"Tatoo” de Igor Bauersima şi Réjane Desvignes

Casa de Producție TVR vă invită să urmăriți „TATTOO”, în regia lui Radu Afrim, o producție a "Teatrului Naţional Radu Stanca" din Sibiu – secţia germană.

Cu această ocazie, îi spunem „La mulți ani!” regizorului Radu Afrim, născut în luna iunie.

În distribuție: Daniel Plier, Ali Deac, Emöke Boldizsár, Cristina Juks, Daniel Bucher

Video: Andrei Cozlac

Asistentă scenografie: Irina Chirilă

Limbaj scenic: Wolfgang Kandler

Scenografia: Dragoş Buhagiar

Producţie: Cezarina Hărăbor

Cameramani: Dragoş Ionescu, Mihai Alexandrescu, Laurenţiu Bengescu, George Leca, Ionuţ Spătaru

Montaj: Monica Andrei

Producător: Sînziana Miloşoiu

Regia muzicală şi postprocesare sunet: Gabriel Scîrlet

Director de imagine: Vlad Tănase

Regia tv: Gini Ignat

Regia: Radu Afrim

Fred, un scriitor ratat, și Lea, o actriță șomeră, care își umple timpul ca moderatoare a unei emisiuni radio pe net, sunt un cuplu cam fără bani, dar cu idealuri incoruptibile şi opinii artistice eminente. Într-o bună zi idila lor boemă este destrămată de apariția lui Tiger, un amic mai vechi şi o „stea în devenire” a scenei artistice din Los Angeles, prin proiectele sale de artă conceptuală. În mod surprinzător, problemele cotidiene legate de bani sau ale traiului de zi cu zi nu îl prea ating pe Tiger. Este deschis, neconvențional, însă un singur lucru nu l-ar face: nu s-ar vinde pe sine. În spiritual acestor convingeri și sub forma unui cadou îi lasă moștenire amicei sale Lea, în cazul unui deces, corpul său decorat până la refuz cu tatuaje valoroase. Destinul ne joacă mereu feste, iar ce va rămâne din idealurile lor și din prietenia ce-i lega, rămâne să aflăm. „Tattoo” este un joc priceput între adevăr și ficțiune, dar şi o piesă ce pune sub semnul întrebării idealurile și valorile fiecăruia dintre noi.

„Este o critică destul de subtilă a unor defecte ale societății actuale, dar nu este deloc un text politic în sensul enervant al cuvântului. Este un text care lucrează cu sentimente, cu umor, pentru a vorbi de toate aceste lucruri care, se pare, nouă ne lipsesc în acești ani. Și poate ar trebui să nu ne lipsească.(…) Este foarte bine scris. Dacă ar fi să o iau așa: UMOR- cinci steluțe, SUSPANS- patru steluțe, EROTISM- textul mai puțin, spectacolul mai mult- cinci steluțe, EMOȚIE- trei steluțe” - Radu Afrim

„Am avut șansa să găsesc un regizor care este bântuit de ceva, de imagini, de situații, de texte(…) Mi-am pus întotdeauna problema de ce la Secția Germană a TNRS totul este, din punct de vedere al spatiului de joc, este făcut așa…cu timiditate și am profitat de faptul că există un concept pentru textul ăsta și am zis să vedem cu ar arăta teatrul german cu un decor adevărat ceea ce însemnă un spațiu de joc adaptat textului (…) Am încercat prin conceptul spațiului să dăm posibilitatea de-a lumina spectacolul. Este un spectacol altfel”, a declarat scenograful Dragoș Buhagiar.

Program de difuzare:

TVR Internațional, vineri, 7 iunie, ora 23:00 (ora României)

TVR Moldova: sâmbătă, 8 iunie, ora 12:00

TVR3: duminică, 9 iunie, ora 20:00

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+.

Producător coordonator: DEMETER András István