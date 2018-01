Rock, hituri sârbeşti şi acorduri rromanes la semifinala Eurovision de la Timişoara

Mai multe generații de artişti şi genuri muzicale vor încerca să convingă juriul că merită un loc în marea finală. Cargo, Neda Ukraden şi Lavinia Răducanu vor susţine recitaluri inedite în a doua semifinală Eurovision România de la Timişoara.

Seria show-urilor Selecţiei Naţionale Eurovision continuă duminică, 28 ianuarie a.c., la Timişoara, cu a doua semifinală a concursului. Spectacolul va avea loc în decorul inedit al fostului manej imperial ce găzduieşte, azi, Sala 2 a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara, iar scena va avea 90 de m2 de ecrane LED şi 200 de proiectoare de lumină.

Mai multe generații de artişti şi genuri muzicale vor încerca să convingă juriul că merită un loc în marea finală: Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), Alessandro Dănescu („Breaking Up”), Meriem („End The Battle”), MIHAI („Heaven”), Jessie Baneş („Lightning Strikes”), Romeo Zaharia („Maybe This Time”), Othello („Noi Suntem Pădure”), Miruna Diaconescu („Run For You”), Serena („Safari”), Pragu’ de Sus („Te Voi Chema”), Endless feat Maria Grosu („Thinking About You”) şi RAFAEL & ANDY („We Are One”) - imagini, aici: https://www.youtube.com/watch?v=_klSbrbXTOo. Piesele sunt disponibile pe siteul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.

Show-ul va fi deschis de arădeanul de origine portugheză Ricardo Caria, care va cânta melodia câştigătoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois”, piesă care l-a transformat în câştigător pe Salvador Sobral. Şi, pentru că Sobral a dus finala internaţională în Portugalia, Ricardo Caria va reveni pe scena de la Timişoara pentru a încheia transmisia directă cu o melodie dedicată actualei capitale a muzicii europene – Lisabona.

Fanii Eurovisionului o vor putea revedea, pe scena de la Timişoara, pe cântăreaţa sârbă de origine croată Neda Ukraden, cel mai bine vândut artist din Serbia, după care publicul se va energiza cu muzica Laviniei Răducanu, supranumită vocea de cristal a Europei. Interpreta aduce pe scena Eurovision România piesa „Chaven romane”, lansată la Paris şi două melodii în primă audiţie, într-un recital inedit.

Înainte ca juriul să anunţe cei trei finalişti ai serii, sala va vibra alături de legendara trupă originară chiar din capitala Banatului – Cargo, care va cânta în premieră noul lor single, „Te strig” şi alte piese care au scris istorie în rock-ul românesc.

Telespectatorii TVR vor afla, pe 28 ianuarie, în direct, de la 21.00, cei trei finalişti ai semifinalei de la Timişoara din show-ul prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu. Cei doi artişti vor fi susţinuţi, din Camera Verde, de Dorina Talpeş, prezentator TVR Timişoara, care va culege impresiile, reacţiile şi emoţiile artiştilor.

La finalul show-ului, în decorul inedit al scenei, câştigătorii, membrii juriului - Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan, Viorel Gavrilă - şi prezentatorii vor susţine o conferinţă de presă, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR Moldova precum şi pe TVR+.

Cu o seară înaintea spectacolului de duminică, sâmbătă, în direct la TVR 1, de la ora 22.00, urmărim „Culise Eurovision 2018“, o serie de emisiuni live despre ultimele pregătiri pentru show-uri, impresii la cald, imagini de la repetiţii şi de la conferinţele de presă premergătoare evenimentelor.

Despre artiştii invitaţi:

Stabilit în România în urmă cu 14 ani, portughezul Ricardo Caria a devenit cunoscut după ce a participat talent-show-uri realizate de televiziuni din ţara noastră. Artistul aduce experienţa muzicii lusitane pe scenele din România cu diverse proiecte inedite, iar pe scena Eurovision România va cânta melodia câştigătoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois”, piesă care l-a transformat în câştigător pe Salvador Sobral.

Cu o experienţă în muzică de peste 25 de ani, Lavinia Răducanu şi-a început cariera ca solistă de operă, la vârsta de 19 ani. În anul 2007, lansează primul albulm „Da lijuba”, cu muzică rromă autentică.

Ulterior, a lansat la Paris single-ul „Chaven romane”, care va răsuna şi pe scena Eurovision România. În prezent, artista fae parte din trupa Romack, alături de care abordează diverse genuri: muzică rromă, jazz, coveruri sau musical.

Lavinia Răducanu îşi dedică o bună parte din timp activităţilor didactice, la şcoala pe care o deţine sau la Universitatea de Vest din Timişoara, unde este cadru asociat.

La evenimentul de pe scena Teatrului Naţional Mihai Eminescu dinTimişoara, artista va susţine un scurt recital de patru piese, dintre care două în primă audiţie.

Absolventă a Universităţii din Sarajevo, licenţiată în Psihologie, Drept şi Limba Engleză, cântăreaţa de origine sârbă Neda Ukraden şi-a început cariera artistică la vârsta de 17 ani. În 1986, artista a participat la Selecţia Naţională din Iugoslavia, cu piesa „Šaj, rode, šaj”, pe care o va interpreta şi duminică, pe scena Eurovision România. Cu o experienţă de 50 de ani în show-biz-ul din spaţiul ex-iugoslav, Neda a lansat aproape 30 de albume de studio şi peste 20 de single-uri şi este cel mai bine vândut artist din Serbia, cu peste cinci milioane de discuri vândute. Cel mai mare hit al ei, "Zora je", pe care îl va interpreta în show-ul Eurovision România, a fost tradus in 13 limbi, printre care şi în limba noastră. Albumul care conţine acest hit, apărut în 1985, a afost vândut în peste 500.00 de exemplare.

Trupa Cargo a luat ființă la Timișoara, în 1985, în formula: Carol Bleich (baterie), Octavian Iepan (chitară), Tibi Gajdo (chitară bass), Dinel Tollea (clape), Nae Ionel Tarnotzi (voce) și Adrian Bărar (chitară).

Primul album semnat Cargo este lansat în anul 1992. „Povestiri din gară" şi conține 9 piese. Au urmat numeroase alte album şi maxi-single-uri, devenind una dintre cele mai cunoscute formaţii rock din România.

De-a lungul timpului, trupa a suferit mai multe schimbări de componenţă, în acest moment membrii acesteia fiind Adrian Bărar (chitară), Adrian Igrișan (voce, chitară), Octavian Pilan (baterie), Ionut Cârjă (clape) şi Alin Achim (bass).