Spectacole culturale de excepţie, în această toamnă, la TVR

Televiziunea Română a achiziţionat un pachet de producţii culturale valoroase care vor fi difuzate, în premieră, la TVR Cultural – singurul post din România cu profil exclusiv dedicat programelor culturale.

Artişti de top şi orchestre de prestigiu aduc la TVR Cultural spectacole de operă, operetă, balet şi dans contemporan

În această toamnă, TVR oferă telespectatorilor evenimente culturale premium – concerte, spectacole de operă, operetă, balet sau dans contemporan şi întâlniri cu artişti apreciaţi de publicul din întreaga lume, în acord cu misiunea sa publică.

Luciano Pavarotti şi Placido Domingo, David Garrett, pianiştii Yuja Wang, Lang Lang şi Daniil Trifonov, flautista Ana de la Vega sunt doar câteva dintre numele care vor aduce spectacole unice în casele publicului TVR Cultural.

Îi vor acompania orchestre consacrate, precum: Filarmonica din Berlin, Orchestra Simfonică din Londra, Orchestra şi corul Operei de Stat din Viena, Orchestra şi corul Royal Opera House Philharmonica din Zürich, Orchestră Simfonică a Radiolui din Stuttgart, Camerata Salzburg, Orchestra Simfonică a ORF, sub bagheta unor dirijori renumiţi.

Marţea, de la ora 22.00, TVR CULTURAL difuzează, alternativ, operă, operetă sau balet, iar vinerea, de la ora 16.00, postul cultural al Televiziunii Române programează concerte de prestigiu desfăşurate în spaţii inedite sau pe mari scene ale lumii.

În 13 octombrie, de la ora 16.00, telespectatorii au putut urmări concertul susţinut de Orchestra Filarmonică din Viena, mezzosoprana Cecilia Bartoli şi dirijorul Daniel Barenboim, în cadrul „Săptămâna Mozart 2021”.

Spectacolul concertelor de muzică clasică continuă la TVR Cultural cu pianista Yuja Wang, într-un recital la Viena; Daniil Trifonov în concertul „Bach: Arta vieţii”, desfăşurat în Sala Philharmonie din Berlin; David Garrett, cu „Alive”, filmat la termele împăratului Caracalla din Roma; Lang Lang, „Favourite Melodies”; Ana de la Vega, „Music for Eternity – Concertele Brandemburgice ale lui Bach”; John Williams, „The Berlin Concert”; Evgeny Kissin, „Salzburg Festival 2021”; „Hollywood in Vienna – A Celebration of Disney Classics featuring Alan Menken”; Requiemul lui Mozart la Arena din Verona.

Totodată, TVR Cultural transmite spectacole de balet ale marilor companii, printre care: Baletul Kirov, cu fragmente din „Lacul lebedelor”, „Vals vienez”, „Romeo și Julieta”, „Fecioara de gheață”, „Les Sylphides” etc; Ansamblul din Hamburg cu „Visul unei nopţi de vară”, Orchestra Filarmonică şi baletul din Zürich cu versiuni inedite ale spectacolelor „Frumoasa din pădurea adormită” şi „Spărgătorul de nuci”.

Spectacolele de operă sau operetă precum: „Macbeth” – opera lui Giuseppe Verdi într-o distribuţie de excepţie, cu Plácido Domingo, Anna Netrebko şi maestrul Daniel Barenboim la pupitru; „Favorita” (Donizetti); „Falstaff” (Giuseppe Verdi), completează oferta de toamnă a TVR Cultural.

CITIȚI ȘI: INVITAȚIE LA OPERĂ: „MACBETH”, CU PLÁCIDO DOMINGO ȘI ANNA NETREBKO, ÎN 10 OCTOMBRIE, LA TVR CULTURAL

În preajma sărbătorilor de iarnă, TVR Cultural prezintă o serie de producţii dedicate, printre care se numără concertul „Jonas Kaufmann: Christmas with Friends”, susţinut într-un decor festiv în biserica Sfânta Ana din Annaberg-Buchholz, Germania, alături de artişti de top ai muzicii clasice şi ai genului pop: Diana Damrau, Rebekka Bakken, Sophia, Sheku Kanneh-Mason, Alexis Ffrench.

Programul de difuzare a concertelor, spectacolelor de operă, operetă sau balet poate fi consultat săptămânal, pe site-ul TVR.