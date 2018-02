The Humans, Teodora Dinu şi Dora Gaitanovici sunt în finala Eurovision România

Duminică, 18 februarie, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi TVR+, juriul Eurovision România a decis, la Sighişoara, câştigătorii spectacolului care a încheiat seria semifinalelor Selecţiei Naţionale.

Selecţia Naţională şi-a ales cei 15 finalişti

Urmează Marea Finală, duminică, 25 februarie, în direct la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00.

The Humans, Teodora Dinu şi Dora Gaitanovici s-au clasat pe primele trei locuri şi vor merge mai departe, în Marea Finală a concursului din 25 februarie, pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti.

Alături de câştigătorii serii, în Marea Finală vor mai concuraFeli, Alexia & Matei, Jukebox feat Bella Santiago, Echoes, Eduard Santha, MIHAI, RAFAEL & Friends,Erminio Sinni & Tiziana Camelin, Xandra, Vyros, Claudia Andas şi TIRI.

„Mulţumim din suflet! Ne-am dorit din tot sufletul să mergem la Lisabona şi sperăm ca cei de acasă să ne voteze”, au declarat membrii trupei The Humans după anunţul juriului.„Pentru finala de la Bucureşti, veţi avea o surpriză”, au adăugat câştigătorii semifinalei.

„Mă bucur din toată inima că juriul a apreciat show-ul şi piesa şi că m-am calificat în ultimul act al Selecţiei Naţionale. Sincer, am avut emoţii. Sper să fac o impresie cât mai bună în Marea Finală”, a mărturisit Teodora Dinu.

„Sunt foarte entuziasmată că am intrat în finală. Mă bucur foarte mult şi sper ca, duminica viitoare, să nu dezamăgesc pe nimeni. Voi gândi un show şi mai interesant decât ce aţi văzut în această seară”, a promis Dora Gaitanovici.

Show-ul a avut loc la Sala de spectacole „Mihai Eminescu” din Sighişoara, iar concurenţii au cântat pe scena unde, în urmă cu aproape nouă decenii, George Enescu susţinea un concert memorabil.

A fost, totodată, şi cea mai mică scenă pe care a fost organizat un spectacol Eurovision România, un alt aspect inedit al semifinalei de la Sighişoara.

În decorul încărcat de istorie al cetăţii medievale, au concuratSAVE („All We Need”), Tomher Cohen („Baby You’re The Only One”), Sergiu Bolota („Every Little Thing”), Dora Gaitanovici(„Fără Tine”), Teodora Dinu („Fly”), The HUMANS(„Goodbye”), Iliana („I Won’t Lie”), Evermorph („Live Your Life”), Alexandru Ungureanu („Sail With Me”), Manuel Chivari („Somebody To Love”), Maria Suciu („Sweet Nothing”) şi Denisa Trofin („Tears”).

Clasamentul semifinalei este următorul:

The HUMANS („Goodbye”) 58 de puncte

Teodora Dinu („Fly”) 50 de puncte

Dora Gaitanovici („Fără Tine”) 42 de puncte

Sergiu Bolota („Every Little Thing”) 28 de puncte

Denisa Trofin („Tears”) 28 de puncte

Iliana („I Won’t Lie”) 21 de puncte

Manuel Chivari („Somebody To Love”) 20 de puncte

Alexandru Ungureanu („Sail With Me”) 17 puncte

SAVE („All We Need”) 14 puncte

Evermorph („Live Your Life”) 9 puncte

Maria Suciu („Sweet Nothing”) 2 puncte

Tomher Cohen („Baby You’re The Only One”) 1 punct

Fotografii de la semifinala Selecţiei Naţionale de la Sighişoara pot fi descărcate accesând linkul:http://bit.ly/2GpAZIn Toate melodiile calificate în semifinalele Eurovision România pot fi ascultate pe site-ul dedicat, eurovision.tvr.ro.

Direcţia 5 a susţinut un recital extraordinar pentru semifinala din Sighişoara

Pe o scenă amplasată în Piaţa Cetăţii, Direcţia 5 a interpretat hituri atât de iubite de public precum „Dacă ai şti”, „Povestea noastră”, „O fată ca ea” „Şi ce dacă” sau „Tot ce vrei”. Alina Crişan, invitat special în cadrul recitalului, a cântat, alături de celebra trupă, mai multe piese care au scris istorie în muzica românească.

Spectacolul Eurovision din capitala Băniei a fost prezentat deDiana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, alături de Simona Boantă, cea care a fost alături de artişti în Camera Verde.

Marea Finală va avea loc la Bucureşti, în Sala Polivalentă, pe 25 februarie. În ultimul act al Selecţiei Naţionale, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

Despre finalişti:

The HUMANS („Goodbye”)

Fiecare dintre cei 6 membri ai trupei The Humans rezonează în acelaşi mix de stiluri muzicale: funk-pop-rock: Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).

“Noi credem în Umanitate” – acesta este motto-ul sub care trupa își va manifesta actul artistic. Toată paleta de emoții umane, reperul înalt al valorilor adunate din experiența de viață a celor 6 muzicieni, exercițiul de empatie adunat în timp este ceea ce îi reprezintă. Muzica lor nu este un act mecanic de interpretare, ci o împărtășire de emoții, fără granițe între scenă și public. Muzica lor nu este doar o reproducere, ci un act de creație asumat.

Cel mai recent single lansat de trupa The Humans, “Goodbye” - compus de Alin Neagoe, Cristina Caramarcu şi Alexandru Matei - este piesa cu care trupa s-a calificat în semifinala concursului Eurovision 2018.

Teodora Dinu („Fly”)

Teodora Dinu a început să cânte la vârsta de cinci ani. A participat la peste 60 de concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, unde a câştigat premii de fiecare dată. Teodora nu este la prima experienţă Eurovision România - în 2016, a fost backing vocals pentru Ovidiu Anton, care a şi câştigat Selecţia Naţională cu „Moment of silence”.

Artista mărturiseşte că este „o fire extrem de prietenoasă, pozitivă şi perseverentă şi că are mereu glumele la ea :))”

Dora Gaitanovici („Fără Tine”)

Dora Gaitanovici studiază pian, saxofon, canto şi este pasionata de jazz, blues, rock, de muzica clasica şi de cea folclorica. Elevă la Colegiul National “Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Buzău, Dora îşi propune să urmeze cursurile Universităţii de Muzică. LA Eurovision România, artista concurează cu o creaţie proprie – piesa „Fără Tine”.

Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.

