Spectacolul eveniment „Regele moare”, cu Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuţ, se vede la TVR 1 | VIDEO

Este încă o şansă pentru telespectatori de a urmări, de acasă, un spectacol de o emoţie copleşitoare din repertoriul Teatrului Naţional Bucureşti. Duminică, 31 martie, de la ora 21.00, la TVR 1, explorăm împreună universul fascinant al spectacolului, într-o seară specială de teatru TV!

La mulţi ani tuturor actorilor şi celor care îşi dăruiesc pasiunea şi arta publicului! Pe 27 martie, an de an, sărbătorim Ziua Mondială a Teatrului. Pentru a marca sărbătoarea Teatrului, Televiziunea Română și Teatrul Național București ne fac o mare bucurie: producția teatrală de excepție „Regele moare”, într-o interpretare magistrală a actorilor Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuţ, poate fi urmărită la TVR 1 duminică, 31 martie, de la ora 21.00.

Scrisă în limba franceză de Eugène Ionesco şi tradusă în limba română de Vlad Russo și Vlad Zografi, piesa este considerată una dintre creațiile remarcabile ale dramaturgului și este o explorare a temelor legate de moarte și existență.

„Regele moare”, spectacol regizat de Andrei și Andreea Grosu, reprezintă o experiență teatrală intensă. Într-o lume în care absurdul devine realitate, un rege - un om obișnuit -, se confruntă cu inevitabilitatea morții. Cu toate că nu se poate pregăti cu adevărat pentru această călătorie, regele trăiește într-un univers neobişnuit. În timp ce moartea își face simțită prezența, lumea din jur se dezintegrează sub ochii săi. El trece prin etape de negare, acceptare, egoism, orgoliu, luciditate și apoi din nou negare - toate acestea culminând într-o falsă resemnare a muritorului, deoarece nimeni nu își poate accepta cu adevărat sfârșitul.

Distribuția spectacolului include, alături de cele două simboluri ale teatrului şi cinematografiei româneşti - Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuț, în rolurile principale, alte nume mari de actori precum: Ana Ciontea, Șerban Pavlu, Florentina Țilea și Richard Bovnoczki.

„Piesa asta, Regele moare, nu mi s-a părut absurdă. Mi s-a părut o poveste de viaţă pe care o vom trăi cu toţii, fiecare, şi pe care mulţi au trăit-o, dar nu mai pot să ne comunice. Este o experienţă pe care înainte de a o face în viaţă, am făcut-o în piesa asta. Mă pregătesc exact pentru ce se pregăteşte şi Beranger, eroul pe care îl joc eu: exact pentru despărţirea de lumea asta şi plecarea într-un voiaj din care întoarcerea nu este planificată. Aşa că, sunt fericit că joc acest spectacol”, a declarat, în exclusivitate, maestrul Victor Rebengiuc, interpretul personajului principal.

„Pentru mine personal, „Regele moare”, este cel mai drag spectacol pe care l-am jucat vreodată la Teatrul Naţional”, a adăugat marea actriţă Mariana Mihuţ.

„E un spectacol cu Victor Rebengiuc şi pentru mine, Victor Rebengiuc a fost aşa, un fel de a doua şcoală, a doua facultate. Am terminat facultatea, la Universitate şi apoi am intrat la Bulandra, unde l-am cunoscut pe Victor Rebengiuc, ca actor pe scenă şi coleg, mă rog, păstrând proporţiile pentru... şi coleg, şi atunci am jucat mult şi nu m-am săturat niciodată să joc cu el pe scenă. Şi mi-e foarte greu să separ spectacolul de personalitatea dumnealui şi de felul său de a face teatru. Şi, din punctul meu de vedere, spectacolul reprezintă, în primul rând pentru mine, o întâlnire, din nou şi din nou şi din nou, cu Victor Rebengiuc!”, mărturiseşte Şerban Pavlu - în „Regele moare”, în rolul doctorului, care e şi chirurg, călău, bacteriolog și astrolog.

„Pentru noi, Regele moare e un spectacol care înseamnă imens de mult în formarea noastră şi aici vorbesc nu doar despre partea profesională, ci şi de partea umană. Am avut parte de una dintre cele mai frumoase întâlniri din viaţa noastră: cu domnul Rebengiuc, cu doamna Mihuţ, cu Ana Ciontea, cu Şerban (Pavlu), o reîntâlnire şi cu Ricky (Richard Bovnoczki...) şi cu Flori – Florentina Ţilea, după prima noastră întâlnire cu ea şi ni s-a părut că a fost Jackpot, aşa. Chiar credem că a fost distribuţia ideală, a fost un lucru cursiv şi blând, un exerciţiu din care am învăţat enorm. S-a construit organic şi firesc, din toate părţile. A fost un lucru de echipă fantastic, care rămâne pentru noi un moment foarte mare în viaţa noastră”, a declarat Andreea Grosu, care, împreună cu Andrei Grosu semnează regia spectacolului „Regele moare”.

Vă invităm, aşadar, duminică seară, de la ora 21.00, să explorăm împreună universul fascinant al spectacolului, într-o seară specială de teatru TV, prezentat de Casa de Producție a TVR. Este încă o şansă pentru telespectatori de a urmări de acasă un spectacol de o emoţie copleşitoare din repertoriul Teatrului Naţional Bucureşti.

TVR CULTURAL a difuzat în premieră spectacolul „Regele moare”, sâmbătă, 30 septembrie 2023.