The HUMANS, cu piesa „Goodbye”, reprezintă România la Eurovision 2018

La capătul celor cinci show-uri ale semifinalelor Selecţiei Naţionale, o premieră în istoria Eurovision România, 15 piese au concurat duminică, 25 februarie, pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti, în direct la TVR 1, TVRi, TVR MOLDOVA şi online pe TVR+.

Desemnați, prin televot, câştigătorii Selecţiei Naţionale Eurovision 2018 sunt The HUMANS, cu piesa „Goodbye”. Ei vor reprezenta România în concursul Eurovision de la Lisabona. Piesa va intra în competiţie în cea de-a doua semifinală, pe 10 mai. Finala are loc pe 12 mai.

Piesa „Goodbye” a primit 3277 de voturi de la public în timpul celor 60 de minute alocate televotingului la Selecţia Naţională Eurovision. Melodia, compusă de Alexandru Matei şi Alin Neagoe, pe versurile textierei Cristina Caramarcu, a fost desemnată să reprezinte România Eurovision Song Contest, exclusiv de telespectatori. Pe locul al doilea s-au clasat Alexia & Matei cu piesa „Walking On Water”, care a obţinut 3114 voturi, urmaţi de Feli, cu „Bună de iubit”, melodie care a înregistrat 2862 de voturi.



„E o bucurie, o certitudine, acum, la aniversarea unui an de când am format această trupă. Mulţumim pentru vot şi pentru încredere”, au declarat, la finalul show-ului, membrii trupei The Humans. „Ne-am purtat noroc pentru că am avut încredere în noi, pentru că într-un an de zile am făcut o mulţime de lucruri frumoase”, au adăugat fericiţii câştigători ai Selecţiei Naţionale Eurovision România 2018.

Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu au fost gazdele spectacolului finalei. Alături de ei, Ioana Voicu şi Sonia Argint Ionescu au însoţit concurenţii în Camera Verde.

Spectacolul a fost realizat de Televiziunea Română în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, prin ARCUB.

Clasamentul finalei Eurovision România 2018

Locul 1 – The HUMANS („Goodbye”) – 3277 de voturi

Locul 2 – Alexia & Matei („Walking On Water”) – 3114 voturi

Locul 3 – Feli („Bună De Iubit”) – 2862 de voturi

Locul 4 – Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”) – 1728 de voturi

Locul 5 – RAFAEL & Friends („We Are One”) – 1446 de voturi

Locul 6 – Dora Gaitanovici („Fără Tine”) – 1415 voturi

Locul 7 – MIHAI („Heaven”) – 1165 de voturi

Locul 8 – Claudia Andas („The One”) – 974 de voturi

Locul 9 – Xandra („Try”) – 686 de voturi

Locul 10 – Teodora Dinu („Fly”) – 336 de voturi

Locul 11 – Echoes („Mirror”) – 325 de voturi

Locul 12 – TIRI („Deşert De Sentimente”) – 320 de voturi

Locul 13 – Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away”) – 303 de voturi

Locul 14 – Eduard Santha („Me Som Romales”) – 293 de voturi

Locul 15 – VYROS („La La La”) – 133 de voturi

Pentru Marea Finală, Televiziunea Română a organizat un show uriaş la Sala Polivalentă, presărat cu numeroase surprize. O echipă de 300 de oameni, coordonată de regizorul Petre Năstase, a pregătit spectacolul, care a avut două scene, 350 m2 de ecrane LED şi un show laser, iar 14 camere au urmărit toate momentele, aducând concursul în casele telespectatorilor.

Alex Calancea Band a susținut recitalul serii, cu un fusion de folclor autentic, un “bass capricios”, voci carismatice şi ritmuri moderne. „LUPII” este un proiect ce readuce motivele, poveştile şi baladele haiduciei. Alex Calancea, Guz, Andrei Glavan (RUPT) şi instrumentiştii s-au lasă purtaţi de emoţia momentului şi de improvizaţie în faţa publicului.

Ilinca, reprezentanta noastră la ediţia Eurovision 2017, a închis prima parte a spectacolului cu cea mai recentă piesă a ei „Nu acum”.

Reprezentanții Moldovei la Eurovision - DoReDoS au interpretat, în premieră, melodia „My lucky day”, care va reprezenta ţara vecină pe scena din capitala Portugaliei.

***

Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Marea Britanie. Concursul va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai.

Piesa care va reprezenta ţara noastră la Eurovision intră în a doua semifinală a concursului, în prima parte a show-ului din 10 mai.

Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro