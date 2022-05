Teatru TV: „Piatra din Casă”, o comedie după Vasile Alecsandri și B.P. Haşdeu

Duminică, 8 mai, vă invităm să urmăriți, de la ora 22.00*, pe TVR 3 - „Piatra din Casă”, o comedie după Vasile Alecsandri și B.P. Haşdeu, adaptată și regizată de Constantin Dicu.

Ştiaţi că primele spectacole de Teatru TV, realizate de către Televiziunea Română, erau transmise în direct din studio?

Acest lucru se întâmpla pentru că entuziasmul și talentul creatorilor de teatru erau cu mult înaintea tehnologiei - pur și simplu nu exista nicio posibilitate tehică de a înregistra ceva.

În anul 2017, la aniversarea a 60 de ani de Teatru Național de Televiziune, Casa de Producție TVR a încercat – și, spunem noi, a reușit – un eveniment extrem de îndrăzneț: transmisiunea unui spectacol de teatru „în direct”, aşa cum se întâmpla la începuturile Teatrului TV.

„Piatra din Casă” a avut premiera în stagiunea Teatru în TVR și a fost transmis simultan pe TVR 1 și online, din grădina TVR, unde a fost amplasată scena.

„Piatra din Casă”, o comedie după Vasile Alecsandri și B.P. Haşdeu, adaptată și regizată de Constantin Dicu, cu muzica originală, semnată Alexandru Adolf Flechtenmacher (autorul primei operete româneşti).

Distribuția: Sever Bârzan, Corina Dănilă, András Demeter, Tudor Furdui, Bogdan Ghiţulescu, Mihai Melinescu, Cătălin Mireuţă, Carmen Movileanu, Claudia Nicolau, Mihai Răzuş, Gabriela Valentir

„Multe emoţii am trăit în cei 40 de ani de televiziune, dar cu Piatra din casă mi-am împlinit cel mai mare vis al tinereţii, acela de a fi actriţă. Credeţi că mi-a fost uşor să accept provocarea? Dar cum aş fi putut să spun nu la zi de sărbătoare? 60 de ani de teatru TV se pot sărbători doar în Calea Dorobanţilor 191. Aici s-au scris cele mai frumoase pagini de cultură cu tot ce înseamnă ea: istorie, teatru, muzică, balet, documentare şi interviuri care au dezvăluit lumii întregi calitatea sufletului şi, mai ales, a minţii unui popor deştept. Vreau să cred că această sărbătoare trăită în direct cu telespectatorii va ajuta să ne repoziţionăm pe locul pe care-l merităm în preferinţele publicului. Adevărul nostru înseamnă creaţie şi unicitate. Cine nu s-a convins încă de această stare de fapte, mai are timp să o facă, iar cine ignoră adevărul nostru va rămâne sărac. Noi credem în public, îl preţuim şi-i simţim cu emoţie glasul şi aplauzele”, ne mărturisea, în 2017, realizatoarea TVR Carmen Movileanu.

„Nu am vrut să mă fac actor pentru că aveam de dus în spate numele tatălui meu - actorul Dumitru Furdui - căruia nu i-aş fi putut ajunge, ca talent, nici până la gleznă. Până la urmă, am acceptat provocarea colegilor de la Casa de Producţie TVR şi am urcat pe scenă. Sunt curios ce ar spune el despre mine acum. Simt că de acolo, de sus, se uită la mine cu o uşoară grimasă spunându-mi: fiule, mai ai multe de învăţat!”, ne-a declarat şi jurnalistul sportiv Tudor Furdui

„Nu vă puteţi imagina ce emoţii am avut! Prima premieră de teatru din viaţa mea - şi a mai fost transmisă şi în direct. Multă, multă, foarte multă muncă, mult entuziasm adolescentin acu', la bătrâneţe...”, a completat şi Mihai Melinescu, jurnalistul Ştirilor TVR.

Orchestrație și instrumentiști: Marius Meragiu, Geanina Meragiu, Adina Cocârgeanu

Redactori: Cristina Anton, Ana Preda, Nicoleta Brătescu, Gabriela Valentir / Organizator producție: Marius Flonta / Director de imagine: Cristi Stoian / Regizor de montaj: Silvia Coman / Regizor muzical: Liviu Elekes / Editor de imagine: Constantin Marciuc / Procesare sunet: Cornel Ciuleanu / Scenografie decor și costume: Raluca Chelaru / Producător: Diana Dumitru

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR.

*Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră.