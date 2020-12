Teatru la TVR 3: „Visul unei nopţi de iarnă”

Duminică, 3 ianuarie, de la ora 20:00, la TVR 3 puteți urmări „Visul unei nopţi de iarnă”, spectacol filmat în platourile TVR în anul 1980. Regia este semnată de Dan Necşulea.

În distribuţie: Florin Piersic, Rodica Mandache, Matei Alexandru, Adela Mărculescu, Margareta Pogonat, Ştefan Radof, Grigore Gonţa, Bogdan Muşatescu

Adaptarea TV: Ioana Prodan şi Dan Necşulea

„Sigur că am avut o şansă extraordinară că Televiziunea Română a dat-o an de an, timp mulţi ani, de Crăciun sau Revelion. Este un premiu foarte mare pentru noi. Şi subiectul, dar şi noi am fost mai sinceri ca niciodată. E o piesă frumoasă şi cred că orice femeie vrea să joace rolul acesta. Chiar Florin a vrut să joace Doruleţ, i-a plăcut rolul acesta extraordinar de tare”, mărturisea Rodica Mandache, interpreta rolului Doruleţ din piesa de teatru Visul unei nopţi de iarnă.

Visul unei nopţi de iarnă era „comedia romantică” a iernilor din anii ’80. El - scriitor cunoscut, matur, înalt, frumos, curtat de femei - interpretat de Florin Piersic - o întâlneşte pe ea - tânără, sprinţară, naivă, visătoare, îndrăgostită (Rodica Mandache) de el, după ce i-a citit toate cărţile. Este clasica poveste de dragoste, „reţetă” valabilă şi astăzi. Diferenţa între Visul unei nopţi de iarnă şi un film romantic din zilele noastre? O delicateţe naturală, prezentă în toate - în glas, în privire, în zâmbet, în suflete.

Piesa a avut premiera pe scenă în anul 1937, la Teatrul „Comedia” din Bucureşti, avându-i în rolurile principale pe George Vraca, Nelly Sterian şi W. Ronea. Ulterior, melodrama a fost ecranizată de două ori: prima dată în 1946, în regia lui Jean Georgescu, iar a doua oară, în 1980 (varianta pentru televiziune), în regia lui Dan Necşulea.

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele Televiziunii Române.

Producător coordonator: DEMETER András István

Atenție! Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră.