenia - AT şi România – SRTv şi a avut loc la sediul TVR. Tema principală a întâlnirii a avut ca subiect provocările şi diferitele soluţii de digitalizare pentru arhivele audiovizuale.

„Propunerea EBU de a organiza ședința regională Archives Digitization Summit la Bucureşti este salutară, un proiect absolut necesar pentru Televiziunea Română pe care l-am susținut încă de la începutul mandatului meu. Este o coincidență fericită că acest eveniment găzduit de SRTv are loc la scurt timp după ce Consiliul de Administrație a aprobat alocarea unei sume consistente ca investiție în modernizarea tehnologiei ce permite păstrarea în condiții optime și valorificarea arhivei TVR. Cu o istorie de aproape 70 de ani, SRTv deține o arhivă de o valoare inestimabilă ce trebuie adusă în atenția publicului, a tinerilor în special, în contextul revoluției digitale. Un motiv în plus pentru care această direcție de dezvoltare face parte din strategia managementului TVR pe termen mediu și lung.”, a declarat Dan Cristian Turturică, Președinte-Director General SRTv.

La eveniment au participat reprezentanţi ai televiziunilor membre EBU şi experţi în domeniu, precum: Jennifer Wilson, Archive Manager – BBC; Gevorg Bidzyan, Chief Digitization Specialist – AT; Radka Betcheva, Head of Member Relations CEE – EBU; Alexandre Rouxel, Senior Project Manager T&I – EBU; Denisa Badea, Coordonator Serviciul Arhivă Media şi Documentare – TVR; Evghenii Stobert, specialist în telecomunicații – TRM; Miroslav Telanov, Head of Archiving Unit – BNT; George Chartolani, Head of Archive – GPB; Arman Pluzyan, Head of Archive Service – AT şi Tobias Golodnoff, CEO - Fast Forward.

"Aceasta este o ocazie excelentă pentru membri EBU de a împărtăși experiențe valoroase, în materie de digitalizare a arhivelor. Digitalizarea arhivelor este o provocare comună pentru membrii EBU, care necesită eforturi pe termen lung, finanțare adecvată și resurse umane. Summit-ul, găzduit cu amabilitate de Televiziunea Română, oferă un mediu de încredere excelent, în care colegii să împărtășească liber provocările și dilemele lor și să dezbată subiecte comune, în conformitate cu regulamentul Chatham House. Participanţii au venit cu multe idei noi de cooperare, precum şi cu proiecte și platforme comune. Vom discuta și vom evalua aceste idei în lunile următoare, dar este foarte important că am reuşit să creăm aceste sinergii și acest spirit de cooperare între membri”, a subliniat Radka Betcheva, director EBU pentru relația cu membrii din Europa Centrală și de Est

Prezentă la dezbatere, Jennifer Wilson - manager arhive BBC, a declarat: „Este o onoare pentru mine să iau parte la Summit-ul EBU "Archives Digitisation Summit"( summmitul EBU privind digitalizarea arhivelor). Faptul că am avut un cadru pentru a împărtăși experiențe cu reprezentanţii media din domeniul arhivelor este extrem de important și cu toții am învățat ceva astăzi, unii de la alții. Sperăm ca aceste noi relații să continue și ca, în viitor, să ne putem sprijini reciproc în diversele proiecte, prin împărtășirea cunoștințelor și a experienței dobândite. Mulțumesc foarte mult gazdei noastre excelente, TVR, pentru ospitalitatea și amabilitatea de care a dat dovadă în prima mea vizită la București. Sper că nu va fi și ultima”.

În cadrul reuniunii, participanții au făcut o demonstraţie cu o masă de digitalizare, apoi au vizitat studiourile şi Arhiva TVR.

Arhiva de Aur a Televiziunii Române reprezintă cea mai bogată colecție de profil din țară, un adevărat patrimoniu național care păstrează, în imagini, un tablou al istoriei recente a României. Procesul de digitalizare a materialelor audio-video, reprezintă un obiectiv strategic al conducerii TVR, menit să valorifice imaginile păstrate în Arhiva de Aur a SRTv și să poarte generațiile viitoare într-o călătorie prin istoria televiziunii publice la cele mai înalte standarde tehnice.

Despre Arhiva TVR

Arhiva Televiziunii Române a fost înființată ca structură distinctă în 1993, pentru a gestiona toate tipurile de suporti de stocare aflate în Videotecă, Filmotecă, Fonotecă.

Începand din anul 1994 - Arhiva Media a Televiziunii Romane a devenit membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Arhivelor de Televiziune (FIAT/IFTA). Acest organism este o reţea globală a Arhivelor de Televiziune ce a fost fondata în 1977 şi are astăzi 250 de membrii din întreaga lume.

În prezent, patrimoniul arhivistic audiovizual al SRTv este estimat la peste 415.734 de ore de imagine şi sunet, stocate pe 632.050 suporţi. Acest fond este structurat pe colecţii tematice şi de autor, sau cicluri de emisiuni. Dintre acestea cele mai cunoscute sunt: Mapa specială - Nicolae Ceauşescu, Romania Comunistă - societate şi timp liber, Revoluția din 1989, Emisiuni pentru copii şi tineret, Anchete TV, Știri, Documentare TV, Emisiuni religioase, Teatru TV, Cerbul de Aur etc.

