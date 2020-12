PREMIERĂ la TVR 3: „GOTTLIEB”

Casa de Producție TVR vă prezintă duminică, 27 decembrie, de la ora 20:00, la TVR 3, piesa de televiziune „GOTTLIEB” - adaptare după „Biedermann şi Incendiatorii”, de Max Frisch.

Teleplayul aduce în faţa telespectatorilor o societate care este funcţională administrativ, dar în care s-a instaurat frica. Oamenii nu mai au curajul să ia atitudine în faţa delictelor minore sau majore. Totul merge ca un ceas, doar că oamenii şi-au pierdut personalitatea. Hackerii, la fel ca incendiatorii, sunt noii lupi ai societăţii. Focul nu arde doar case, ci în primul rând arde conştiinţe, la fel ca un război...

Max Frisch este unul dintre cei mai reprezentativi scriitori elveţieni de limbă germană. A dezvăluit în opera sa criza spirituală a societaţii contemporane, nesiguranţa și lipsa de sens a existenţei umane. Responsabilitatea, morala și angajamentul politic sunt temele importante ale operei sale, operă profund marcată de fenomenele politice din Europa ce i-au fost contemporane: fascismul și cel de-al doilea Război Mondial.

Textul piesei este construit pe structura unei farse tragice fiind, în acelaşi timp, un text de o extraordinară actualitate şi care propune un examen de conștiinţă la fel de actual. Ridică numeroase semne de întrebare, dar nu oferă şi răspunsurile aşteptate.

Călăi şi victime se află laolaltă.

Un text despre naivitate și lipsa de reacţie a celor pentru care schimbarea este o primejdie mai mare decât orice altă nenorocire. Asemănarea cu actualitatea este izbitoare: o societate incapabilă să-şi apere cetăţenii şi în care absurdul constituie normalitatea.

Spectacolul încearcă să răspundă unor întrebări dureroase pentru actualitatea lor:

- cu ce anume se poate apăra o civilizaţie in faţa barbariei?

- care sunt mijloacele și motivaţiile în faţa unui invadator?

- există o schismă între civilizaţii în mileniul al treilea astfel încât să nu poată exista comunicare?

O comedie neagră în care haosul se instalează după un program bine stabilit.

BIEDERMAM - GEO CONSTANTINESCU

„Este primul meu personaj principal în film. Unul dintre motivele mari de bucurie a fost că mi s-a oferit acest rol extrem de devreme, peronajul este peste vârsta mea. A fost cu adevarat o provocare. M-am apropiat foarte mult de acest text, cred că poate fi un punct de pornire în abordarea unor probleme cu care se confruntă societatea românească astăzi. Biederman este o locomotivă care caută o șină de tren sigură. Caută, ca noi toți de altfel, să ajungă să înțelegă echilibrul static, lucru care este imposibil.

A fost o bucurie întălnirea cu domnul regizor Andrei Măgălie, el este creatorul lui Biederman, a fost încununarea unei așteptări. Am funcționat foarte bine, pentru că amândoi suntem căutători, nu contează ce efort presupune asta, căutăm adevărul. Când ești în căutarea adevărului dispare egoismul și apare creația adevărată. Am lucrat foarte ușor, foarte intens și foarte bine, m-am bucurat mult”.

BABETTE - VICTORIA COCIAȘ

„Am fost foarte fericită să lucrez în acest proiect al TVR. A fost o provocare minunată, pentru mine, că m-am întălnit cu un asemenea text, Biederman și Incendiatorii, un text important al dramaturgiei clasice și care se dovedește a fi foarte actual. Am repetat mult, la masa de lectură am desfăcut sensurile, am căutat nuanțele textului. Mi-a plăcut enorm acest personaj, l-am simțit aproape și sper să ajungă și la spectatori așa. Am lucrat cu multă bucurie cu regizorul Andrei Măgălie cu care m-am întălnit prima oară, un regizor care este foarte apropiat de actori, cald, discret și cu mult simț al umorului. A fost un efort foarte mare, din partea actorilor și a întregii echipe ca să putem să împlinim acest proiect”.



SCHMITZ - TACHE FLORESCU



„A fost foarte frumos - ne-am certat tot timpul - dar ne iubim, a fost foarte constructiv. O atmosferă plăcută, Biederman - o piesă puternică, cu vibrație foarte puternică în zilele noastre când totul o ia razna. Textul are multiple subtexte. Pentru noi era important să descoperim etajele inferioare care sunt mai importante decăt vorbele pur și simplu. Am mers într-un ritm susținut, intens, pe toată perioada filmărilor. Personajele astea îți dau posibilitatea să arăți ce poți, ce gândești. Am căutat toate cotloanele situațiior, vibrațiile cuvintelor, sentimentelor și am încercat să le ducem către un rezultat grațios”.

EISENRING - DEMETER ANDRÁS



„Am avut un sentiment foarte plăcut. Cu majoritatea din distribuție suntem prieteni, suntem apropiați. Ne-am cunoscut de-a lungul timpului în urmă cu zece, douăzeci de ani. Faptul că ne-am întâlnit în această formulă, ne-a ajutat foarte mult. Faptul că acest teleplay s-a filmat cu o singură cameră a fost foarte important. Personajul, mai devreme sau mai târziu se naște, fie în teatru fie în film. Odată ce s-a născut personajul, rămâne în tine, luni de zile, ani. Condiția SINE QUA NON este întâlnirea cu personajul, descoperirea lui. În momentul acela, în care el s-a născut, el există, restul e doar o chestiune de timp.

Avantajul față de teatru, aici în film ar fi că dacă personajul se ascunde în spatele unei situații civile, atunci regizorul spune stop, încă o dublă, personajul se sperie și iese singur la suprafață. M-am simțit bine pentru că ești prezent HIC ET NUNC. Da, ești acum și aici și trebuie să fii prezent, pentru că întotdeauna provocările vin și pleacă. Tu ești cel care poți să le ignori, sau să le ții piept”.



FILOSOFUL - MIHAI RĂDUCU



„Am vorbit foarte mult cu Andrei înainte. Personajul meu este un soi de ideolog. El ar vrea să impună reforma ideologică în care nu crede. Luptă ca să creadă ceilalți, chiar dacă el nu crede, dar până la sfârșit o impune. În final, îi spune lui Biederman - vezi că e cum m-am gândit eu?

Piesa fiind un pamflet am dus-o în zona aia, nu la modul grav. Altfel spus, am jucat toți și ne-am jucat. Ne-am jucat inventând, ceea ce e minunat, o echipă extraordinară. E o adaptare după Max Frisch și am încercat să compunem situații de viață adevărată și s-o aducem înspre zilele noastre”.



ANA - OANA MARCU



„Pentru mine a fost o șansă să colaborez în acest proiect. Meseria noastră e caracterizată prin întâlniri, iar aceasta a fost o întâlnire. În meseria noastră trebuie să învățăm tot timpul. E o meserie cu oameni și despre oameni, trebuie să fim tot timpul atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Eu pot spune că am învățat o mulțime de lucruri, începând de la repetiții, de la lucrul pe text, până la filmare. A fost o școală pentru mine și mai mult decât o școală”.

***

Adaptarea pentru televiziune și regia artistică: Andrei Măgălie

DISTRIBUŢIA

Dl.Biedermann - George Constantinescu / Babette - Victoria Cociaş / Eisenring - Demeter András / Schmitz - Constantin Florescu / Anna - Oana Marcu / Filozoful - Mihai Răducu / Polițistul - Sever Bârzan, Sebastian Haţegan, Văduva K - Gabriela Valentir, Corifeul - Cristian Jicman, Corul - Meda Topârceanu, Azaleea Necula, Bogdan Acatrinei, Robert Ciupitu

„Biederman a fost o propunere care i-a entuziasmat pe unii dintre actorii din distribuție, i-a convins pe alții și atunci am pornit să facem proiectul acesta. Biederman este un om ca noi toți ceilalți care nu ia o atitudine, care spune că e bine, că se poate trăi și de ce să nu ne bucurăm de viață? Pe parcursul acestei experiențe teribile pe care o are și în lipsa unei atitudini, toate lucrurile merg în afara voinței lui. Lipsa atitudinii și lașitatea conduc la tragedie. De fapt este o alienare a spiritului, care impune o resetare a conștiintei. Despre asta e vorba în acestă piesă. Orice regizor când își iubeste personajele, iși iubeste actorii.

Pe platou nu există decât un singur om: ACTORUL. Noi, toți ceilalți, facem ca ei (actorii) să se poată exprima. Toată lumea se adaptează ca ei să-și păstreze aceeași candoare, putere de exprimare, de interacțiune. Am reușit să vorbesc cu ei, să ne înțelegem, pentru că actorii vin cu toată energia lor, cu talentul lor, cu o sumă de valori, pe care trebuie să le armonizeze, aici pe platou. Și asta e cel mai important”. (Andrei Măgălie, regizor)

***

Sunet - Valentin Bartolomeu, Radu Paraschivescu, Liviu Trânc / Asistenţi steadycam - Gelu Costache, Liviu Pop / Asistent MHH - Marian Petcu / Operatori steadycam - Laurenţiu Bengescu, Gabriel Damian / Operator MHH - Doru Preoteasa / Regia de platou - Gabriel Şerban / Director de imagine - Daniel Şerbanică / Producător - Lucia Constantinescu / Producător delegat - Diana Dumitru

***

Teleplay realizat cu sprijinul Ambasadei Elveției și al Swiss Sponsor's Fund.