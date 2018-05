The Humans, în această seară pe scena Eurovision

A doua semifinală a concursului este în direct, joi, 10 mai, de la ora 22.00, la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional și online pe TVR+. Fanii (cu excepția celor care locuiesc în România) pot vota Goodbye de până la 20 de ori de pe același număr de telefon, sau prin aplicatia de pe siteul oficial al concursului.

Așteptarea a luat sfârșit! În doar câteva ore, trupa The Humans va urca pe scena Eurovision în a doua semifinală a concursului.



Calificarea României în Marea Finală se decide astăzi, în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

„Am primit reacții extraordinare după repetiţii și numeroase mesaje de încurajare din partea românilor de pretutindeni. Ne bucurăm că mesajul nostru a ajuns în sufletele lor și ale celorlalți fani Eurovision, emoțiile lor ne-au încărcat cu energie pozitivă și optimism înainte de seara cea mare. Suntem pregătiți 110% și vom da totul pentru România pe scenă”, spun reprezentanţii noştri înainte de semifinală.

„Este o competiţie strânsă, cu mulți atiști valoroşi, iar voturile românilor din străinătate vor face diferența pentru a merge mai departe, în Marea Finală”, au subliniat artiştii.

România intră în competiție pe poziția a doua, în prima parte a semifinalei, alături de Norvegia, Serbia, San Marino, Danemarca, Rusia, Moldova, Olanda, Australia, Georgia, Polonia, Malta, Ungaria, Letonia, Suedia, Muntenegru, Slovenia și Ucraina.



Fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală şi cei din Itala, Franţa şi Germania decid, alături de juriile de specialitate, cine va merge în Marea Finală.

În această seară, fanii (cu exceptia celor care locuiesc în România) vor putea vota Goodbye de până la 20 de ori de pe același număr de telefon, sau prin aplicația de pe siteul oficial al concursului: https://eurovision.tv/app.

Semifinala Eurovision estecomentată, pentru telespectatorii TVR, de Liliana Ștefan și Radu Andrei Tudor.

***



În preziua spectacolului, reprezentanții României și cei ai celorlalte țări care evoluează în a doua semifinală Eurovision au avut două repetiții pe scena de la Altice Arena. La prima repetiție de miercuri, reprezentanții României au purtat un machiaj tricolor pe scena Eurovision.

„Machiajul tricolor a fost un semn al prețuirii noastre pentru toți românii care ne urmăresc și care ne vor vota in serile de concurs care urmează. El nu va fi parte din show-ul The Humans pe scena Eurovision. Este gândul nostru pentru voi și pentru tot ceea ce ne unește in aceste zile!”, a declarat Cristina Caramarcu despre surpriza pe care au pregătit-o în anul aniversării Centenarului Marii Uniri.





A doua repetiție nu a fost transmisă în direct, dar a contat la fel de mult pentru calificare ca și semifinala din această seară, întrucât spectacolul a fost votat de juriile de specialitate din 20 de țări, votul lor cântărind în proporție de 50%, la fel ca cel al publicului.



Finala Eurovision 2018 are loc sâmbătă, 12 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.



***

Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro



Echipa Eurovision România