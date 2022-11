Premieră tv: „Trei generații”, spectacol preluat de la Teatrul Odeon

Casa de Producție TVR vă propune să urmăriți timp de trei duminici - 13, 20 și 27 noiembrie, pe TVR3 de la ora 20.00 - spectacolul „Trei generații”, de Lucia Demetrius, o producție a Teatrului Odeon.

Regia: Dinu Cernescu. Adaptarea și regia pentru televiziune: Dominic Dembinski

Spectacol preluat în cadrul PROGRAMULUI NAȚIONAL DE PRELUĂRI 2021, finanțat de Ministerul Culturii.

În distribuție: Angela Ioan, Crina Mureşan, Sabrina Iașchevici, Paula Niculiţă, Rodica Mandache, Ruxandra Maniu, Mugur Arvunescu, Alexandru Papadopol, Laurenţiu Lazăr, Ioan Batinaş, Ionuţ Kivu, Marian Ghenea, Dragoș Panait, Marian Lepădatu

Scenografia: Maria Miu

Ilustrația muzicală: Vasile Manta, Mihaela Constantinescu

„Căutând idei de spectacol cu Dorina Lazăr, am ajuns la istoria sentimentală a Trei generaţii - istorie frământată, amestecată cu iubiri neîmplinite, cu pasiuni şi constrângeri nemeritate. Am vrut să creăm un spectacol cu parfum de epocă, costume frumoase, decor şi muzică de atmosferă de sfârşit şi de început de secol. Având roluri bine scrise şi actori pe măsură, am construit un spectacol de teatru cu început, poveste şi final.” - Dinu Cernescu

„Preluarea și adaptarea pentru televiziune a acestui spectacol am realizat-o cu o plăcere dublă. Povestea a fost adaptată publicului de astăzi de către un maestru al regiei contemporane de teatru și televiziune, astfel încât colaborarea cu autorul original al montării scenice, dl. Dinu Cernescu, a fost în cotele unui limbaj comun, împărtășit. Apoi serializarea unei povești de dragoste și visuri neîmpărtășite din considerente psihologice ale personajelor bine conturate, dar mai ales din cauza convulsiilor istorice ale secolului XX, m-a dus cu gândul la actualitatea individului supus inexorabilului social-istoric încă de mare, austeră, tragică actualitate. Montarea și poate preluarea în trei părți m-au dus cu gândul la serialele tv clasice, britanice, caligrafiate cu eleganță regizorală și totală implicare actoricească. Iubirea, moartea, avariția, lupta dintre generații, zeci de fire dramatice, țes un covor dramatic complex ce ridică genul melodramatic de telenovella la un rang optim, pentru deliciul publicului care, sper se va lăsa purtat de visare și nostalgie, iar pentru cei tineri, o panoramă a oamenilor- tineri / bătrâni sub călcâiele vremilor aspre. Nu tot asta trăim și acum? Dinu Cernescu a știut cum să modernizeze, o piesă pe care risca să se lase uitarea. A transformat totul într-o saga cu iz cehovian, cu largă adresabilitate. Desigur, ajutat de o trupă minunată de actori! Invit deci publicul să devină judele care să ne mai acorde încă o seară de poveste, cu bucuroasă răbdare, în a nu ne scurta de capete! Merităm, veți vedea! V-am făcut curioși?” - Dominic Dembinski

Credit foto: (c) Mihaela Tulea, teatrul-odeon.ro

ECHIPA TVR:

Kit TV: Gabi Constantin, Mugur Cristescu, Eduard Muller, Claudiu Ilie, Mihai Popa / Sunet: Cătălin Putinianu, Radu Paraschivescu / Asistent imagine: Clopot Marian Dănuţ / Machiaj: Claudia Ilinca / Imagine: Răzvan Chiriac, Florin Miricioiu, Remus Tigoianu, Viorel Popescu, Dragoş Milescu / Director de Imagine: Daniel Şerbănică / PPS: Mihnea Ciulei / VFX: Gabriela Burcea / Montaj: Monica Andrei / Regizor montaj: Silvia Coman

Casa de Producţie TVR:

Economist: Simona Păunescu / Promovare: Andra Gavril, Sever Bârzan / Organizatori de productie: Elena Martonos, Marc Brănescu, Marius Flonta, Alexandru Adăscăliţei / Producator tv: Diana Dumitru / Manager proiect Programul Naţional de Preluări 2021: Ion Roşioru

***

Program de difuzare la TVR3:

duminică, 13 noiembrie - ora 20.00* (partea I)

duminică, 20 noiembrie - ora 20.00* (partea a II-a)

duminică, 27 noiembrie - ora 20.00* (partea a III-a)

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR.