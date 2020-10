Premii pentru TVR la Gala Aniversară a Performanţei şi Excelenței 2020

"Telejurnalul", Andreea Marin şi „Zile cu stil” s-au aflat printre brandurile laureate. Trofeul #NuExistăNuSePoate al Galei a fost oferit Andreei Marin. Alina Ionescu şi Radu Andrei Tudor au primit premii pentru profesionalism şi implicare.

A devenit deja o tradiţie ca printre cele mai importantele evenimente ale toamnei să se numere Gala Performanţei & Excelenţei. Într-un an aniversar şi în condiţii dificile de pandemie, Gala ajunsă la cea de-a 10-a ediție a premiilor dedicate promovării și recunoașterii personalităților care au dobândit un renume în diverse domenii, prin proiecte şi activităţi deosebite, a adus pe podiumul top-laureațiilor pe cei mai buni dintre cei buni, pentru a marca evenimentul așa cum se cuvine.

Trofeele au fost decernate joi, 8 octombrie, în cadrul unui eveniment aniversar de la care nu au lipsit personalităţi cunoscute. Gala a fost găzduită de realizatoarea TV Adela Diaconu, iniţiatoarea evenimentului, iar alături de ea s-a aflat prezentatorul Filip George.

Premiul de Excelenţă pentru Cel mai complex și obiectiv jurnal informativ a revenit Telejurnalului TVR. Trofeul a fost primit de jurnalistul Radu Andrei Tudor, prezentator al principalei ediţii a Telejurnalului TVR 1.

„Este un premiu pe care, cumva, îl așteptam, atâta vreme cât Telejurnalul TVR a dovedit de-a lungul timpului, și mai ales în această perioadă, că estem cel mai complex și obiectiv jurnal informativ de pe piața media din România. Chiar dacă eu sunt cel care a ridicat premiul, acesta este pentru toţi colegii mei, care muncesc neîncetat și în orice fel de condiții. Oamenii își dau seama că a face știri în vreme de pandemie este un proces extrem de complex”, a spus jurnalistul Radu Andrei Tudor.

Trofeul #NuExistăNuSePoate al Galei Performanţei şi Excelenţei 2020 pentru implicare socială în peste 100 de campanii umanitare i-a revenit unei vedete deja celebre, Andreea Marin.

Alina Ionescu, vedeta TVR 2, a primit premiul pentru Cea mai bună emisiune de lifestyle, “Zile cu stil”.

„Sunt onorată că am primit acest premiu și am ajuns la inimile telespectatorilor. Trofeul este pentru Cea mai buna emisiune de lifestyle…“Zile cu stil”, la TVR 2, în fiecare sâmbătă, de la ora 18:00”, a spus Alina Ionescu.

Printre cei 30 de premiaţi ai anului 2020 s-a numărat şi Gianina Corondan, colaborator permanent al emisiunii „Vorbeşte corect!”, de la TVR 1.

Gala Performanţei şi Excelenţei acordă trofee personalităților publice a căror performanță și a căror creativitate au strălucit în domenii precum artele, campaniile sociale și umanitare, sportul, designul vestimentar, beauty sau media. Printre personalităţile prezente la eveniment s-au numărat: Helmut Duckadam, Cătălin Botezatu, Anamaria Prodan Reghecampf, Dana Săvuică, Florin Bratu, Andreea Antonescu etc.

„Am ajuns la cea de-a X-a ediție aniversară a Galei Performanței și Excelenței. Nu știu cum au trecut zece ani în care am laureat cele mai importante personalități ale României din toate domeniile – politic, cultural, sportiv, artistic etc. Anul acesta am avut o Gală a top-laureaților, cei mai buni dintre cei mai buni”, a spus Adela Diaconu, gazda evenimentului.