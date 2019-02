QUARTET, un spectacol în regia lui Gelu Colceag

Casa de Producție TVR îi urează "La mulți ani!" lui Doru Ana (născut pe 28 februarie 1954) şi vă invită, cu acest prilej, să urmăriţi QUARTET, de György Spiró, o producție proprie din anul 2014.

Distribuţie: Coca Bloos, Crina Mureşan, Virgil Ogăşanu, Doru Ana

Director de imagine: Cristi Stoian

Scenografie: Dana Moraru

Ilustraţie muzicală: Crina Bolboceanu

Editor de imagine: Oana Gheorghe

Regia de montaj: Silvia Coman

Iată ce ne spune despre acest spectacol, regizorul:

"TVR: De ce aţi ales acest text dramaturgic contemporan şi cum aţi construit această piesă?

Gelu Colceag: Am primit textul prin intermediul doamnei Ana Scarlat, care l-a şi tradus, de la Spiró György , după ce a fost la premiera de la Teatrul Bulandra a textului său „Tacâmuri de pui”, regizat de mine. Se pare că i-a plăcut montarea şi mi-a oferit, ca semn de apreciere, posibilitatea de a lucra un alt text important al său. Asta s-a întâmplat acum 16 ani. A rămas un proiect pe care vroiam neapărat să-l realizez, deoarece textul, deşi a fost scris acum 26 de ani, pare a fi scris acum 26 de ore! A fost nevoie de o mică schimbare a evenimentelor istorice, pentru a obţine senzaţia că acţiunea piesei se poate întâmpla astăzi, „undeva în estul Europei”.

TVR: Cum a decurs colaborarea cu Spiró György ?

Gelu Colceag: Domnul Spiró György mi-a dat încă un semn al preţuirii domniei sale şi mi-a îngăduit să realizez eu însumi adaptarea.

TVR: Ce aţi păstrat din opera originală şi ce aţi schimbat pentru această reprezentaţie?

Gelu Colceag: Am schimbat evenimentul istoric generator al poveştii (este vorba de revoluţia din 1956), cu acţiunile, mai puţin radicale, pe care le-au iniţiat dizidenţii români (răspândirea manifestelor anticomuniste în anii `80). Am modificat numele unor străzi şi cartiere specific budapestane, cu unele posibile în orice capitală est-europeană. Am înlocuit referinţe specifice anului 1990, cu cele ale timpului nostru.

TVR: Cum caracterizaţi personajele din "Quartet" şi modul în care acestea au fost interpretate în acest spectacol?

Gelu Colceag: Valoarea deosebită a dramaturgiei lui Spiró György constă, mai ales, în construcţia unor personaje complexe, dramatice, puternic conturate, dar şi în umorul derizoriu. specific vremurilor noastre. Cred că am beneficiat de distribuţia ideală, iar creaţiile actoriceşti sunt excepţionale."

Program de difuzare:

TVR Internațional: vineri, 22 februarie, ora 23.00

TVR Moldova: sâmbătă, 23 februarie, ora 12.00

TVR 3: duminică, 24 februarie, ora 20.00

