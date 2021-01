TVR regretă dispariţia Luminiței Constantinescu, critic muzical și realizator

Televiziunea Română regretă dispariţia bine-cunoscutei realizatoare de emisiuni tv și critic muzical Luminița Constantinescu şi îi aduce un respectuos omagiu difuzând, In Memoriam, o serie de programe care îi poartă semnătura.

Cu o experienţă de aproape patru decenii în echipa TVR (1972-2009), Lumința Constantinescu, reper al artei sunetelor în media audio-vizuală românească, a fost cea care a adresat telespectatorilor întrebarea retorică: „Vă place opera?”, o producție devenită celebră, încă de la prima difuzare - 5 mai 1984, în rândul publicului meloman și nu numai. Prin această producție, compusă dintr-o serie de concerte transmise de Televiziunea Română, reputatul om de televiziune a promovat, pe lângă cele mai reprezentative figuri de soliști lirici, și tinerele voci de operă.

Credit foto: Radio România Muzical

Emisiuni In memoriam Luminiţa Constantinescu, la TVR:



Joi, 21 ianuarie a.c, de la ora 21.00, pe TVR3, telespectatorii pot urmări sub genericul In memoriam Luminița Constantinescu, emisiunea Remember: „Vă place opera?”. Emisiunea va putea fi urmărită și pe TVR Internațional, tot joi, 21 ianuarie, de la ora 15.00.



Emisiunile „Maestro“, dedicate unor nume emblematice ale artei lirice - de la Magda Ianculescu, Ileana Cotrubaş, Marina Krilovici şi Ludovic Spiess la Lawrence Foster, Nicolae Constantinescu, Lucian Marinescu, Florin Diaconescu, Ionel Voineag şi Ioan Holender etc., filmele de televiziune „Cenuşăreasa” şi „Paiaţe” precum și producțiile dedicate vizitelor în România ale iluştrilor Luciano Pavarotti, Plácido Domingo şi José Carreras - „Placido Domingo în România”, „Tenorul secolului la București - Luciano Pavarotti”, „Cele trei soprane” - sunt doar câteva dintre proiectele care poartă semnătura Luminiței Constantinescu și care vor rămâne veşnic în amintirea publicului.



Dumnezeu să o odihnească în pace!



