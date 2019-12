„Masa puterilor noastre”, spectacol recomandat de Casa de Producţie TVR

Duminică, 29 decembrie, de la ora 20:00, la TVR 3 vă prezentăm „Masa puterilor noastre”, un spectacol de Petre Barbu, realizat în coproducție cu Teatrul de Comedie, în cadrul programului Teatru în TVR 2019.

„(…) Cu vreo patru ani în urmă, am descoperit cu uluire și bucurie că sunt în stare să rezolv exercițiile cu „ridicarea la putere a unui număr natural” din manualul de matematică de clasa a V-a. Așa am scris piesa „Masa puterilor noastre”: cu gândul să răspund la aceste întrebări. Nu știu dacă am reușit să răspund convingător. Dar sunt convins că învățătura dobândită în școală m-a ajutat să ajung ceea ce sunt acum: un om”. (Petre Barbu)

„Un spectacol caleidoscop. Un macaz al perspectivelor pragmatice. Un travaliu al cunoașterii și al domesticirii celor mai adânci și intime frici, vulnerabilități, dorințe şi visuri. Un spectacol cu și despre familie, pierdere, resemnare și nu în ultimul rând, despre dragoste. Despre noi”. (Silvia Roman)

În distribuție: András Demeter, Liliana Pană, Flavia Hojda, Costel Dobrescu, Olga Bela, Răzvan Rotaru, Andreea Alexandrescu

Regia: Silvia Roman

Miscare scenică: Andreea Belu

Scenografie: Bianca și Sabina Vesteman

Muzica: Bogdan Balea

Design măști: Sabina Vesteman

Realizare măști: Alexandru Potecă

ECHIPA TVR:

Director de imagine: Mihai Covrig

Imagine: Mihai Costea, Marian Oprea,Răzvan Chiriac, Vlad Micu, Remus Tigoianu, Mihai Covrig, Sever Bârzan, Viorel Onuțu, George Păduraru

Sunet: George Sandu, Liviu Tranc/ Editor imagine: Cătălin Gheorghiu/ Post procesare sunet:Cornel Ciuleanu/ Colorizare: Paul Drăgușin/ Organizatori producție: Elena Martonos, Marius Flonta

Regia TV: Dominic Dembinski

Producător: Lucia Constantinescu

Producător general: Gabriela Valentir

Manager de proiect: Ion Roșioru

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+.

Producător coordonator: DEMETER András István

Vă dorim sărbători frumoase, cu liniște și pace și un an 2020 plin de fericire, sănătate, prosperitate!