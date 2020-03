TVR 3 difuzează în fiecare zi teatru tv!

În fiecare zi puteți vedea două spectacole: la ora 14.00 reluarea spectacolului din seara precedentă și, seara, la ora 20.00, o altă montare.





Miercuri, 25 martie:

La ora 14.00 - DEZERTORUL, adaptare pentru televiziune după piesa lui Mihail Sorbul

La ora 20.00 - „ŞASE DIN 49” de György Spiró, producţie a Teatrului de Artă Bucureşti

Ce li se poate întâmpla unor oameni simpli atunci când sunt puși în fața unui bilet câștigător la loto? Mai ales dacă biletul valorează 10 miloane de euro? Cei doi, soț și soție și părinți a doi copii adolescenți, evoluează de la bucurie frenetică și imaginație bolnavă până la frica paralizantă sau paranoia avansată. Toate hibele mai vechi sau mai noi ale relației lor ies încet încet la iveală într-o cavalcadă când comică, când tragi-comică. Totul culminează cu un gest extrem.





„Obișnuiți cu un trai modest, populat de griji materiale, de chibzuință stresantă și de neputința satisfacerii unor mici capricii, ivite printre nevoile și dorințele lor sau ale copiilor, cei doi îmbogățiți peste noapte visează acum cu temei la vile, limuzine și helicoptere, la vacanțele miliardarilor de carton de la noi și de aiurea, fapt care transformă satisfacția lor într-o bucurie explozivă, contagioasă, halucinantă. Încet, încet, mai întâi sub for ma îndoielilor, apoi a temerilor alimentate de cultura unor thriller-uri mereu prezente pe micile ecrane sau de jafurile și crimele din programele de știri senzaționale, posesorii lozului câștigător se lasă cuprinși de o frică paranoică și descoperă drept unică salvare din coșmarul acestor tragice perspective însăși distrugerea peticului de hârtie menit să le transforme destinul din rădăcini sau să pună capăt vieții lor cea de toate zilele. E momentul plin de suspans, când sub pâlpâirile chibritului aprins cu o dramatică sfială, toate iluziile vor fi topite ca într-un incendiu sinucigaș, devenind cenușă. Chiar dacă, în cele din urmă, câștigătorii lozului de aur nu se aleg decât cu o experiență demnă de a deveni… specta col, noi, cei din public, devenim adevărații câștigători la un fictiv 6 din 49 (...)" - Ion Parhon, Scrisul românesc

Traducerea: Zeno Fodor

Distribuţia:

FEMEIA – Dana Voicu

BĂRBATUL – Liviu Cheloiu

Regia şi scenografia: Alexandru Maftei

Echipa TVR

director de imagine: Bogdan Marincov

regia tv: Gini Ignat

producător: Sînziana Miloşoiu

producător delegat: Dana Andriescu

redactor: George Mladen

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+.

Producător coordonator: DEMETER András István

