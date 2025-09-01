"Mozaika": Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia | VIDEO

Orașul Alba Iulia, cu o istorie bogată și diversă, păstrează mărturii ale unei comunități evreiești odinioară înfloritoare. Urmărim o ediție "Mozaika", miercuri, 10 septembrie, de la ora 13:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Oameni din țară și turiști de peste hotare vin în pelerinaj la Cimitirul Evreiesc din Alba Iulia ca să se roage la piatra funerară a rabinului Iezechiel Paneth, cel care a construit prima sinagogă de zid din Alba Iulia în 1840.

În semn de omagiu pentru contribuția sa la prosperitatea orașului, istoricul Daniel Dumitran a inițiat un proiect de restaurare a monumentelor funerare, implicând studenți în efortul de conservare..

Comunitatea evreiască din Alba Iulia, odinioară cea mai mare din Transilvania și singura recunoscută de principii locali, numără astăzi doar cincizeci de membri. Aceștia se reunesc pentru a celebra sărbătorile religioase importante..

Cu sprijinul Liceului de Arte și al Centrului Cultural Augustin Bena, Lia Borza, președinta comunității, și Ioan Chiciudean au organizat concerte de muzică tradițională evreiască și clasică în sinagogă.

Sinagoga restaurată din Alba Iulia a devenit un spațiu revitalizat, unde se celebrează tradițiile evreiești, se organizează concerte și se comemorează evenimente semnificative din istoria evreilor, reconfirmând astfel importanța patrimoniului cultural evreiesc în peisajul orașului. , reconfirmând astfel importanța patrimoniului cultural evreiesc în peisajul orașului.

