Teatru TV, Arhiva de Aur: „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian

„Steaua fără nume", de Mihail Sebastian, în regia lui Eugen Todoran. Îi revedem pe Enikö Szilágyi, Florin Zamfirescu, Octavian Cotescu și Rodica Tapalagă.

Ora 20.00 - „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian

Regia artistică: Eugen Todoran

Premiera TV: 31 iulie 1983

În distribuție: Enikö Szilágyi, Florin Zamfirescu, Octavian Cotescu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Petre Gheorghiu, Rodica Tapalagă, Camelia Maxim, Teodor Danetti, Sandu Sticlaru, Ion Anghel, Cornel Vulpe

Redactor: Lucia Hossu Longin

Profesorul Miroiu aşteaptă trenul. Trenul îi aduce o carte rară pe care o visează de ani buni. Ispas - şeful de gară - nu are ceas, îi place să joace cărţi, adoră să socializeze.

Urbea spune că trenul rapid a călcat un curcan. De fapt, acceleratul a călcat o raţă. Acum raţa e pe varză.

Domnişoara Cucu e la pândă. Le face iad viaţa elevelor care vin la gară să vadă trenurile. Aşa o detectează, de exemplu, pe domniţa Zamfirescu că încalcă regulamentul şi nici nu ştie constelaţiile!

Profesorul Miroiu crede că gara este dorul de a fugi. Nu e un om de nădejde, totuşi. Cartea pe care o aştepta a costat 22.000! Subiect pentru cancelarie. Subiect pentru tot târgul.

Mona nu are nume. Călătoreşte fără bilet la clasa I. Are fise de la cazinoul din Sinaia. Mai are ţigări, tabacheră şi ruj de buze. Şi o rochie precum cele din reviste. Dacă se sinucide? Ispas ar ajunge la gazetă dupa 23 de ani de carieră!

8.426 de locuitori are oraşul. Mai are cinematograf - miercuri şi sâmbătă.

Miroiu locuieşte singur. Doar el, cărţile, şi un şoarece noctambul.

Colegul lui Miroiu, profesorul de muzică Udrea, a compus o simfonie. Dar nu are un instrument – cornul englezesc.

Un târg străin de hartă, o mahala cu ochi curioşi pitiți după draperii, o casă care stă să cadă, oameni mici şi plaţi.

Un loc de unde se vede cerul, de unde se bănuiesc alte lumi, de unde se imaginează liniştea.

O grădină în care cele mai banale flori sunt flori fermecate, apa de la fântână este apă vie, numele cu două silabe rimează cu numele stelelor, ferestrele spun noaptea poveşti.

Târgul în care totul durează cât o clipire de pleoape, cât ai întoarce o pagină.

Şi undeva, cineva ştie că stelele nu se abat din drumul lor. Niciodată.

