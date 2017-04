Televiziunea Română şi-a plătit datoriile istorice

IRINA RADU: „Asta nu înseamnă că dintr-o dată suntem bogaţi şi vom face emisiuni de 150.000 de euro ediţia"

Cea mai grea perioadă a Televiziunii Române a luat sfârşit, odată cu achitarea datoriilor istorice către bugetul de stat. Conducerea TVR este convinsă că de acum instituţia publică are şansa să înceapă o nouă viaţă şi că va putea să îşi demonstreze mai bine valoarea şi profesionalismul.

Invitată aseară într-o ediţie specială a emisiunii „România 9”, de la TVR 1, Irina Radu, Preşedinte Director-General, a amintit atât despre momentele grele prin care a trecut TVR, cât şi despre paşii importanţi parcurşi alături de noua conducere pentru redresare. Timp de două ore, talk-show moderat de Ionuţ Cristache a găzduit o dezbatere aprinsă despre grila de primăvară, la care au participat 15 dintre vedetele postului.

„De un an şi jumătate încerc, alături de o echipă de management, să schimbăm, pe cât posibil, destinul acestei instituţii. Am trecut şi prin momente dramatice, dar cred că toată lumea este sătulă să audă că TVR nu are bani, că are datorii… Vreau să vă spun că de câteva zile, aşa cum s-a hotărât de către Parlamentul României, am primit banii de la bugetul de stat şi s-au plătit datoriile. Sper să începem o viaţă nouă. Oricum, noi am arătat că ne-am comportat altfel. Am alături de mine nu numai vedete, unii au şi calitatea de membri ai Consiliului de Administraţie, iar împreună cred că am luat hotărârile corecte, am condus instituţia aceasta altfel şi am ajuns la rezultate care arată altfel. După ani de pierderi, 2016 a fost încheiat de TVR cu profit”, a spus Irina Radu în emisiune.

Managerul TVR a atras însă atenţia că perioada de austeritate nu s-a încheiat, iar dacă instituţia a scăpat de datorii nu înseamnă că „dintr-o dată suntem bogaţi şi vom face şi noi emisiuni de 150.000 de euro ediţia"

„Apropo şi de ce s-a mai scris despre banii pe care ni i-a alocat Statul român, Ministerul de Finanţe, aceşti bani au folosit în mare parte ca să ne plătim datoria, pentru a rezolva o problemă de ordin naţional până la urmă. Asta nu înseamnă, cum s-a scris până acum, că dintr-o dată suntem bogaţi şi vom face şi noi emisiuni de 150.000 de euro ediţia."

La întrebare pusă de moderatorul emisiunii „De ce mai era nevoie de încă un canal de ştiri”, Preşedintele Director-General le-a reamintit colegilor despre misiunea publică a Televiziunii Române: „Degeaba faceţi cele mai minunate emisiuni de divertisment, folclor, de publicistică, dacă în momentele cheie pentru ţară TVR nu reacţionează cum trebuie, reflectând tot ce aşteaptă legea de la noi şi ce aşteaptă telespectatorii de la noi. Nu vreau să reamintesc momente neplăcute, vreau să amintesc lucrurile bune, pentru că de o vreme nu am mai avut parte de necazuri şi am avut reacţii bune la ştiri, în ediţiile speciale, deci cred că am luat hotărârea bună să fim mereu prezenţi vizavi de ceea ce se întâmplă în actualitate. Rolul nostru este în primul rând să informăm şi apoi să distrăm oamenii, să le dăm filme. Dar primul pas este să informăm.”

După mulţi ani de pierderi, Televiziunea Română a încheiat anul 2016 cu un profit de 6.430.000 lei.

La data de 31 martie 2017, TVR a achitat integral datoriile istorice către bugetul de stat. În urma acestui demers, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că urmează să ridice sechestrul instituit anul trecut pe bunuri mobile şi imobile ale televiziunii publice. Datoria fiscală achitată de televiziunea publică a fost de 522 de milioane de lei.