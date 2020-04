„Masa puterilor noastre”, premieră teatrală la TVR 3

Casa de Producție lansează spectacolul „Masa puterilor noastre”, realizat în colaborare cu Teatrul de Comedie, în regia Silviei Roman, adaptare TV de Dominic Dembinski. Un portret ”In Memoriam Sebastian Papaiani” și prima parte a poveștii ”Prințul fericit” fac parte din programul serii.

Credit foto: Adi Bulboacă

Programul spectacolelor de teatru, propuse de Casa de Producție TVR, pentru luni, 27 aprilie, la TVR 3 este următorul:

Ora 14.00 - „Căsuța cu povești” – reluare „Povestea soldățelului de plumb” – partea a treia

Ora 14.05 – reluare „Doctor fără voie”, de Molière/ Adaptarea tv: Cornel Popa și Valentin Plătăreanu

Ora 15.20 – reluare „Portret In Memoriam Amza Pellea”

Ora 20.00 - „Căsuța cu povești” – „Prințul fericit” – prima parte

Ora 20.05 – PREMIERA PENTRU TELEVIZIUNE: „Masa puterilor noastre”, de Petre Barbu

Spectacol realizat în colaborare cu Teatrul de Comedie, în cadrul programului Teatru în TVR 2019

Regia: Silvia Roman/ Regia TV: Dominic Dembinski

În distribuție: András Demeter, Liliana Pană, Flavia Hojda, Costel Dobrescu, Olga Bela, Răzvan Rotaru, Andreea Alexandrescu.

Credit foto: Gabriela Ghircoiaș

Mișcare scenică: Andreea Belu/ Scenografie: Bianca și Sabina Veșteman/ Muzica: Bogdan Balea/ Design Măști: Sabina Veșteman/ Realizare Măști: Alexandru Potecă

„(…) Cu vreo patru ani în urmă, am descoperit cu uluire și bucurie că sunt în stare să rezolv exercițiile cu „ridicarea la putere a unui număr natural” din manualul de matematică de clasa a V-a. Așa am scris piesa Masa puterilor noastre: cu gândul să răspund la aceste întrebări. Nu știu dacă am reușit să răspund convingător. Dar sunt convins că învățătura dobândită în școală m-a ajutat să ajung ceea ce sunt acum: un om.” - Petre Barbu

,,Un spectacol - caleidoscop. Un macaz al perspectivelor pragmatice. Un travaliu al cunoașterii și al domesticirii celor mai adânci și intime frici, vulnerabilități, dorințe, visuri. Un spectacol cu si despre familie, pierdere, resemnare și nu în ultimul rând, despre dragoste. Despre noi. Un cuplu disfuncțional, sufocat de rutină, găsește un ultim refugiu în imaginația fiicei lor de 11 ani. Măriuca lansează sub forma unui joc - liant, necesar, un univers, propriu imaginativ extraordinar presărat cu personaje fantastice - salvatoare. Translatori între cele două generații. Beneficele evadări în irealitate ale părințiilor, capătă forme neașteptate, până în punctul în care devine greu să discernem ce este cu adevărat real și ce este plămădit de imaginația lor” - Silvia Roman.

ECHIPA TVR:

Organizatori producție: Elena Martonos, Marius Flonta

Director de imagine: Mihai Covrig

Imagine: Mihai Costea, Marian Oprea, Răzvan Chiriac, Vlad Micu, Remus Tigoianu, Mihai Covrig, Sever Bârzan, Viorel Onuțu, George Păduraru

Sunet: George Sandu, Liviu Tranc/ Post procesare sunet: Cornel Ciuleanu

Editor imagine:Cătălin Gheorghiu/ Colorizare: Paul Drăgușin

Producător: Lucia Constantinescu/ Producător general: Gabriela Valentir/ Manager de proiect: Ion Roșioru

Credit foto: Adi Bulboacă

21.30 – „Portret In Memoriam Sebastian Papaiani” / Realizator: Daniela Ciolan/ Producător: Cătălin Mireuță

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+

Producător coordonator: DEMETER András István

Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră.

Mai multe detalii despre spectacole puteți afla accesând paginile TVR și pe Facebook.