Spectacolul "Sarmale cu dragoste" a şters oboseala de pe chipul spectatorilor

În cea de-a patra stagiune Teatru în TVR, spectacolul „Sarmale cu dragoste”, susţinut de Trupa Lui's Art, a fost modul Televiziunii Române de a spune încă o dată „MULŢUMESC” celor din „linia întâi”, care luptă împotriva pandemiei de COVID-19. | VIDEO

„Nu am mai fost la teatru de câteva luni, cred că de la sfârşitul anului trecut”, mărturisea profesoara Anca Simion.

Zâmbete, aplauze şi o atmosferă relaxantă duminică, 9 august, în Grădina TVR. În cea de-a patra stagiune Teatru în TVR, spectacolul „Sarmale cu dragoste”, susţinut de Trupa Lui's Art, a fost modul Televiziunii Române de a spune încă o dată „MULŢUMESC” celor din „linia întâi”, care luptă împotriva pandemiei de COVID-19.

Timp de o oră, medici, pompieri, jandarmi, militari, poliţişti sau profesori au râs cu poftă la comedia scrisă și regizată de Ivona Boitan. Reprezentaţia este parte a proiectului „Teatru în TVR” - cel mai important proiect al Televiziunii Române din acest an.

„Iniţiativa TVR este extraordinară, mai ales că în această perioadă nu sunt multe astfel de evenimente. Suntem ţinuţi departe de ceea ce înseamnă spectacol, fără voia noastră, aşa că iniţiativa este extraordinară şi sper să o continuaţi. Ca profesor, am trăit cu greu experienţa COVID 19, pentru că suntem obişnuiţi să fim aproape de copiii noştri, să păstrăm legătura ei, să fim acolo, în clasă. Am avut însă şansa să particip la proiectul Teleşcoala şi chiar dacă au fost condiţii grele ne-am adaptat, am făcut orele online. Am încercat să-i sprijinim şi să-i ajutăm pe elevi cât de bine am putut, ca să treacă peste aceste momente”, a adăugat profesoara de limba şi literatura română.





Comedie spumoasă, romantică, un amestec de iubire, tandrețe, și... picanterie, „Sarmale cu dragoste” este un spectacol cu un el și o ea trecuți de prima tinerețe care ajung să se cunoască în sala de așteptare a unui cardiolog. Pe lângă boala de inimă, îi unește pasiunea pentru fumat, cafea, dar, mai ales, pentru sarmale... Din distribuţie fac parte actorii Victoria Dicu și Nicodim Ungureanu.

„Am avut un spectacol foarte bun, iar la final publicul a venit să ne felicite. Nu întâmplător am ales acest subiect, despre doi oameni trecuţi de prima tinereţe care se duc la medic, ba la cardiolog, ba la neurolog, ba la gastroenterolog... Este un spectacol foarte bun, în care joc cu mare drag, cu poftă, cu o energie bună şi alături de o actriţă foarte talentată, Victoria Dicu. Probabil, de aceea are succes. M-am bucurat că în sală au fost oamenii din linia întâi, pe care îi respect foarte mult”, a spus actorul Nicodim Ungureanu.

Seara de duminică a fost rezervată recunoștinței iar în fața scenei din gradina TVR și-au ocupat locurile în public o parte dintre cei care formează linia întâi în lupta contra COVID-19. Într-o atmosferă perfectă, invitaţii TVR, în jur de 200 de persoane, au venit din timp, au respectat regulile de siguranţă, au completat cu răbdare formularele pe proprie răspundere şi au aşteptat cu nerăbdare spectacolul.

„Am jucat cu foarte mari emoţii pentru că mă aşteaptă acasă o bebeluşă de aproape o lună. Am jucat însă cu plăcere nebună pentru că de şase luni nu am mai urcat pe scenă. Îmi era un dor nebun de teatru şi de aceea am acceptat invitaţia TVR şi nu am stat să-mi petrec lăuzia acasă, în linişte. Multumesc TVR, faceţi un lucru minunat. Le mulţumesc şi celor din linia întâi, pentru tot efortul pe care l-au făcut şi îl vor face în continuare, pentru că lucrurile nu se opresc aici. Au fost un public minunat, înţelept şi într-o strânsă legătură cu textul nostru, care este despre medici şi probleme medicale. Am petrecut o seară minunată, alături de un public minunat şi un spectacol pe măsura aşteptărilor”, a spus actriţa Victoria Dicu.





Atât la începutul, cât şi la sfârşitul reprezentaţiei „Sarmale cu dragoste” actorii Victoria Dicu şi Nicodim Ungureanu au mulţumit celor din sală pentru efortul lor iar pentru o oră oboseala de pe chipurile spectatorilor a fost înlocuită cu zâmbete.

***

Cea de-a patra stagiune Teatru în TVR continuă până pe 13 septembrie. Detalii despre spectacolele programate în aceasta săptămână găsiți pe tvr.ro, secțiunea Teatru în TVR. Toate piesele se joacă în aer liber, pe scena amplasată în gradina Televiziunii Române unde s-au luat masuri de siguranță în contextul pandemiei de coronavirus.