Shopping online: Mulți pantofi la un click distanță, pentru că ești departe și nu mai ajungi la tine

Cumpărăturile la un click distanță au schimbat radical modul în care ne raportăm la consum, dar au declanșat și o nouă formă de dependență. Compulsia cumpărăturilor nu este un simplu moft, ci o fugă și o falsă vindecare, adică o problemă serioasă, alimentată de factori sociali, tehnologici și emoționali.

Shoppingul online, o activitate cotidiană pentru milioane de oameni, a parcurs un drum lung de la primele sale încercări până la forma omniprezentă de astăzi.

Conceptul de cumpărături la distanță nu este nou, cataloagele poștale fiind o formă populară de comerț încă din secolul al XIX-lea. Cu toate acestea, nașterea shoppingului online, în sensul modern, este strâns legată de dezvoltarea internetului. În anii 1970-1980, primele forme de comerț electronic au apărut în contexte de business-to-business (B2B), prin sisteme electronice de schimb de date (EDI - Electronic Data Interchange). Acestea le permiteau companiilor să efectueze tranzacții fără a utiliza documente fizice, de hârtie.

Dar odată cu lansarea World Wide Web-ului în 1991, s-a marcat un punct de cotitură. Interfața grafică intuitivă a browserelor web a deschis internetul către un public mult mai larg. Primele platforme de comerț electronic pentru consumatori (business-to-consumer - B2C) au început să apară - companii precum Amazon și eBay au fost pionierii acestui nou model de afaceri. Platformele propuneau puține produse (comparativ cu ce se întâmplă astăzi) și procesele de plată și livrare erau adesea rudimentare. Dar au demonstrat potențialul uriaș al vânzărilor online, pentru că le ofereau consumatorilor confort și acces la o selecție mai largă de produse decât magazinele tradiționale.

Prin maturizarea internetului, să numim așa perioada din ultimii 20-25 de ani, și prin creșterea încrederii consumatorilor în tranzacțiile online, shoppingul pe internet a intrat într-o fază de consolidare și expansiune rapidă. Pe măsură ce au devenit accesibile conexiunile de internet de mare viteză, navigarea și descărcarea de conținut multimedia au devenit și ele facile. În plus, sistemele de plată online au evoluat și ele, apărând soluții mai sigure și mai ușor de utilizat. O altă consecință a fost diversificarea ofertei - retailerii tradiționali au început să-și extindă operațiunile online și au apărut numeroase magazine online specializate pe diverse nișe (îmbrăcăminte, electronice, articole pentru casă etc.).

În prezent, shoppingul online este în sine un ecosistem complex și dinamic, caracterizat de accesibilitate, informații detaliate despre produse, opțiuni diverse de livrare, ușurința procesului de cumpărare, precum și servicii post-vânzare.

Tendințele, pe de altă parte, ar putea include în viitor: Mobile Commerce (m-commerce): utilizarea dispozitivelor mobile pentru cumpărături online este în continuă creștere și devine principala modalitate de accesare a magazinelor online; Inteligența Artificială (IA) și Machine Learning (ML): IA și ML sunt utilizate pentru a personaliza experiența de cumpărare, pentru a oferi recomandări mai precise, pentru a îmbunătăți căutarea produselor; Realitatea Augmentată (RA) și Realitatea Virtuală (RV) care încep să fie integrate în experiența de shopping online, permițându-le consumatorilor să vizualizeze produsele în mediul lor real (de exemplu, cum ar arăta o mobilă în casa lor, prin RA) sau să exploreze magazine virtuale prin RV; Cumpărături Vocale: asistenți precum Alexa, Siri și Google Assistant le permit consumatorilor să facă shopping prin comenzi vocale; Integrarea Canalelor (Omnichannel): retailerii caută să ofere o experiență de cumpărare pe toate canalele de vânzare, online și offline.

Când coșul virtual devine o capcană

Este shoppingul online o dependență?

Cu cât un lucru e mai simplu de făcut, cu atât devine mai frecventat - mai ales în era digitală. Putem comanda mâncare, rezerva o vacanță sau cumpăra haine din numai câteva click-uri. Această accesibilitate a transformat radical modul în care interacționăm cu lumea, inclusiv cu simplul și tot mai simplul act de a cumpăra. Deși shoppingul online ne-a simplificat viețile, a dat naștere și unei noi forme de comportament problematic: compulsia de a face cumpărături online.

O serie de specialiști consideră că, deși shoppingul online nu este o dependență în sensul tradițional, similară cu dependența de droguri sau alcool, el poate dezvolta o latură compulsivă. Impulsul de a cumpăra este considerat o tulburare de control, încadrată de unii experți în categoria dependențelor comportamentale.

Spre deosebire de dependența de substanțe, unde există un agent chimic care modifică fiziologia creierului, dependența de shopping online este legată de eliberarea de dopamină. Actul de a căuta, de a adăuga produse în coș și de a finaliza o comandă activează centrul de recompensă din creier. Această eliberare de dopamină produce o senzație de plăcere, care funcționează ca un stimulent puternic și te împinge să repeți acțiunea.

Shoppingul online oferă avantaje psihologice care alimentează acest comportament: de exemplu, poți cumpăra și rămâne anonim - nu ești judecat pentru alegerile tale, poți naviga ore întregi fără presiune, este ceva disponibil oricând ai nevoie să evadezi, este rapid și aproape instantaneu, oferă iluzia controlului: chiar și într-un moment de stres sau neputință, poți simți că deții controlul asupra a ceva.

Apariția și răspândirea dependenței de shopping online nu sunt întâmplătoare. Ele sunt simptomele unei societăți hiperconectate și stresate, unde tehnologia a devenit un mecanism de evadare.

Magazinele online sunt concepute pentru a te ține cât mai mult timp pe platformă. Algoritmii de inteligență artificială analizează comportamentul tău de navigare, istoricul de cumpărături și preferințele, pentru a-ți oferi recomandări personalizate. Aparent inofensive, aceste recomandări devin o invitație permanentă la cumpărături și creează un cerc vicios.

Pentru mulți oameni, shoppingul online devine o strategie de coping (mecanism de adaptare sau de gestionare). Într-un moment de anxietate, tristețe, plictiseală sau singurătate, actul de a cumpăra online oferă o distragere temporară. Plăcerea pe care o simți când finalizezi o comandă maschează temporar sentimentele neplăcute. Problema este că această plăcere este de scurtă durată și este adesea urmată de sentimente de vinovăție, regret și anxietate ... financiară.

Influencerii de pe rețelele sociale joacă un rol major în promovarea consumului. Prin hauls (videoclipuri în care își arată achizițiile) și parteneriate plătite, ei creează o presiune subtilă și constantă de a deține anumite produse. Expunerea continuă la produse noi și la un stil de viață aparent perfect contribuie la ideea că fericirea și împlinirea pot fi cumpărate.

Dar atenție! Pentru că plata online este abstractă, spre deosebire de o tranzacție cu numerar, unde vezi banii fizic plecând din portofel, plata cu cardul sau prin alte metode online face ca actul de a cheltui să pară mai puțin real. Această abstractizare a banilor facilitează cheltuielile impulsive și ascunde magnitudinea financiară a acțiunilor. Nu-i vezi, nu-i simți! Dar nici nu-i mai ai.

Recunoașterea problemei este primul pas spre vindecare. Printre simptomele compulsiei de a cumpăra online se află, printre altele, cheltuielile necontrolate, sentimentul de vinovăție, ascunderea cumpărăturilor, preocuparea constantă și impactul negativ asupra vieții - conflicte în relații, neglijarea responsabilităților etc.

Pe termen lung, această dependență poate avea consecințe grave: datorii, izolare, anxietate și depresie.

Shoppingul online a transformat modul în care ne raportăm la consum, dar a deschis și ușa către o nouă formă de dependență. Această compulsie nu este un simplu moft, ci o problemă psihologică serioasă, alimentată de factori sociali, tehnologici și emoționali.

Credit foto: Pixabay.com