ROMÂNIA INEDITĂ. În lumea antreprenorilor - “Creatoarea de zâmbete”

"Crede în tine, îndrăznește să visezi, râzi cât poți de mult, iubește!"

Sunt sigură că acest motto v-a mers direct la suflet! Și mie, trebuie să recunosc! Cuvinte puține, însă pline de adevăr. Idealuri mari și o stare de bine profundă. Ce ne-am putea dori mai mult? Atunci când credem ferm în tot ceea ce ne alcătuiește, lucrurile se mișcă în armonie. Binele ne este partener, iar adevărul, tainic și profund sfătuitor.

Motto-ul de mai sus îi aparține unei persoane care crede în puterea lucrurilor săvârșite cu dragoste. Si în creații menite să aducă zâmbet senin pe buze și în inimi. Așa că astăzi am ales să vă povestesc despre ea: o femeie visătoare, veselă, copilăroasă, îndrăgostită de natură, de tradiții și de culori. Este soție, mamă și o tânără antreprenoare ce crede cu tărie în vocea inimii.

Numele ei este Mihaela Popescu și face parte din lumea acelor artizani îndrăgostiți de tot ceea ce ne-a lăsat moștenire tradiția noastră românească. Născută în București, a avut bucuria de a-și petrece copilăria timpurie în casa bunicilor paterni, într-un sat de poveste aflat la granița județului Vâlcea cu Olt.

Mihaela Popescu: “Bunica, ajutată de frumusețea satului, a oamenilor și a tradițiilor locale, a sădit în mine dragostea pentru culori, țesături, pânze și tradiții. Însă iubirea mea pentru ac și ață a început să încolțească în momentul în care am descoperit planșele “Să Țesem Frumos” - aș fi putut sta ore întregi realizând noi și noi modele... Apoi, am început să cos diverse modele de semne de carte și felicitări pe carton dur, perforat de tatăl meu.

Mi-am dorit să învăț să brodez pe pânză, așa că am apelat din nou la ajutorul tatălui meu. El îmi creiona modelele, iar eu le umpleam de culoare prin diverse tehnici de broderie învățate de la mama și / sau bunica mea. Ușor-ușor am învățat să cos pe etamină diverse motive tradiționale în cadrul Atelierului pentru Fete din cadrul școlii generale pe care am urmat-o.”

Jurnalist Valentina Băințan: Iată că dorința de a crea sălășluia în inima ta încă din copilărie. Însă de atunci si până la maturitate lucrurile s-au mai schimbat, situațiile de viață în care ai fost direct implicată te-au modelat și te-au purtat pe alte drumuri. Așa că, sunt curioasă: când a înmugurit în sufletul tău gândul de a realiza produse handmade și de a păși în această lume a antreprenoriatului?

Mihaela Popescu: “Cum am ajuns să mă transform într-un "creator de zâmbete"? Foarte simplu. Tot ce am făcut a fost să îmi ascult vocea inimii care, după ce am născut, îmi spunea că tot ce își dorește este să fiu cât mai mult timp aproape de fiul meu.

După câteva luni de planuri întoarse pe toate părțile, discuții avute mai întâi cu mine și mai apoi cu soțul meu, am ajuns la concluzia că a venit momentul să fac ca unul dintre visurile mele să devină realitate - acela de a pune bazele unui atelier de creații handmade și cadouri personalizate.

Povestea mea este despre fire colorate, ace, pânze, lemn, broderie, oameni care se opresc din goana zilnică și caută lucruri altfel. Am adunat toate aceste ingrediente într-un atelier și brodez de aproape 5 ani obiecte care surprind și aduc bucurii celor din jur.

Stilizez, mă joc cu idei, cu motive, și realizez compoziții decorative moderne, autentice, ancorate în prezent. Toate creațiile sunt realizate manual, cu acul și ața, prin diferite tehnici de broderie cu o bogată tradiție în cultura românească.”

Jurnalist Valentina Băințan: A existat vreun moment de teamă sau nesiguranță când ai pășit în această zonă a antreprenoriatului?

Mihaela Popescu: “Începutul a fost unul cât se poate de natural și de firesc. Am stat un timp de vorbă cu mine ca să mă asigur că este ceea ce îmi doresc să fac, apoi am discutat cu soțul meu și i-am povestit care este planul meu. Din fericire, m-am bucurat de toată susținerea lui și... am pornit la drum.

A fost un început plin cu de toate, dar dorința mea de a deveni un creator de zâmbete pentru cei ce iubesc și apreciază produsele manufacturate a fost atât de mare încât m-am încăpățânat să găsesc soluții pentru a merge mai departe.”

Jurnalist Valentina Băințan: Și iată că pasul cel mai greu și mai important a fost făcut. Te-ai aruncat cu sufletul deschis înainte. Ai început să creezi, iar bucuria și pasiunea ți-au fost companioni fideli. Creațiile tale sunt caracterizate în primul rând de minuțiozitate și delicatețe. Însă, munca aceasta cu acul și ața sunt solicitante și necesită multă atenție la detaliu. Cum i-ai atras pe oameni către creațiile tale? Cum ai reușit să îți câștigi clienții?

Mihaela Popescu: “Sunt de părere că cel mai eficient mod prin care îți poți atrage clienții este acela de a le câștiga încrederea și respectul. Dar, din punctul meu de vedere, asta nu este tot, pentru că, la fel de important este să știi cum să îi faci să îți rămână apoape, În acest caz, consider că succesul constă în tipul de relație pe care o construiești cu fiecare client în parte.

Îmi place să-mi fac clienții să se simtă răsfățați, respectați, ascultați, unici. Este modul meu de a relaționa cu oamenii, iar până acum a funcționat foarte bine.”

Jurnalist Valentina Băințan: Antreprenoriatul este o ramură destul de anevoioasă pentru unii. Pentru că trebuie să duci o muncă susținută în permanență. Să nu renunți, să fii atent la cei din jur și nu în ultimul rând la nevoile lor. Așadar, dragă Mihaela, este greu să fii antreprenor în România?

Mihaela Popescu: “Este destul de greu, dar cu multă răbdare treci și marea - parcă așa se spune, nu? Dacă ar fi totuși să spun ce mi se pare cel mai greu, aș menționa doar atât: tot ce înseamnă interacțiune cu instituțiile statului. Pentru celelalte, din fericire, există oameni foarte bine pregătiți, cu multă imaginație, oameni care te pot ajuta să alegi cea mai bună variantă pentru business-ul tău.”

Jurnalist Valentina Băințan: Cum a fost perioada de izolare pentru tine și care sunt planurile pentru perioada următoare?

Mihaela Popescu: “Pentru mine, perioada de izolare a venit ca o binecuvântare deoarece am avut suficient timp sa-mi pun ordine în gânduri, să-mi fac planuri mărețe, să analizez ceea ce am făcut până acum și să păstrez doar acele părți care s-au dovedit a fi benefice.

Mă întrebi care sunt planurile pentru perioada următoare? Woow! Sunt multe și frumoase, dar voi dezvălui doar unul care așteaptă de ceva vreme să prindă aripi și să crească: visez la un magazin online care să aducă brandul meu mai aproape de inimile oamenilor. Lucrez de ceva timp la acest proiect, dar va fi lansat în momentul în care voi fi pe deplin mulțumită de rezultat.”

Valentina Băințan

