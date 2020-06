Premieră TV: Piesa de teatru „HUOOOOO!!!”, la TVR 3

Joi, 25 iunie, de la ora 20:00, pe TVR 3, Casa de Producție TVR vă propune o nouă premieră. Cea de-a opta pe care o lansăm în această grilă specială: „HUOOOOO!!!” - o producție a Asociației Culturale AUĂLEU , în regia lui Ovidiu Mihaiță.

Acum 14 săptămâni – atunci când a fost declarată Starea de Urgență – am început un drum prin care ne-am propus să „colorăm” un pic această perioadă tulbure. Să vă aducem zi de zi în case Teatrul Național de Televiziune. Am promis că vom rămâne împreună și așa am făcut.

Joi, 25 iunie

„HUOOOOO!!!” - o producție a Asociației Culturale AUĂLEU, în regia lui Ovidiu Mihaiță

În distribuție: Marian Pîrvulescu și Christine Cizmaş

Text și înscenare: Ovidiu Mihăiță

Regia TV: Iulian Foișor

Producător: Diana Dumitru

Un spectacol fără decor, muzică, efecte, costume, fum, figurație dar la care în schimb se râde.

Postura în care sunt puși artiștii, atunci când trebuie să îşi descrie operele, este ca aceea în care mamele spun despre copiii lor că sunt cei mai frumoși din lume.

Ar fi ilar să ne lăudăm singuri spectacolele. Nu, categoric nu este cel mai bun spectacol făcut vreodată și doar așa știm că nu este cel mai prost, ceea ce e mai important decât să nu fie cel mai bun.

Imaginați-vă un spectacol fără final, fără sfârșit, la care nu trebuie să aplauzi, un spectacol care nu are o durată fixă, poate ţine o oră şi jumătate, două sau trei.

O tragicomedie politică, socială și umană.

Reprezentația a fost prezentată în cadrul Platformei Internaționale de Teatru București #6, cu tema Revoluția mea și înregistrată de TVR în toamna anului 2019.





Echipa TVR:

Organizator productie: Elena Martonos / Mașiniști: Tudor Dumitru, Marian Tudorache / Recuzita: Adrian Danilov / Asistent Imagine: Gheorghe Dincă, Valentin Ciolan / Machiaj: Marlene Magdiș / Sunet: Radu Paraschivescu / Videojurnalist: Marius Avădani / Cameramani: Gheorghe Fustanela, Florn Ioniță, Alexandru Zugravu, Eugen Demetercă /

Director de imagine: Rudy Silagy / Ilustrație muzicală: Mihaela Constantinescu / PPS: Victor Epure / Colorizare: Paul Drăgușin / Montaj: Elena Nițu

Urmează: vineri, 26 iunie - „Piatra din Casă”, o comedie după Vasile Alecsandri și B.P. Haşdeu, adaptată și regizată de Constantin Dicu.

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR.

Producător coordonator: DEMETER András István

Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră.

