SuperBlog 2025: Creativitatea umană își afirmă puterea în era AI

RECOMANDARI TVR2

Într-o lume în care inteligența artificială câștigă teren și conținutul generat automat pare să domine mediul digital, bloggerii din comunitatea SuperBlog sunt gata să demonstreze , în cea de-a 31-a ediție a celei mai longevive competiții de blogging din România, că emoția, experiența personală și vocea autentică rămân atuuri imposibil de replicat de algoritmi. TVR 2 este partener media al evenimentului.

De 17 ani, SuperBlog este arena online în care se confruntă inovația și disciplina, cerințele riguroase și libertatea creativă. Toamna aceasta, în a 31-a ediție a competiției, bloggerii acceptă provocarea de a aborda cu imaginație temele propuse de branduri și de a arăta că inteligența artificială ne ajută, dar nu ne înlocuiește, iar pasiunea și autenticitatea umană rămân relevante, ba chiar cruciale în content marketing.

„Avem nevoie de povești pentru a ne conecta. De aceea, storytellingul rămâne, de milenii, un ingredient esențial al comunicării umane. Tehnologia ne ajută, dar nu poate înlocui emoțiile, nuanțele și experiența personală de care avem nevoie. Iată de ce susținem bloggerii creativi și mizăm pe un content marketing autentic și uman – singurul care ne mai poate diferenția într-o lume tot mai robotizată”, declară Claudia Budică, PR Manager al agenției SwissPlan.biz - organizatorul SuperBlog.

Înscrieri și condiții de participare

Competiția a început la 1 octombrie, iar înscrierile rămân deschise pe toată durata competiției. Se pot înscrie cetățeni români și moldoveni, inclusiv din diaspora, cu vârsta de peste 18 ani, care dețin un blog în limba română, cu o vechime de minimum trei luni și cel puțin 20 de articole publicate. Detalii complete, regulamentul și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial: www.super-blog.eu

Desfășurarea competiției

Timp de două luni (1 octombrie – 2 decembrie 2025), concurenții SuperBlog vor primi constant probe de blogging, pe teme propuse de sponsorii competiției, inspirate de domeniul acestora de activitate, care variază de la gastronomie, cărți, bijuterii cu stocare inteligentă, lenjerii de pat și pilote din lână, roboti care asistă vizitatorii site-urilor, folii de protectie pentru ecrane, parchet de lux și materiale de construcții, comunități pentru antreprenori și adolescenți, servicii de cosmetică pentru patrupede, articole promoționale etc. Bloggerii aleg câte și ce provocări să abordeze; articolele lor creative sunt apoi evaluate de juriile desemnate de sponsori, iar punctajele totale decid câștigătorii premiilor și clasamentul final.

În SuperBlog, zeci de bloggeri își transformă ideile în povești și acceptă provocările lansate de branduri. Concurenții își exersează creativitatea și disciplina scriind după briefuri precise și termene stricte – astfel, se antrenează pentru viitoare colaborări cu branduri, învață să îmbine storytellingul cu tehnicile SEO pentru a oferi cititorilor conținut relevant și original, câștigă experiență, premii și vizibilitate. La rândul lor, brandurile beneficiază de promovare autentică și identifică noi potențiali colaboratori.

O comunitate consolidată

Dincolo de premii și clasamente, competiția creează prietenii, parteneriate și o comunitate care se dezvoltă prin creativitate, autenticitate și colaborare, conexiunile extinzându-se uneori și offline: campanii de testare de produse, vizite de informare la sediul firmelor, podcasturi, webinarii și Galele SuperBlog aduc laolaltă bloggeri, sponsori și parteneri, consolidând relațiile și creând noi oportunități de a se susține reciproc.

Despre SuperBlog

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă competiție de blogging din România. Proiectul descoperă și susține creatori de conținut și facilitează colaborarea acestora cu brandurile.

Inițial anuală, iar din 2013 cu două ediții pe an (primăvara și toamna), competiția a construit o comunitate puternică și un spațiu de învățare, concurență fair-play și colaborare. În cei 17 ani și 30 de ediții, SuperBlog a reunit circa 3300 de participanți, peste 42.000 de articole, mai bine de 500 de probe și peste 150 de sponsori, care au oferit mii de premii în bani, produse și servicii.

De-a lungul edițiilor, bloggerii și-au antrenat condeiul pe teme variate, au învățat principii de content marketing și SEO, au construit parteneriate și prietenii durabile.