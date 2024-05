Premiu pentru TVR Iaşi la Gala Presei de Turism | VIDEO

Regizorul ieşean Violeta Gorgos a primit Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de turism din România pentru filmul documentar ,,Călător de serviciu”.

.

Distincţia a fost înmânată în cadrul Galei Anuale a Asociaţiei Publiciştilor de Turism..

Documentarul ,,Călător de serviciu”, o copodrucţie realizată de TVR IAŞI şi OWH Studio Chişinău, prezintă povestea unei echipe de jurnalişti şi oameni de film într-o călătorie de documentare în Egipt. Timp de 59 de minute, producţia dezvăluie atât partea turistică, cu cele mai importante destinaţii din această ţară, cât şi activitatea specifică a jurnaliştilor de a surprinde spectaculosul şi ineditul pentru a-l prezenta publicului.



„Filmul surprinde exact ceea ce înseamnă profesia jurnalistului de turism, văzută prin prisma unei echipe de filmare și a unui regizor. Pentru noi a fost o provocare, dar și pentru acei oameni care își puneau ideile în practică, avându-ne mereu în preajmă. Am lucrat, pe alocuri, cu două camere în paralel, am avut filmări subacvatice, din avion, din mersul mașinii, de pe vapor, din trăsură... Am întâmpinat și alte provocări. Ajungeam în locuri unde filmatul era interzis, pentru că în Egipt localnicii încearcă să-și păstreze drepturile de promovare în exclusivitate asupra unor obiective turistice. De exemplu, nu ai voie să filmezi în interiorul piramidelor, dar noi am filmat cu telefonul. Iar acasă, provocarea a fost pentru colegul nostru de la montaj, care a trebuit să trăiască, şi el, ceea ce am trăit noi acolo”, a declarat Violeta Gorgos.