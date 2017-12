În luna cadourilor, magia spectacolelor de teatru vine de la Casa de Producţie TVR

La răscruce de ani, bucuria sărbătorilor de iarnă ne intră în case cu cele mai recente spectacole ale Casei de Producţie TVR „Piatra din casă”, la TVR 3, în seara de Ajun, duminică, 24 decembrie, la ora 20.00, „Omul de zapadă care voia sa întâlnească soarele" la TVR2, pe 31 decembrie, la ora 10.00. „Visul unei nopţi de iarnă”, la TVR 3, pe 31 decembrie, la ora 20.00 . „Prietenul meu,Țăndarică" la TVR 2, pe 2 ianuarie, la ora 10.00.

La 10 august am aniversat 60 de ani de Teatru Naţional de Televiziune printr-un eveniment cu adevărat special: premiera de gală "Piatra din casă", o comedie după Vasile Alecsandri și B.P. Haşdeu, adaptată și regizată de Constantin Dicu. Spectacolul a fost jucat în cadrul proiectului Teatru în TVR, pe scena din grădina TVR, și transmis în direct pe canalele TVR.

În distribuţie: Sever Bârzan, Corina Dănilă, András Demeter, Tudor Furdui, Bogdan Ghiţulescu, Mihai Melinescu, Cătălin Mireuţă, Carmen Movileanu, Claudia Nicolau, Mihai Răzuș, Gabriela Valentir.

La 31 decembrie, la ora 10.00, pe TVR2 vă propunem premiera tv a spectacolului „Omul de zapadă care voia sa întâlnească soarele", după Matei Vișniec, montare preluată de la Teatrul Țăndarică.

Matei Vișniec debutează pe scena teatrului Țăndărică prin această piesă scrisă pentru copii. Este un poem plin de tandrețe, candoare și sensibilitate despre prietenie, tristețe, bucurie și speranță.

Când simte că soarele începe să-l topească încet, Omul de Zăpadă pleacă într-o călătorie pentru a-l ruga pe acesta să-i fie milă de el. Pe drum întâlnește câteva animale cărora le dăruiește din accesoriile cu care l-au înzestrat copiii. Ajuns în fața Soarelui, în loc să ceară ajutor pentru el, cere ajutor pentru prietenii lui. Între timp el se topește, dar inima lui mare și roșie continuă să bată. Impresionat, Soarele îi promite că-l va readuce la viață și în anul următor.

Echipa Țăndărică:

Regia: Ioan Brancu

Scenografia: Marian Sandu

Proiecție video: Marin Fagu

Muzica: Cari Tibor

Distribuția: Ioan Brancu, Liliana Gavrilescu, Mariana Zaharia, Leonard Dodan, Robert

Trifan.

Echipa TVR:

Regia artistică: Andrei Măgălie

Imagine: Carmen Birtea, Dragoș Ionescu, Ovidiu Cristescu, Mihai Costea.

Asistenti imagine: Alex Zugravu, Adrian Maranca.

Sunet; Valentin Bartolomeu.

Montaj: Luci Mocensz

Post procesare sunet: Cornel Ciuleanu

Producător: Lucia Constantinescu

Și, pentru că Teatrul Țăndărică a împlinit 70 de ani, vă invităm să vedeți o istorie în imagini, o poveste despre cum și când a luat naștere, despre cum a făcut și face parte din viața fiecarui copil, mare sau mic: „Prietenul meu,Țăndarică" va fi difuzat pe TVR 2, 2 ianuarie, la ora 10.00.

Regia artistică: Andrei Măgalie

Imaginea: Carmen Birtea,Dragoș Ionescu, Ovidiu Cristescu, Mihai Costea

Sunetul: Valentin Bartolomeu

Montaj: Elena Nițu

Postprocesare sunet: Cornel Ciuleanu

Producător: Lucia Constantinescu

Vă reamintim că anul acesta am aniversat 60 de ani de Teatru Național de televiziune. Vă spuneam atunci că primele momente de teatru „în direct” au fost transmise în seara de Anul Nou. Păstrăm, așadar, atmosfera de sărbătoare a teatrului tv pentru noaptea de Revelion, cu o premieră: VISUL UNEI NOPȚI DE IARNĂ, duminică, 31 decembrie, ora 20.00, la TVR 3.

Spectacolul este o producție proprie a Casei de Producție TVR, o nouă ecranizare a comediei romantice "Visul unei nopți de iarnă" , de Tudor Mușatescu, în regia lui Silviu Jicman.

În distribuție: Vlad Zamfirescu, Diana Roman, Marian Râlea, Daniela Nane, Silviu Biriş, Adrian Titieni, Tania Filip, Georgiana Saizescu, Cristi Jicman.

Regia și adaptarea tv: Silviu Jicman

Director de imagine: Ovidiu Guzu

Scenografia: Dana Moraru

Editor de imagine: Constantin Marciuc

Muzica: Gabriel Basarabescu

PPS: Ciuleanu Cornel și Matei Caramitru

Sunet : Ionuț Popescu, Cornel Viorel Popescu

Imagine : Dragoş Capotă, Marian Oprea, Iulian Ene

Regie de platou: Dana Chivu, Corina Cişmigiu

Machiaj: Roxana Pletea

Coafura : Claudia Mehedințu

Redactor Cristina Anton

„A fost o provocare pe care am acceptat-o. În primul rând de la directorul de departament Demeter Andras, care mi-a propus să iau acest text montat anterior de Dan Necşulea cu Florin Piersic şi Rodica Mandache.

Nu m-a mai interesat să se întâmple în anii ‘30. Ci în noaptea dintre ’43 şi ’44. Războiul încă nu se simţea. Am vrut să vin cu ea în zilele noastre."

"Am plecat de la o altă premiză, mai profundă şi anume că iubirea dintre oameni înseamnă foarte multă energie. Şi ea merge dincolo de moarte. Mi-am propus să încep cu un flashback al unei vârstnice care memorează la fiecare început de an noaptea şi-a întâlnit iubitul, care apoi a părăsit-o foarte repede. Am făcut acest salt în timp al acestei persoane care îşi aşteaptă reîntâlnirea cu iubitul. E o aşteptare care se şi întâmplă în finalul teleplay-ului. Mi-am imaginat un fel de staţie de tramvai în care se întâlnesc cei doi. El e tânăr iar ea, în momentul întâlnirii întinereşte. E vorba şi despre aşteptarea de ani de zile a eroinei. E o trecere între lumi.

Dragostea ne înalţă într-un alt spaţiu. Asta se concretizează încă din prima imagine a spectacolului. E prima imagine pe care am văzut-o când am început lucrul.

Pe măsură ce am adaptat textul, am descoperit personaje şi scene la care Dan Necşulea a renunţat în varianta din anii ’80. Întreaga poveste este actuală. Problematica e reală şi actuală.

Am avut un vis în care eram pus în situaţia în care reuşeam să ies din mulţimea de lucruri mici, fleacuri meschine ale acestei lumi care ne macină inutil viaţa şi să plutesc într-un spaţiu în care lucrurile importante din viaţă primau.

Cu siguranţă fiecare dintre noi când ne întâlnim cu marea iubire ne înălţăm. Iubirea ne înalţă.” Silviu Jicman

Teatrul Naţional de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+.

Producător coordonator: DEMETER András István