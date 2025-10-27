Psyche, Perseu, Medeea… Seria documentară „Legendele Olimpului” continuă la TVR 2

PROMO TVR2

Noi episoade ale seriei „Legendele Olimpului” (Les grands mythes, Franţa, 2015), regia: Sylvain Bergere, pot fi văzute la TVR 2 în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie, de la ora 22.00. Descoperim sau redescoperim forţa poetică a miturilor care au traversat veacurile.

Poveşti de dragoste, lupte pentru putere, trădări, crime odioase, despărţiri insuportabile, răzbunări cumplite, metamorfoze... forţa poetică a miturilor a traversat veacurile.

Seria „Legendele Olimpului” (Les grands mythes, Franţa, 2015), semnată de Sylvain Bergere, readuce la viaţă aceste legende cu ajutorul unei animaţii special create pentru a folosi iconografia din istoria artei. Această asociere dinamică, punte între modernitate şi istorie, reprezintă o nouă metodă de a descoperi sau redescoperi această zonă din patrimoniul universal.

Inițiator al seriei „Legendele Olimpului” - Les Grands Mythes -, François Busnel însuși povestește, chiar în comentariul documentarului, cu pasiune și precizie și pe baza celor mai vechi texte, destinele lui Zeus, Tezeu, Afrodita sau Orfeu, aceste mituri a căror forță poetică și amploare universală au alimentat imaginația artiștilor de-a lungul secolelor. În imagini, capodoperele lui Botticelli, Picasso, Goya și Klimt întâlnesc siluete animate, inspirate din vazele Greciei antice - un dispozitiv unic pentru o explorare a mitologiei grecești și a poveștilor ei originale. Urmărim seria documentară „Legendele Olimpului” la TVR 2 de luni până joi, ora 22.05.

Luni, 27 octombrie - Episodul 13: „Psyche – frumoasa şi bestia”

În acest mit care a dăinuit prin veacuri și are multe versiuni, o tânără vestită pentru frumuseţea ei (care, din această cauză) şi-a atras gelozia Afroditei. Tatăl ei, îngrijorat că nu avea niciun peţitor, a consultat-o pe Pitia, oracolul de la Delphi. Răspunsul a fost înfricoşător: trebuie să o lase pe coama unui deal de unde o va lua un monstru, soţul ei.

Psyche este binevenită într-un castel magnific. Deşi un monstru, soțul ei este calm și tandru. Îi cere doar să nu încerce să-i vadă fața. Bineînțeles, ea va încerca să afle cine este acest străin... până la punctul de a pune în pericol această dragoste ce se înfiripa. În culise, de fapt, chiar zeița Afrodita, geloasă pe frumusețea lui Psyche, trage toate sforile. Pentru Psyche, vor fi multe provocări de îndeplinit și capcane de evitat pentru a-l găsi pe bărbatul pe care îl iubește și a cărui adevărată identitate nu și-o imaginează încă.

Marţi, 28 octombrie – Episodul 14: „Belerofon – omul care se credea egalul zeilor”

Belerofon, nepot al lui Sisif, visa să devină erou. Dar planul lui merge din rău în mai rău: îşi ucide fratele din greşeală, o crimă de neiertat, aşa că pleacă în exil, unde este acuzat că ar fi încercat să violeze o regină. Este trimis în regatul Liciei, unde i se dau tot felul de sarcini foarte grele, pe care reuşeşte să le ducă la bun sfârşit datorită calului Pegasus. Dar îl cuprinde trufia şi se laudă tuturor că a învins prin forţe proprii, ceea ce Zeus nu îi poate ierta...

Miercuri, 29 octombrie – Epioul 15: „Perseu - cel care a privit moartea în faţă”

Legendarul Perseu era să nu vină pe lume, fiindcă bunicul său, regele Acrisius, de teama unei profeţii conform căreia urma să fie ucis de unul dintre urmaşii săi, şi-a zăvorât unica fiică, pe Danae, într-un turn înalt.

Dar Zeus s-a îndrăgostit de Danae şi, ca s-o cucerească, s-a transformat într-o ploaie de aur. Din unirea lor, s-a născut un băiat, Perseu. Acesta a devenit o adevărată legendă pentru toţi eroii greci de după el, fiindcă a reuşit - cu ajutorul lui Hermes şi al Atenei - să-i reteze capul Meduzei.

Joi, 30 octombrie, ora 22.05 – Episodul 16: „Medeea – dragostea ucigaşă”

Aflat în căutarea Lânii de Aur, Iason le cere ajutorul crudului rege al Colchidei şi fiicei sale, Medeea. Aceasta, îndrăgostindu-se de Iason, urzeşte vrăji şi-l ajută să dobândească preţioasa Lână. Fug împreună în Grecia, se căsătoresc şi au doi copii. Dar pe Iason îl cuprinde beţia puterii, o repudiază pe Medeea şi se căsătoreşte cu fiica regelui Corintului. Rămasă singură şi îndurerată, Medeea plănuieşte o răzbunare cumplită...

foto: © ARTE FRANCE