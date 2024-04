S-a stins din viaţă Florin Brătescu, primul crainic al Televiziunii Române

16 august 1957 a fost ziua în care Florin Brătescu făcea cunoştinţă cu lumea presei, ca operator-radio angajat la Radiodifuziune. Numele său ajunge să fie legat de începutul televiziunii în România după ce, la scurt timp de la primul semnal TV din noile studiouri aflate în strada Moliere, Florin Brătescu este transferat (ianuarie 1958) la nou-înfiinţata instituţie, în funcţia de crainic.

„Iniţial, la TVR, erau doar femei, dar la un moment dat s-au gândit să bage şi voce de bărbat, așa că s-au gândit să mă trimită la televiziune. (...) M-am dus la TV, am realizat jurnale. TVR-ul se mutase în Moliere şi avea o emisiune <În fața hărţii>. Într-una dintre emisiuni, prezentatoarea nu a putut veni în emisie. Cu 30 de minute înainte, mi s-a pus un text în brațe, m-au dus la machiaj şi am intrat pe post, nimeni nu știa cine sunt. După ce am intrat pe sticlă, am rămas o perioadă în faţa camerelor”, povestea Florin Brătescu într-un interviu.

Cunoscutul realizator a dedicat aproape patru decenii Televiziuni Române, pe care a privit-o ca pe „un miracol”.

De-a lungul anilor, Florin Brătescu a fost şef de rubrică la Redacţia Actualităţi şi redactor – prezentator al emisiunii „Reflector” – una dintre producţiile de marcă ale televiziunii publice. Începută în 1966, emisiunea „Reflector" a fost realizată timp de zece ani de Florin Brătescu împreună cu alţi trei colegi. Încă de la debut, programul s-a dovedit a avea „priză” în rândul telespectatorilor, ajungând, în scurt timp, cea mai importantă emisiune TV de investigaţii şi anchetă din peisajul media românesc.

„36 de ani de muncă în televiziune mă îndreptăţesc să afirm că, pentru mine, televiziunea se confundă cu viaţa mea. Chiar dacă televiziunea a presupus o întâmplare, a cărei frumuseţe am descoperit-o pas cu pas, ea a exercitat, încă de la început, o atracţie deosebită, caracteristică noului, o atracţie fascinantă, capabilă să pună în umbră şi cea mai frumoasă fată la care, în acei ani şi la acea vârstă, inerent, visam”, declara Florin Brătescu la aniversarea a 40 de ani ai Televiziunii Române.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!