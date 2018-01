Jukebox feat Bella Santiago, RAFAEL&Friends şi MIHAI, în finala Eurovision România

Ei ai câştigat a doua semifinală Eurovision România, desfăşurată la Timişoara. Următoarea semifinală a Selecţiei Naţionale va avea loc duminică, 4 februarie, la Craiova.

A doua semifinală Eurovision România şi-a aflat câştigătorii, duminică, 28 ianuarie, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi TVR+.

La finalul unui show condimentat cu recitaluri de muzică rock, hituri sârbeşti şi acorduri rromanes, juriul a ales încă trei piese, alături de cele selectate în semifinala precedentă, pentru Marea Finală din 25 februarie - Jukebox feat Bella Santiago, RAFAEL & Friends şi MIHAI.

În decorul inedit al fostului manej imperial ce găzduieşte Sala 2 a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara, Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), Alessandro Dănescu („Breaking Up”), Meriem („End The Battle”), MIHAI („Heaven”), Jessie („Lightning Strikes”), Romeo Zaharia („Maybe This Time”), Othello („Noi Suntem Pădure”), Miruna Diaconescu („Run For You”), Serena („Safari”), Pragu’ de Sus („Te Voi Chema”), Endless feat Maria Grosu („Thinking About You”) şi RAFAEL & Friends („We Are One”) au cântat pentru un loc în finala Selecţiei Naţionale.

„Suntem foarte bucuroşi că am câştigat, am aşteptat până în ultimul moment să aflăm rezultatul, au declarat Jukebox şi Bella Santiago, după anunţul juriului. „Ne bucurăm de acest succes şi de mâine vedem ce vom face în finală, au adăugat fericiţii câştigători ai show-ului de la Timişoara.

„E un moment foarte rar în viaţa unui artist să ajungă în finala Eurovision România. Ne dorim ca, în ultima etapă a concursului, să fim şi mai buni şi să avem toţi rockerii din ţară de partea noastră”, au punctat RAFAEL & Friends.

„Sunt extrem de fericit că am intrat în finală, unde doar publicul votează şi, până la urmă, asta contează. Mă bucur că am luat trei de <10> de la juraţi, ceea ce e mult pentru mine şi apreciez enorm”, a declarat MIHAI, la finalul show-ului.

Clasamentul primei semifinale Eurovision România este următorul:

Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”) 58 de puncte

RAFAEL & Friends („We Are One”) 40 de puncte

MIHAI („Heaven”) 39 de puncte

Jessie („Lightning Strikes”) 26 de puncte

Miruna Diaconescu („Run For You”) 22 de puncte

Endless feat Maria Grosu („Thinking About You”) 21 de puncte

Pragu’ de Sus („Te Voi Chema”) 19 puncte

Othello („Noi Suntem Pădure”) 17 puncte

Serena („Safari”) 17 puncte

Romeo Zaharia („Maybe This Time”) 16 puncte

Alessandro Dănescu („Breaking Up”) 15 puncte

Meriem („End The Battle”) 0 puncte

Arădeanul de origine portugheză Ricardo Caria a deschis spectacolul de la Timişoara cu piesa câştigătoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois”, iar Cargo, Neda Ukraden şi Lavinia Răducanu au susţinut recitaluri electrizante în a doua parte a show-ului.

Surpriza serii a venit de la trupa Cargo, care a interpretat piesa „Românie, te strig!”, în premieră tv, pe scena Eurovision România.

Semifinala a fost prezentată de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, susţinuţi, din Camera Verde, de Dorina Talpeş, prezentatoare la TVR Timişoara.

Alături de câştigătorii serii - Jukebox feat Bella Santiago, RAFAEL & Friends şi MIHAI -, în Marea Finală vor mai concura Alexia & Matei, Echoes şi Eduard Santha şi alţi nouă finalişti, ale căror nume le vom afla în următoarele semifinale Eurovision România: Craiova, în 4 februarie, Turda, în 11 februarie şi Sighişoara, în 18 februarie. Show-urile vor fi transmise în direct la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova precum şi pe TVR+, de la ora 21.00.

Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă sunt juraţii care decid finaliştii Selecţiei Naţionale 2018. Pe parcursul celor cinci semifinale, ei aleg cele 15 piese care vor intra în finala Eurovision România.

În Anul Centenarului, Selecţia Naţională se desfăşoară sub sloganul „Eurovision uneşte România!“. Seria celor cinci semifinale – o premieră în istoria concursului – a debutat pe 21 ianuarie, la Focşani.

Marea Finală va avea loc la Bucureşti, în Sala Polivalentă, pe 25 februarie. În ultimul act al Selecţiei Naţionale, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

Despre finalişti:

Cu 18 ani de activitate in spate si peste 1600 concerte live, Jukebox este una dintre cele mai populare trupe din România. Până în prezent, băieţii au lansat trei albume („Christmas Songs”, „Feel Like Making Love”şi „Picuri de rai”) şi 8 single-uri. Anul acesta, trupa s-a îmbogăţit cu o voce excepţională şi o apariţie exotică, Bella Santiago, noua solistă Jukebox. Trupa revine la Eurovision după ce, la ediţia din 2016 a Selecţiei Naţionale, s-a calificat în finală cu piesa „Come on everybody”. Anul acesta, Jukebox concurează la Eurovision România cu piesa „Auzi cum bate” - muzică şi versuri: Bogdan Marinescu, Alexandru Luft şi Cristina Dobrescu.

RAFAEL & Friends aduc pe scena Eurovision un proiect inedit: „We Are One”, melodia compusă de Alexandru Nuca (versuri: Alexandru Nuca şi RAFAEL). Deşi este o voce cunoscută în ţara noastră, câştigând, în anul 2000, trofeul Mamaia la secţiunea Interpretare, Rafael a stat la o mănăstire aproape un an, în timpul facultăţii, înainte de a se dedica muzicii. Anul acesta, artistul (ex Iris şi Flash Band) urcă pentru prima dată pe scena Eurovision România.

MIHAI are o bogată experienţă la Eurovision, în Finala Selecţiei Naţionale din 2017 clasându-se pe locul al doilea cu piesa „I Won't Surrender". Cunoscutul artist a reprezentat România la ediţia din 2006 a Eurovision Song Contest, la Atena, unde s-a clasat pe poziţia a patra. Piesa „Tornero“ a fost foarte bine primită de public şi rămâne melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte). Anul acesta, MIHAI revine la Eurovision România cu piesa „Heaven”, pe care a compus-o alături de Michael James Down, William Taylor şi Jonas Gladnikoff.