Jurnaliști TVR premiați de către Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România

Realizatorii de emisiuni Cristina Leorenţ, Dana Constantinescu, Eugen Roibu au fost premiaţi cu Distincţia "Credinţă şi Loialitate" de către Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România.

"Sunt onorată să primesc distincţia "Credinţă şi Loialitate" din partea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, pentru cei şapte ani consacraţi proiectului TVR MOLDOVA. Mă mândresc cu acest premiu, pe care l-am obţinut împreună cu echipa Televiziunii Române de la Chişinău, jurnalişti dedicaţi misiunii de român, inspiraţi şi extraordinar de muncitori. Reuşita proiectului ni se datorează tuturor. Cred că TVR MOLDOVA a pus baze temeinice, pe care se poate dezvolta spaţiul informaţional comun România - Republica Moldova. Mulţumim tuturor celor care au susţinut, dar şi celor care o vor face în anii următori, înţelegând că prin deciziile lor pot scrie o nouă pagină pentru Basarabia Istorică", spune Cristina Leorenţ, realizator TVR.

"Premiul acesta este foarte important pentru mine pentru că mă responsabilizează, dar este şi o recunoaştere a activităţii mele în televiziune. Sunt loială Televiziunii Române de peste 40 de ani şi am încercat să fac tot ce ştiu eu mai bine pentru a realiza emisiuni de calitate. Acest premiu nu este numai pentru mine, ci pentru toţi colegii cu care am lucrat", declară Dana Constantinescu, realizator TVR.

"Pentru mine această distincţie înseamnă o recunoaştere a unei activităţi, în cazul meu de peste patru decenii în televiziune, o recunoaştere a activităţii colegilor mei, a tuturor celor cu care am colaborat de-a lungul multor ani de jurnalistică de televiziune. De la emisiuni de teleşcoală cu care am debutat, a urmat Redacţia de Ştiinţă, apoi am fost redactor şef la emisiuni economice şi de ştiinţă şi de 18 ani realizez emisiunea “Pescar hoinar” difuzată la TVR 2", mărturiseşte Eugen Roibu, realizator TVR.

"Am găsit de cuviinţă să deschidem puţin gândurile noastre şi spre cei care, deşi nu sunt membrii noştri, practică o presă de calitate. Ne-am gândit să facem şi cu aceşti jurnalişti de vizibilitate, aş spune chiar de notorietate în spaţiul public, o întâlnire aşa cum am făcut cu multe filiale în ţară şi diaspora, acordând această distincţie de “Credinţă şi Loialitate”. Este o recunoaştere a faptului că sunt dedicaţi acestei meserii, care consider că este cea mai frumoasă şi mai importantă profesie. Cu ea poţi face lucruri care să răstoarne lumea şi ar fi de preferat să o făurim spre bine”, este de părere Doru Dinu Glăvan, preşedinte UZPR.

Premiile au fost acordate pe 28 iunie, cu ocazia "Zilei Ziaristului Român", eveniment aflat la cea de-a şaptea ediţie.