"Agrostrategia": Succese în cultura afinului | VIDEO

O fermă românească consacrată, recunoscută pentru performanța sa în cultura mare, a diversificat recent prin investiția în cultura afinului, adoptând o abordare inovatoare. Urmărim o ediție "Agrostrategia", luni, 15 septembrie, de la ora 10:00, la TVR 1 și online pe TVR+.

Spre deosebire de plantațiile convenționale, ferma a optat pentru cultivarea arbuștilor de afine în ghivece, o metodă care, deși mai costisitoare, promite un randament superior.

În prezent, ferma se distinge ca fiind cea mai mare plantație de afine în ghivece din România. Succesul acestei inițiative a atras atenția altor cultivatori, determinând ferme consacrate să exploreze transformarea culturilor lor în afine cultivate în ghivece. Decizia de a investi în acest tip de cultură a fost luată la sfârșitul anului 1922, începutul anului 1923, în urma consultărilor cu experți internaționali. Motivația principală a fost posibilitatea de a controla factorul pH-ului solului, esențial pentru cultura afinului. Cultivarea în ghivece permite utilizarea unui substrat special, optimizat pentru afine, eliminând necesitatea unui sol acid natural.

Sistemul hidroponic oferă un control mai eficient asupra irigației, fertilizării și substratului, reducând riscul de contaminare. Totuși, necesită o atenție sporită, deoarece orice eroare poate avea consecințe grave pentru plante. Planul de fertilizare trebuie să fie riguros, asigurând aportul nutritiv necesar, deoarece substratul nu oferă rezerve.

Duque, Sequoia Crunch și Sequoia Grande. Sequoia Crunch fiind considerată varietatea de top. În prezent, ferma deține 52 de hectare de afine și plănuiește să extindă cultura la 100 de hectare în viitorul apropiat.

Agricultura modernă se confruntă cu provocări complexe, de la selecția genetică avansată până la gestionarea riscurilor inerente. În cazul culturilor de afine, spre exemplu, alegerea soiurilor dezvoltate de companii specializate precum Folcric din Oregon, SUA, promite caracteristici superioare, cum ar fi gustul "crunchy" și note aromatice distincte, depărtându-se de profilul clasic al afinelor.

Tranziția de la cultivarea în câmp deschis la cea în ghivece reprezintă o etapă delicată, fiecare metodă având particularitățile și potențialele sale capcane. Riscurile agricole, accentuate de imprevizibilitatea condițiilor meteorologice, pot perturba semnificativ producția. În plus, plantațiile de afine sunt vulnerabile la infecții fungice, precum botritisul și imunilioza, precum și la atacul insectelor defoliatoare și al tripsului, în special în perioada de înflorire. Controlul buruienilor rămâne o necesitate, substratul nutritiv favorizând adesea o creștere mai invazivă a acestora. Gestionarea eficientă a acestor factori este esențială pentru succesul oricărei culturi agricole moderne.

Cultivarea afinului în ghivece prezintă particularități distincte față de cultura în sol. Controlul buruienilor rămâne esențial, dar invazivitatea lor poate fi exacerbată de substratul afânat și de accesul facil la ghiveci. Plantele pot fi mai sensibile la variațiile de temperatură, nebeneficiind de căldura solului.

Un avantaj semnificativ îl constituie posibilitatea irigării precise și controlate, utilă în protejarea împotriva înghețului. Vânturile puternice reprezintă o amenințare, putând disloca ghivecele, motiv pentru care se impune implementarea unui sistem de susținere.

Deși afacerea cu afine implică riscuri considerabile, legate de îngheț și fenomene meteorologice extreme, recompensele financiare pot fi substanțiale. Investiția inițială este semnificativă, dar potențialul de profit este ridicat, mai ales pe piețele externe unde cererea pentru acest fruct este în creștere și prețul este competitiv. Forța de muncă necesară, în special în perioada de recoltare, prezintă provocări logistice, dar se încearcă optimizarea gestionării personalului.

Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) a finalizat recent etapa de control a fermierilor, premergătoare acordării avansului din subvenții, programată să înceapă pe 16 octombrie.

Conform declarațiilor directorului general al ANZ, domnul Florinel Bârcă, controalele s-au desfășurat într-un climat de colaborare cu fermierii, aceștia înțelegând necesitatea verificărilor pentru accesarea fondurilor. Dintr-un total de cereri de plată, un eșantion de 3782 de exploatații a fost supus verificărilor pe parcursul verii.

Domnul Bârcă a subliniat că activitatea de control reprezintă o parte importantă, dar nu exclusivă, a responsabilităților ANZ. Scopul acestor controale este de a asigura utilizarea corectă a fondurilor publice alocate sectorului zootehnic.

Producător Vlad Macovei

