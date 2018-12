Proiectele TVR MOLDOVA premiate la Gala Clubului de Presă din Chișinău

Două trofee au fost acordate postului de televiziune TVR MOLDOVA în cadrul Galei Anuale a Clubului de Presă din Republica Moldova.

Cel mai bun proiect media de pe piaţa audiovizualului s-a dovedit a fi campania TVR MOLDOVA, “Generaţia Unirii”, iar „Mărul de aur" la categoria cel mai bun reportaj tv 2018 i-a fost oferit jurnalistei Stela Dănilă, pentru campania socială „Diferiţi, dar la fel”.

În Anul Centenarului Marii Uniri, Televiziunea Română şi-a propus să răsfoiască filele istoriei şi să proiecteze biografiile celor mai importanţi artizani ai Unirii, iniţiind campania “Generaţia Unirii”, care a fost recunoscută drept cel mai bun proiect media al anului din Republica Moldova.

Marina Afanas, producător de programe la TVR MOLDOVA consideră că proiectul a fost unul complex, care a unit echipele din Chişinău şi Bucureşti: “Am muncit timp de un an, din martie, când am vorbit despre corifeii Unirii Basarabiei cu România, au urmat cei din Bucovina, Transilvania şi de asemenea din Regatul României. Am vorbit despre 30 de personalităţi care au scris istorie, oameni care acum 100 de ani au făcut din interesul naţional o prioritate. Este o datorie, este misiunea noastră să vorbim despre aceste personalităţi. Este important că am reuşit să aducem istoria la televizor, într-o formulă grafică deosebită. Premiul este al întregii echipe care a lucrat la acest proiect”.

Istorici de renume de pe ambele maluri ale Prutului: Iurie Colesnic, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ion Varta (Republica Moldova) şi Matei Gheboianu, Cristina Gudin, Andrei Sora (România) au girat toate informaţiile prezentate în campanie.

Reportajele cu caracter social, care sensibilizeză oamenii şi aduc în prim plan poveşti de viaţă ce merită să fie cunoscute, ocupă un loc important în programele TVR MOLDOVA. Campania „Diferiţi, dar la fel”, a adus în casele telespectatorilor istoriile emoţionante ale copiilor cu autism şi boli rare din Republica Moldova. Autoarea campaniei, Stela Dănilă a fost premiată cu trofeul „Mărul de aur" pentru realizarea reportajelor din cadrul campaniei Ştirilor TVR MOLDOVA.

Jurnalista Stela Dănilă ne-a destăinuit ce a motivat-o să realizeze aceste reportaje: “Ce mi-am dorit eu este să le arăt poveştile de viaţă fără să le lezez demnitatea. Să le arăt abilităţile şi nu dizabilităţile. Aşa cum sună şi titlul campaniei, suntem cu toţii diferiţi, gândim diferit şi arătăm diferit, dar în final avem aceleaşi dorinţe: să avem prieteni, să fim acceptaţi, înţeleşi şi iubiţi. În nouă ani de presă, nu am aplicat la acest concurs niciodată. Nu dorința de recunoștință sau de lauri a fost motivația mea, ci faptul că am vrut să demonstrez că noi, jurnaliştii, avem în mâini o baghetă magică. Putem ajuta oameni şi schimba destine, dacă depunem puţin efort".

Vitalie Guţu, coordonator al echipei Ştirilor de la Chişinău, declară că este o mândrie pentru postul de televiziune să aibă în redacţie unii dintre cei mai buni jurnalişti ai anului 2018: “Ca urmare a acestei recunoaşteri, putem constata că seria de reportaje din cadrul campaniei "Diferiţi, dar la fel" a sensibilizat nu doar publicul telespectator, ci şi oamenii de specialitate. Asta ne dă motivaţia şi pe mai departe să facem lucruri frumoase, cu ajutorul cărora să putem contribui la dezvoltarea comunităţii sau la promovarea valorilor sociale de calitate în Republica Moldova. Finalul de an este unul benefic pentru noi, ceea ce ne bucură foarte mult. Munca jurnaliştilor de la Ştiri este apreciată şi răsplătită. Pregătim alte campanii sociale şi ne angajăm să fim un exemplu, pentru că echipa Ştirilor lucrează la turaţii maxime şi acest lucru se vede pe micile ecrane”.

Cristina Leorenţ, director TVR Internaţional, consideră că: “Anul 2018, aflat sub semnul celebrării Centenarului Marii Uniri, şi anul în care am împlinit cinci ani de la revenirea în Basarabia Istorică, a însemnat pentru TVR MOLDOVA dezvoltarea programelor aflate în preferinţele telespectatorilor şi extinderea către zone tematice noi, concomitent cu consolidarea echipei. Mulţumim Clubului de Presă din Republica Moldova pentru premii acordate! Promitem că şi în 2019, echipa Studioului TVR de la Chişinău va produce programe prin care vom promova valorile româneşti şi pe cele europene la TVR MOLDOVA”.

TVR MOLDOVA transmite 24 de ore din 24, în timp real, imaginea societăţii româneşti de dincoace şi de dincolo de Prut, în toate aspectele ei.

Gala Anuală a Clubului de Presă, aflată la a 24-a ediţie, a avut loc pe 6 decembrie, la Chișinău. Scopul principal al acestei acţiuni este de a sprijini şi încuraja eforturile jurnaliştilor de a face o presă de calitate, aderând la standardele profesionale internaţionale.